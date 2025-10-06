Další zdražování streamovacích služeb v Česku. Po Disney+ zvyšuje ceny i HBO, zaplatíte o stovky korun víc
HBO Max a Disney+ zdražují svá roční i měsíční předplatná, v případě nejvyššího navýšení vás nově vyjdou i o 600 korun ročně dráž.
Jestli si předplácíte více streamovacích služeb, podzim je pro vás plný špatných zpráv. Sotva dolehlo zdražení služeb na uživatele Disney+, více peněz budou muset zaplatit také diváci HBO Max. To v Česku nové ceny zavádí pro nové uživatele okamžitě, pro ty stávající od 6. listopadu. A zaplatíte až o 50 korun měsíčně víc.
Zdražení HBO Max: Standardní měsíční platba se zvyšuje na 259 korun z předchozích 219. Roční předplatné stále zůstává výhodnější, celkově zaplatíte ekvivalent deseti měsíčních plateb – jeho cena tedy vzroste o čtyři stovky na 2 590 korun. HBO Max Premium vás nově vyjde na 349 korun měsíčně (dříve 299) nebo 3 490 korun ročně (nárůst z 2 990 korun). Balíček Max Sport zůstává na 70 korunách. Pokud jste v minulosti pořídili HBO Max s 33% slevou, ta vám zůstane.
Zdražení Disney+: Za základní předplatné zaplatíte 219 korun (o 20 korun víc než dřív), za Disney+ Premium s vyšší kvalitou a pro sledování na více zařízeních pak 359 korun (nárůst o 60 korun). Cena ročního předplatného narostla o dvě stovky na 2 190 korun, respektive dokonce o 600 korun na 3 590 korun v případě prémiové verze. O dvacetikorunu víc stojí příplatek za dalšího uživatele, který nově činí 139 korun.
Vyplatí se Disney+ a HBO Max? To záleží na tom, jestli vás láká sledování nových Star Wars nebo kultovního hororu podle Stephena Kinga.