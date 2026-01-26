Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem dál dobývají Francii. Za 27 miliard chtějí ovládnout tamního obra
Skupina EP Group česko-slovenských miliardářů podala dobrovolnou nabídku na odkup zbývajících akcií maloobchodní sítě Fnac Darty.
Daniel Křetínský chce posílit svou pozici na evropském maloobchodním trhu. Jeho investiční skupina EP Group, kterou ovládá společně s J&T Capital Partners svého slovenského souputníka Patrika Tkáče, oznámila záměr podat dobrovolnou nabídku na odkup všech zbývajících akcií a konvertibilních dluhopisů francouzského řetězce Fnac Darty. Křetínský, jenž prostřednictvím entity VESA Equity Investment v současnosti drží 28,5 procenta akcií, se tak plánuje stát dlouhodobým většinovým vlastníkem tohoto evropského lídra v prodeji spotřební elektroniky, domácích spotřebičů a produktů pro kulturu a volný čas.
Nabídka je nastavena na 36 eur za jednu akcii, což v aktuálním přepočtu činí přibližně 870 korun. Celková hodnota vlastního kapitálu společnosti je na základě této ceny vyčíslena na 1,1 miliardy eur, tedy zhruba 27 miliard korun. Navržená částka představuje 19% prémii oproti poslední uzavírací ceně před oznámením a až 26% prémii ve srovnání s tříměsíčním objemově váženým průměrem. Představenstvo Fnac Darty již tento krok jednomyslně uvítalo a označilo jej za přátelskou nabídku.
Strategickým cílem EP Group je podpořit stávající vizi společnosti. Daniel Křetínský, předseda představenstva a CEO EP Group, k transakci uvedl: „Od našeho vstupu do kapitálu v roce 2021 oceňujeme sílu omnichannel modelu Fnac Darty. Chceme upevnit náš závazek, stát se většinovým akcionářem a zajistit francouzské zakotvení společnosti při zachování současného vedení v čele s Enriquem Martinezem.“ Skupina prý neplánuje vytěsnění minoritních akcionářů ani delistování akcií z burzy.
Financování celé operace má EP Group plně zajištěno z vlastních zdrojů a připravených úvěrových linek. Transakce podléhá schválení regulačních orgánů a konzultacím se zástupci zaměstnanců. Podání nabídky u francouzského regulátora AMF se očekává do konce prvního čtvrtletí roku 2026.
Síť Fnac Darty je s 1 500 prodejnami ve čtrnácti zemích a tržbami přes 10 miliard eur (přes 240 miliard korun) klíčovým pilířem evropského retailu. Předloni svou pozici posílila díky akvizici největšího italského hráče v podobě tamní skupiny Unieuro.
Křetínského skupina, která generuje roční tržby kolem 80 miliard eur (zhruba dva biliony korun), tímto krokem dále rozšiřuje své portfolio, do něhož patří i podíly v britské poště nebo řetězci Sainsbury’s.
Ve Francii kontroluje retailovou skupinu Casino a je velmi aktivní také v médiích, stojí za tituly jako Elle či Marianne, drží minoritní podíl v deníku Le Monde a patří jí druhé největší knižní vydavatelství Editis. V zemi má také několik elektráren a loni oznámila založení společného podniku s gigantem TotalEnergies.
Pro plánované převzetí Fnac Darty využívá EP Group jednoho z nejbohatších Čechů nově vytvořený vehikl EP FR HoldCo, v němž drží 56 % plus jednu akcii Křetínského skupina a zbývajících 44 % minus jednu akcii připadá na J&T Capital Partners Patrika Tkáče.
Oba spolupracují už dlouhé roky, naposledy vše ještě upevnili obří investicí fondu J&T Arch do investiční platformy EP Equity Investment. „Příliv kapitálu v této výši nám poskytuje další flexibilitu pro rozvoj našich stávajících platforem i pro případné nové akviziční příležitosti na evropském a globálním trhu,“ komentoval na přelomu roku Křetínský.