Na Netflix míří film, který bychom od něj nečekali. A do kin nový díl skvělého sci-fi. Co sledovat v říjnu?
Co chystá Netflix, Amazon Prime Video, Disney, SkyShowtime, HBO Max, Apple TV a česká kina? Třeba nové filmy Marka Wahlberga a Margot Robbie.
Na konci října zjistíme, jak je na tom Liam Hemsworth v porovnání s Henrym Cavillem v roli Geralta z Rivie. Do té doby si ale můžete krátit čas seriály o masových vrazích, Matthewem McConaugheym, který zachraňuje autobus plný dětí, zpívajícím Jeremym Allenem Whitem nebo Jaredem Letem v novém Tronovi. A kdo by se chtěl podívat na Margot Robbie, tak ještě než přijdou Bouřlivé výšiny, může vyrazit na Velkou odvážnou nádhernou cestu.
1. října
Špinavá hra – Amazon Prime Video
Akčňák s Markem Wahlbergem, který hraje zručného řemeslníka a zároveň zloděje, kámoši ho zradí a on se vydá na stezku pomsty… bude asi jako akčňák s Markem Wahlbergem, co se vydal na stezku pomsty. My říkáme, proč ne!
2. října
Velká odvážná nádherná cesta – kino
Margot Robbie a Colin Farrell se potkají na svatbě a nějakým způsobem dostanou možnost prožít některé okamžiky ze své minulosti. Romatické fantasy, které prý dostojí svému názvu, zatím sbírá průměrně tři hvězdičky z pěti.
3. října
Autobus naděje – Apple TV+
Kalifornie hoří a Matthew McConaughey řídí školní autobus plný dětí, se kterým se snaží z plamenů dostat. Podle traileru nervydrásající film vznikl podle skutečných událostí.
Monstrum: Příběh Eda Geina – Netflix
Nejnovější přírůstek do série o masových vrazích si bere na paškál Eda Geina, zabijáka a vykradače hrobů, který inspiroval mnoho nejznámějších filmových vrahů Hollywoodu.
8. října
Naked Attraction Česko & Slovensko – Óčko
Česká verze původně britské seznamky, ve které si zájemci hledají partnery podle toho, jak se jim líbí nazí, je konečně tady… a my jsme zvědaví na účastníky. Na začátku se prý hlásili hlavně muži.
9. října
Tron: Ares – kino
Další film z oblíbené sci-fi série má v hlavní roli Jareda Leta, který se coby ztělesnění umělé inteligence vydá ze hry do světa lidí. Motorky stále included, skvělý soundtrack od Nine Inch Nails taky.
Fichtelberg – kino
Hlavně Michal si už strašně dlouho přeje, aby v Česku vznikl nějaký dobrodružný, historický a/nebo fantasy film. Zatím se jeho přání moc nenaplňují. Jak to dopadne s filmem o mladém rytíři? Moc nadějí tomu nedáváme, ale třeba přece…
Stezka života – kino
Gillian Anderson a Jason Isaacs přijdou o farmu a tak nějak i o náplň života. A tak se vypraví na trail po britském pobřeží. Drama podle knižního bestselleru o stále oblíbenějších dálkových pochodech, slibuje prostor i pro naši vlastní meditaci.
14. října
Splinter Cell: Deathwatch – Netflix
Animovaná adaptace klasických špionážních videoher vypadá podle trailerů docela slibně. V roli drsného a plíživého Sama Fishera uslyšíte Lieva Schreibera.
16. října
Diplomatické vztahy – Netflix
A na tohle se těšíme! Keri Russell jako schopná americká diplomatka se vrací ve třetí řadě fakt napínavého seriálu o odvrácené straně mezinárodní politiky.
18. října
Devil in Disguise: John Wayne Gacy – SkyShowtime
A jestli vám nebude stačit Ed Gein, pusťte se do seriálu o jiném sériovém vrahovi Johnu Waynu Gacym, který unesl a zabil přes 30 mladých mužů. U sebe ve sklepě a v obleku klauna.
23. října
Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma – kino
Díky Timothéemu Chalametovi už víme, jak se zrodila hvězda Boba Dylana. Teď se díky Jeremymu Allenu Whiteovi alias seriálovému Medvědovi dozvíme, jak se rozzářila ta Bruce Springsteena.
24. října
Dům plný dynamitu – Netflix
Tohle bychom čekali v kinech, ne na Netflixu. Oscarová režisérka Kathryn Bigelow natočila thriller o útoku na USA. Hrají Idris Elba, Rebecca Ferguson nebo Jared Harris.
27. října
To: Vítejte v Derry – HBO Max
Děsivý klaun z hororové mysli Stephena Kinga se po moderních filmových adaptacích podívá i do prequelového seriálu. Creepy Bill Skarsgård opět v roli Pennywise.
29. října
Star Wars: Vize – Disney+
Když se spojí Star Wars a japonští animátoři, vždycky to stojí za to. Koncem října vychází už třetí řada seriálu Visions, který pokaždé připravil tak akorát stravitelnou porci audiovizuálně impozantních jednohubek.
Disney Twisted-Wonderland – Disney+
Monstra, kouzla, záhady, podivná akademie a pokřivený svět disneyovských pohádek? Tenhle twist na princezny, čarodějky, krále a víly by mohl bavit. I když spíš mladší diváky.
30. října
Zaklínač – Netflix
Jasně, netflixovský witcher si vysloužil spoustu hejtů. Hodně z nich i zasloužených. A Henry Cavill bude chybět. Jenže! Třetí řada se jakž takž přiblížila ději knih. A Liam Hemsworth neboli Thorův brácha si zaslouží šanci. Takže ano, na tu čtvrtou se… nevíme, jestli přímo těšíme, ale určitě se na ni podíváme. A čekání si zkrátíme právě vydaným románem Zaklínač: Rozcestí krkavců od Andrzeje Sapkowského.