V byznysu s výdejními boxy se rozhořel pozoruhodný souboj. Vydělají čeští miliardáři i běžní klienti?

Glosa Luboše Kreče: Poštovní balíky nejsou na první pohled nijak sexy téma. Přesto se na jejich pozadí odehrává jeden z nejpozoruhodnějších byznysových soubojů, v nichž za nitky tahají kapitáni průmyslu i nejvlivnější politické šarže. Zároveň to je příběh čistého kapitalismu a konkurenčního soupeření, z nějž nakonec profituje nejvíc zákazník.

Že je přeprava balíků v době, kdy čím dál víc lidí nakupuje na internetu, lukrativním a zajímavým podnikatelským oborem, bylo jasné už dlouho. V segmentu panoval ovšem relativní klid, vedle sebe působilo několik hráčů, kteří spolu sdíleli i své sítě výdejních boxů či logistických systémů.

Poslední dva roky se ale nastartovala nová dynamika, kterou provázel nejprve prodej Zásilkovny a následně i chystaná privatizace Balíkovny, jež spadá pod státní Českou poštu. A dalším zajímavým, byť zdánlivě malým krokem, je nová služba Alzy, která oznámila, že ve svých boxech umožní lidem, aby si mezi sebou posílali soukromé balíky.

Něco takového dosud bylo možné jen prostřednictvím České pošty nebo přes Zásilkovnu. Ani jedna z firem ovšem nenabídla službu tak intuitivní a levnou, s jakou přišel největší český e-shop.

Jeho obchodní asertivita už má a ještě bude mít zřejmý dopad, protože například Zásilkovna zjednodušila odesílání balíků přes své boxy. To aby lidé nemuseli chodit jen na podací místa, což jsou nejčastěji obchody s omezenou otevírací dobou.

Foto: Zásilkovna Výdejní box Zásilkovny

Je pravděpodobné, že dříve, nebo později na Alzu zareagují konkurenti dalším poklesem cen či novými službami, aby klienty přitáhli zpět k sobě. Zásadní to bude mimo jiné pro Balíkovnu, protože další propad tržního podílu může znamenat další pokles její ceny v očích potenciálních investorů. To by přihrálo vodu na mlýn kritiků jejího prodeje, kteří se rekrutují především z řad opozičních politiků.

V oboru už přitom úřadují opravdu silní hráči: Zásilkovnu spoluvlastní Jiří Šmejc, končící šéf finanční skupiny PPF. Přepravní služba GLS náleží Danielovi Křetínskému, protože její matkou je britská pošta, kterou jeden z nejbohatších Čechů nedávno ovládl. DHL a PPL jsou v rukách německé pošty. One by Allegro (dříve Wedo) spadá pod polské Allegro a Balíkovna stále ještě patří ministerstvu vnitra.

Segment přepravy balíků prochází zjevnou konsolidací, Zásilkovna se potácí v problémech nejen s nedávným vadným doručováním, a proto se Alza rozhodla přejít do ofenzivy. Budoucností jsou výdejní boxy. Kdo si v nich pro sebe urve nejvíc místa, bude příštím králem oboru.

Na rozdíl od zahraničí sem ještě nevstoupil se svým e-shopem ani svou logistikou Amazon, takže šance Alzy na úspěch není malá – jestli něco umí, je to dodávat svým zákazníkům rychlé a funkční inovace.

Ovšem ať to nakonec vyhraje kdokoli, jisté je, že my, kteří do boxů chodíme balíčky odesílat, či je vyzvedávat, na tom nakonec vyděláme. Protože v tomto případě platí to tolik otřepané: když se dva perou, třetí se směje. A tím třetím je tentokrát zákazník.

Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.