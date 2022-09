Před pár dny oslavila jedna z nejlepších českých her dvacet let. Což, když je videohra dobrá, není žádný věk a neznamená žádnou překážku v tom, aby si ji hráči užili. Však to dokazují i někteří kolegové z CzechCrunche, kteří legendární Mafii oceňují – a dokonce stále hrají dodnes. V projevování úcty vůči mafiánským bossům nejsou sami, jak dokazují prodejní data obchodů JRC i chystaný exkluzivní artbook od Xzone.

Titul Mafia Trilogy, tedy balík všech tří her známé značky, se v největším českém herním řetězci JRC dostal do desítky nejprodávanějších titulů za srpen. Právě koncem minulého měsíce oslavila Mafia kulaté jubileum. „Do TOP 10 dostal hru velký hype kolem jejího dvacátého výročí,“ oznámil Petr Kratochvíl z marketingu JRC. „Do žebříčku nejprodávanějších her jí pomohla také slevová akce v půlce měsíce,“ upřesnili pro CzechCrunch zástupci firmy.

Přesnou výši prodejů JRC, které od loňského roku spadá pod skupinu Smarty, nekomentuje. Avšak dodává, že zvýšený zájem byl o hru jak na PC, tak na konzole. A byť motorem zvýšených prodejů byla tentokrát sleva, o Mafii i tak panuje dlouhodobý zájem: „Mafia Trilogy i modernizovaná předělávka prvního dílu Definitive Edition se drží těsně pod TOP 10 téměř každý měsíc.“

Konkurenční Xzone podobný průběh u hry samotné neregistruje, ale zaznamenává nárůst předobjednávek u jiného mafiánského produktu. „Výročí a šrumec kolem Mafie nám nijak významně prodeje hry nezvedly. Věřím, že naši zákazníci Mafii už dávno několikrát mají doma,“ říká s úsměvem Martin Schovanec. „Čemu ale ten šrumec pomohl, je předprodej artbooku. V posledních dnech patří mezi nejpředobjednávanější produkty u nás a myslím, že se to bude ještě zvyšovat,“ dodává zakladatel Xzone.

Odkazuje na knižní titul The Art of Mafia Trilogy, jenž dá nahlédnout do zákulisí vzniku jednotlivých her série včetně už zmiňovaného remaku prvního dílu. Fanouškům dokonce odhalí některé dosud nezveřejněné informace a materiály. Pro Xzone navíc bude dalším kouskem do poličky sběratelů, už dříve zde uvedli například velmi poptávaný artbook o Kingdom Come: Deliverance. A vypadá to, že právě středověký manuskript nová mafiánská kniha předčí.

„Počet předobjednávek knihy o Kingdom Come byl u nás asi o pětinu menší než teď u Mafie. A to máme ještě pár týdnů před sebou. Obecně pracujeme s vyšším očekáváním prodejů i díky fenoménu značky mezi fanoušky a hráči,“ odhaluje očekávání Schovanec. A přidává informace o tom, že kniha už je schválená společností 2K, jež licenci na Mafii vlastní, a už byla předána do tiskárny. K vydání by mělo dojít koncem září, v nejhorším případě na začátku října.

Artbook o zhruba 230 stranách, který je na Xzone v předprodeji dostupný za 999 korun i s dárkem v podobě plakátu s mapou, vyjde samozřejmě v češtině, ale pomýšlí i na zahraniční trhy. „Máme ambice, že se díky spolupráci s distribuční společností Cenega povede publikaci dostat do více prodejních kanálů nejen v Česku, ale i v dalších regionech, kde působí. Třeba v Polsku nebo Maďarsku,“ upřesňuje Schovanec.

Foto: Xzone Unikátní artbook o mafiánské videoherní sérii má vyjít koncem září

Mimochodem úspěch produktu, který sám není hrou, ale je se hrou spojený, jen potvrzuje Schovancova dřívější slova o tom, že merchandising a podobné zboží mezi zákazníky rostou na oblibě a nejspíš přerostou i samotné videohry. Koneckonců Xzone zrovna před rokem koupilo obchod Gamlery.cz, jenž se na popkulturní sběratelské předměty včetně těch herních specializuje.

Na knize Xzone spolupracuje i přímo s vývojáři Mafie, kteří se nyní soustředí převážně v herním studiu Hangar 13. A právě to si připravilo zdaleka největší narozeninový dárek pro fanoušky české hry. Oznámilo totiž práce na čtvrtém dílu úspěšné série. Ten třetí se oproti milované jedničce a podobně uctívané dvojce nedočkal tak vřelého přijetí, a tak potenciální Mafia IV vyvolává obezřetná očekávání, nicméně pracují na ní zkušení tvůrci předchozích her.

Více detailů o pokračování gangsterské série tvůrci nezveřejnili, už dřívější informace údajných insiderů však podle serveru Kotaku hovořily o zasazení před dosavadní trilogií, která se odehrává od třicátých až po šedesátá léta. Tyto spekulace následně přiživil podcast XboxEra, jenž tvrdil, že čtvrtá Mafie hráče zavede na Sicílii v začátku dvacátého století. Tedy na místo, odkud pochází členové mafiánské familie, okolo níž se další díly z velké části točí.