Poláci s PPF v zádech rozehráli miliardovou hru o výdejní boxy po Evropě. V Británii hází rukavici Křetínskému
InPost, který lze označit jako polskou Zásilkovnu a který chce PPF stáhnout z burzy, se rychle rozpíná po západní Evropě.
Dalo by se říct, že je jako Zásilkovna, polský InPost ale hraje hru doručování balíků do výdejních boxů v rámci takzvané poslední míle o úroveň výš. Skupina, v níž jsou aktuálně největšími akcionáři finančníci z PPF, loni zpracovala téměř 1,4 miliardy zásilek a utržila přes osmdesát miliard korun. Celkem InPost aktuálně provozuje přes 61 tisíc výdejních boxů v devíti zemích a v posledních letech svůj byznys rozšiřuje zejména na západoevropských trzích. Jedni z nejbohatších Čechů jsou tak součástí příběhu, jenž formuje doručování zboží z e-shopů napříč celým kontinentem.
Ze strany InPostu tento příběh režíruje mezinárodní CEO a Ir Michael Rouse, který sedí v nejvyšším vedení firmy vedle jejího zakladatele a ředitele a jednoho z nejbohatších Poláků Rafała Brzosky. Rouse má v popisu práce péči o všechen byznys InPostu mimo samotné Polsko, tedy osm zemí: Velkou Británii, Francii, Itálii, Belgii, Nizozemí, Lucembursko, Španělsko a Portugalsko.
„Nechtěli jsme být jen specializovanou společností ve střední a východní Evropě. Chceme být skutečně mezinárodním byznysem a vybudovat panevropskou platformu pro e-commerce a doručování na last-mile,“ říká pro CzechCrunch Rouse, jenž do firmy přestoupil v roce 2020 ze švédského poskytovatele platebního ekosystému Klarna.
E-commerce trh podle Rouse prošel zásadními změnami – globální firmy jako Shopify nebo WooCommerce usnadnily samotné založení a provoz e-shopů, společnosti jako Klarna, Stripe či PayPal přinesly jednoduché placení.
„My vidíme příležitost vybudovat podobnou platformu, jen v dalším segmentu. Nikdo totiž zatím nevyřešil problém last-mile žádným disruptivním technologickým způsobem – jedině možná Amazon, ale ten má uzavřený ekosystém,“ komentuje Rouse s tím, že velká jednotná platforma má usnadnit a zlevnit posílání balíčků koncovým zákazníkům, ale také obchodním partnerům, kteří tak nebudou muset v jednotlivých zemích spolupracovat se zástupem lokálních hráčů.
Na naplňování této vize se podílí i finanční skupina PPF, kterou ovládá Renáta Kellnerová se svými dcerami. „V čem má PPF obrovské zkušenosti, je budování byznysových platforem a investování z dlouhodobého hlediska. InPost platformový byznys buduje, i když v odlišném segmentu, takže vnímáme hodně podobností,“ přibližuje Rouse.
Nákup prvního, patnáctiprocentního podílu v InPostu PPF oznámila v květnu 2023, poté jej postupně navyšovala až na 28,75 procenta a stala se největším akcionářem firmy, s jejímiž cennými papíry se obchoduje na burze v Amsterdamu. To však možná nebude mít dlouhé trvání.
Stažení InPostu z burzy
V únoru totiž podalo návrh na odkup všech akcií a stažení společnosti z burzy konsorcium firem, které kromě PPF tvoří i investiční společnost A&R, již ovládá zakladatel Brzoska, z větší části však globální logistický hráč FedEx a americký fond Advent International. Ten mimochodem před lety InPost na poslední chvíli zachránil před blížícím se bankrotem.
Celková hodnota transakce dosahuje 7,8 miliardy eur, tedy přibližně 189 miliard korun. Na dealu by PPF vydělala stovky milionů eur, nabídka však podléhá schválení ze strany většiny akcionářů. Pokud všechno půjde podle představ zmíněného konsorcia, hotovo by mohlo být ve druhé polovině roku. V jakém stadiu transakce aktuálně je, InPost nekomentuje.
InPost ve své expanzi staví na modelu, který si ověřil na domovské půdě, kde naučil lidi, aby si místo čekání na kurýra doma chodili vyzvedávat balíčky do výdejních míst a boxů. „Za asi pět let, co jsme expanzi naplno rozběhli, se podíl našeho mezinárodního byznysu na celkových tržbách navýšil z jednoho procenta na dnešních jednapadesát procent,“ pochvaluje si Rouse.
