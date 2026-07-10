Další akciový velikán z řad umělé inteligence jde na americký trh zkoušet náladu investorů. Tentokrát netradičně
Jihokorejský výrobce pamětí SK Hynix míří na Nasdaq a ukáže, jestli investoři pořád věří nejen Nvidii, ale i celému dodavatelskému řetězci kolem AI.
Na americký trh míří jedna z největších čipových emisí posledních let. Jihokorejský SK Hynix, klíčový dodavatel pamětí pro Nvidii, spustí v pátek obchodování svých amerických depozitních akcií na Nasdaqu. Firma chce získat zhruba 28 miliard dolarů, tedy necelých 600 miliard korun. Nejde ale o klasické IPO, SK Hynix už se obchoduje v Soulu, teď si jen otevírá přímější cestu k americkým investorům.
Rozdíl je důležitý. IPO znamená první vstup firmy na burzu, tedy například to, co předvedl Michal Strnad se svým CSG letos v zimě. SK Hynix už veřejně obchodovanou firmou je, a proto jde spíš o americký listing přes takzvané ADR. To jsou cenné papíry obchodované v USA, které zastupují akcie zahraniční společnosti. Investor tak nemusí nakupovat přímo na korejské burze, která pro zahraniční investory není tak dostupná, ale může firmu držet stejně jednoduše jako americké technologické tituly. V případě SK Hynix má deset ADR odpovídat jedné běžné akcii.
Zájem investorů je mimořádný. Podle Reuters byla nabídka před úpisem přeupsaná více než sedminásobně, což znamená, že investoři chtěli nakoupit výrazně víc akcií, než kolik jich bude k dispozici. To samo o sobě ukazuje, že chuť po příbězích navázaných na umělou inteligenci z trhu nezmizela, jen se přesouvá dál po dodavatelském řetězci. Už nejde jen o Nvidii, ale také o firmy, bez kterých její čipy nemohou fungovat.
Právě tady je SK Hynix silný. Firma je jedním z nejdůležitějších výrobců HBM pamětí, tedy high bandwidth memory. Jednoduše řečeno jde o velmi rychlou paměť, která umožňuje AI čipům pracovat s obrovským množstvím dat. U umělé inteligence totiž nestačí jen výpočetní výkon. Stejně důležité je, jak rychle se data dostanou k čipu a zpět. Když je paměť pomalá nebo jí není dost, celý systém se brzdí.
To je důvod, proč se z paměťových čipů stal jeden z nejžádanějších segmentů polovodičového trhu. SK Hynix má navíc silnou pozici právě u Nvidie, která dnes určuje tempo celé AI infrastruktury. V praxi to znamená, že investor nekupuje jen výrobce pamětí, ale nepřímou sázku na pokračující výstavbu datacenter, trénování velkých modelů a růst poptávky po výkonných AI serverech.
Listing přichází v dobrém i nebezpečném okamžiku. Dobré načasování spočívá v tom, že investoři stále hledají další firmy, které mohou na AI vydělávat podobně jako Nvidia. Riziko je ale opačné. Čipové akcie už za sebou mají prudký růst a trh začíná být citlivý na jakékoli zklamání – a to mimojiné ukázal i Samsung, o kterém píšeme v poslední vydání newsletteru Recap. Přestože oznámil velmi silné výsledky, jeho akcie klesly, protože očekávání investorů byla ještě výš.
Pro SK Hynix je americký listing zároveň pokusem zmenšit rozdíl v ocenění oproti firmám, které se obchodují přímo v USA. Korejské akcie často trpí takzvaným Korea discountem, tedy nižším oceněním proti srovnatelným zahraničním firmám, kdy bývá důvodem menší likvidita, složitější korporátní struktury a slabší přístup globálních investorů. Nasdaq tento problém nevyřeší automaticky, ale může snížit bariéru pro americké fondy, ETF i retail.
Pro investory zůstává hlavní otázka jednoduchá. SK Hynix může být jedním z největších vítězů AI boomu, pokud budou technologické firmy dál masivně investovat do datacenter. Zároveň ale pořád podniká v paměťových čipech, což je historicky cyklický byznys, a když je pamětí nedostatek, ceny rostou a marže vypadají skvěle. Jenže když výrobci postaví příliš mnoho kapacit, trh se rychle otočí a AI může tento cyklus prodloužit, ale nemusí ho zrušit.
Páteční listing tak bude dobrým testem nálady na trhu. Pokud SK Hynix uspěje i v delším horizontu, potvrdí to, že investoři pořád věří nejen Nvidii, ale i celému ekosystému kolem AI infrastruktury. Pokud zájem rychle vychladne, může to být první signál, že trh začíná oddělovat reálné vítěze od firem, které jen vezou stejný příběh. SK Hynix do první skupiny zatím patří, otázka je, jak vysokou cenu jsou za to investoři ochotni zaplatit.