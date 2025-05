Daniel Křetínský ovládl Royal Mail. Je to historicky největší česká investice v zahraničí, říká

Daniel Křetínský investuje do britské pošty Royal Mail

Uložit 0

Jindřich VIII. Tudor měl šest manželek, dal vzniknout anglikánské církvi a spojil Anglii a Wales. Kromě toho se ale zapsal do dějin i tím, že v roce 1516 založil Royal Mail. Do té teď vstupuje Daniel Křetínský, respektive jeho společnost EP Group, která v britské poště získala dominantní podíl. Český miliardář vyplatil dosavadní akcionáře a ovládl přes 80 procent firmy, upozornily Seznam Zprávy. Za výkup v posledním kole utratil 57 miliard korun, po připočtení dříve získaných podílů ho tento deal vyšel na přibližně 80 miliard. Do akce šel se svým byznysovým partnerem Patrikem Tkáčem a jeho finanční skupinou J&T.

Křetínský popisuje ovládnutí britské pošty jako historicky největší českou investici v zahraničí. „EP Group je dlouhodobým a angažovaným investorem, jehož cílem je vytvořit z Royal Mail úspěšného moderního poštovního operátora s vysoce kvalitními službami a produkty pro své zákazníky,“ uvedl už dříve. Miliardář kupuje britskou poštu v rámci jednoho balíčku s firmou IDS, pod níž patří i doručovatel balíků a zásilek GLS. Britská vláda si v Royal Mail ponechá takzvanou zlatou akcii, změny ve vlastnictví nebo sídle centrály tak budou vyžadovat její souhlas, doplnil server e15.

Dokončením transakce Křetínský rozšířil svou rozsáhlou síť průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. Jeho Energetický a průmyslový holding již dokončil akvizici 50procentního podílu v britské energetické firmě West Burton Energy, jež vlastní plynovou elektrárnu a bateriová úložiště. V Británii dříve investoval do supermarketů Sainsbury’s i fotbalového klubu West Ham United. Křetínský už rovněž ovládl německou síť Metro, která v Česku působí pod názvem Makro, nebo Slovenské elektrárny. Teď krouží kolem španělského listu El País.