Poláci přitom nespoléhají jen na organický růst, svoji působnost rozšiřují také akvizicemi lokálních hráčů: v průběhu let odkoupili například španělskou firmu Sending, ve Francii Mondial Relay, ve Velké Británii pak Menzies Distribution i Yodel.
Velká Británie je pro InPost jedním z klíčových trhů, kde loni zpracoval 262 milionů zásilek a aktuálně dosahuje asi osmiprocentního podílu. „Naším prvním milníkem je dosáhnout pětadvaceti procent. Ročně se tam posílá téměř 4,5 miliardy balíků, my se chceme dostat k miliardě,“ přibližuje Rouse, podle kterého má InPost na tamním trhu výhodu v tom, že byl prvním velkým hráčem, který výdejní boxy začal budovat.
Dalším krokem pro větší rozšíření jeho tržní pozice byla zmiňovaná akvizice kurýrní společnosti Yodel, která se ale doteď soustředila na doručování zásilek domů. „Cílem je získat přístup k jejich obrovskému objemu zásilek. Když se balík dostane do naší sítě, nabídneme spotřebiteli možnost přesměrovat ho raději do boxu, a tím jej konvertovat. Je to strategie, která nám fantasticky vyšla v Polsku. A teď ji testujeme ve Velké Británii,“ přibližuje Rouse.
Hozená rukavice Křetínskému
I díky těmto krokům InPost věří, že má ve Velké Británii náskok před konkurencí, která je – vedle nutnosti naučit lidi místo čekání doma po balíčky chodit – jednou z hlavních výzev, s níž se musí popasovat. A tady do hry vstupuje i český miliardář Daniel Křetínský.
Britskému trhu totiž dominují hráči jako Evri, DPD a Royal Mail, kterou právě jeden z nejbohatších Čechů vlastní od loňského května. Ve firmě rozběhl velkou transformaci a její součástí je mimo jiné i vybudování obrovské sítě výdejních boxů, čímž jde přímo proti InPostu.
„Myslím, že není úplně fér komentovat plány naší konkurence. Respektuji všechny naše konkurenty i kohokoliv, kdo investuje do logistického ekosystému,“ komentuje Rouse. Samotného ho ale těší, že Royal Mail vidí ve výdejních boxech příležitost.
„Pokud samotná britská pošta začne aktivně na britském trhu, který je těžce orientovaný na doručení k zákazníkovi domů, prosazovat model out-of-home doručování, budeme vzhledem k obrovské síle naší stávající sítě v naprosto vynikající pozici v tomto odvětví vyhrát,“ doplňuje Rouse.
Netvrdím, že menší trhy jako Česko nejsou důležité. Mezery na naší mapě budeme neustále vyhodnocovat
Tento konkurenční boj přitom možná nebude pokračovat jen ve Velké Británii. Společně s Royal Mail v jedné skupině si totiž Křetínský pořídil také evropského logistického hráče GLS. A na větší rozšíření své působnosti na této úrovni má zálusk zmiňovaný FedEx, který chce z tohoto důvodu do InPostu investovat. „V rámci partnerství s FedExem chceme diskutovat o tom, jak propojit Evropu se zbytkem světa. Nejde jen o e-commerce v rámci Evropy, ale o globální e-commerce,“ přibližuje Rouse.
Když mluvíme o panevropské platformě, na mapě států, kde InPost působí, se ale vyjímá mezera v podobě německy mluvících zemí i střední Evropy včetně Česka, Slovenska a Maďarska. Důvody jsou podle Rouse jednak již existující sítě a velké rozšíření výdejních boxů jiných hráčů, zároveň ale také ekonomické.
„Otevření trhu jako Velká Británie nebo Francie vyžaduje stejné množství úsilí jako otevření menšího trhu. Když vezmeme v úvahu kapitálovou náročnost a možné příležitosti, návratnost je tam jednoduše vyšší, proto se na expanzi díváme s takovou prioritizací,“ popisuje.
„Netvrdím ale, že menší trhy jako Česko nejsou důležité. Mezery na naší mapě budeme neustále vyhodnocovat,“ pokračuje Rouse s tím, že InPost zkouší i jiné modely obsazování jednotlivých zemí než přímou expanzi. Za příklad dává Rakousko, kde již firma navázala spolupráci s tamní Österreichische Post. Tím pádem jí zůstane kapitál na investice do největších trhů, zatímco kapacity na menších trzích může licencovat lokálním partnerům, což se v horizontu dvou až tří let má týkat i Česka.