Daniel Křetínský jde po DHL. Jeho GLS přebírá v Německu ztrátové DPD a v nové firmě bude mít 80 procent
Společný podnik GLS a DPD bude mít v Německu pětinu trhu a za DHL zaostane jen o polovinu. Značka DPD tam zmizí.
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Dodávky DPD, které dosud jezdily po Německu v červených barvách, přejdou na modrou, bílou a žlutou. Kurýrní společnost GLS, kterou Daniel Křetínský ovládl loni spolu s britskou poštou Royal Mail, se dohodla s francouzskou La Poste na spojení německých balíkových byznysů obou firem. Vznikne společný podnik pod značkou GLS s tržbami 4,1 miliardy eur (100 miliard korun) a podílem kolem dvaceti procent na trhu. Za jedničkou DHL tak zaostane už „jen“ o polovinu, píše německý list Handelsblatt.
Rozdělení sil napovídá, kdo v obchodu drží trumfy. „GLS bude mít podíl 80 procent,“ říká deníku šéf GLS Group Karl Pfaff. Geopost, balíková divize La Poste, které DPD patří, si nechá pětinu. GLS Deutschland vydělalo v hospodářském roce 2024/25 čistých 77 milionů eur (1,9 miliardy korun), DPD Deutschland za rok 2024 prodělalo 104 milionů eur (2,5 miliardy korun). „Podíly ve společném podniku odrážejí rozdílnou ziskovost, a tím i ocenění našich německých firem,“ vysvětluje šéf Geopostu Yves Delmas.
Francouzská pošta do obchodu nevkládá hotovost, ale jen svá německá aktiva, uvádí deník Les Echos. Omezí tak svou expozici na trhu, kde je DPD ve ztrátě. GLS patří do skupiny IDS, mateřské firmy Royal Mail, kterou Křetínského EP Group loni ovládla za zhruba 80 miliard korun. Celá GLS Group měla za hospodářský rok 2025/26 tržby šest miliard eur (150 miliard korun) a doručila 977 milionů balíků. „Náš vlastník je samozřejmě úzce zapojen,“ říká Pfaff. Rozhovory s Delmasem podle něj začaly zhruba před rokem.
GLS a DPD už spolupracují i v Česku. Loni v říjnu si jako první dopravci na tuzemském trhu vzájemně otevřela sítě výdejních boxů, GLS tehdy dalo k dispozici 1 300 boxů a DPD 800. Společné provozování výdejních míst mají obě skupiny také v Maďarsku. Ke spojení dalších národních byznysů se oznámení nevyjadřuje, La Poste pro Les Echos jen vyloučila, že by se německá dohoda promítla do Francie. České GLS pod novým vlastníkem rychle rozšiřuje síť boxů a letos v létě si dalo cíl tři tisíce vlastních míst.
„GLS v České republice má plnou podporu akcionářů k další expanzi, ať už organickým růstem, nebo jinou cestou,“ uvedl loni v září v tiskové zprávě GLS Daniel Mareš, který působí ve vedení GLS a v představenstvu IDS a Royal Mail. V Německu společný podnik ukazuje, jak taková jiná cesta může vypadat. Nová firma bude mít 150 hubů a dep a vzdálenosti mezi zastávkami se podle Pfaffa zkrátí o 20 až 30 procent. Kurýr navíc doručí na jednu adresu víc balíků, když příjemce čeká zásilky od obou dopravců.
O propouštění Pfaff mluvit nechce. „Jde nám hlavně o ziskový růst. To nutně neznamená, že musíme snižovat náklady,“ tvrdí. Tlak na marže je přitom v Německu silný. Mzdy v oboru podle pozorovatele citovaného Les Echos letos po kolektivním vyjednávání povinně vzrostly o osm procent a příští rok mají přidat dalších pět, zatímco ceny doručení stagnují. Trh kurýrních a balíkových služeb v prvním pololetí podle oborového svazu BPEX rostl jen o 2,5 procenta.
Společný podnik chce v příštích letech do Německa investovat přes 500 milionů eur (12 miliard korun), hlavně do výdejních boxů, automatizace a umělé inteligence. Výdejních míst mají GLS a DPD v Německu dohromady 16 tisíc, do roku 2030 jich má být 25 tisíc. V březnu pro ně spustila společnou značku Inboxx. Obchod ještě musí schválit regulátoři včetně Evropské komise. Podle Les Echos počítají firmy se zelenou do konce června 2027. Do té doby zůstanou GLS a DPD v Německu samostatná, propojení IT systémů má pak trvat tři roky.