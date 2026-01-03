Obří injekce pro investiční impérium Daniela Křetínského. Přes 12 miliard mu posílá největší český fond
Česko-slovenští miliardáři pokračují byznysem ruku v ruce. Obří investice fondu J&T Arch ještě více propojuje Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.
Investiční fond J&T Arch Investments uskutečnil jednu ze svých nejvýznamnějších transakcí, když s 500 miliony eur (přes 12 miliard korun) vstupuje do preferenčních akcií mateřského holdingu investiční platformy EP Equity Investment (EPEI) kontrolované Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. Akcionáři největšího fondu kvalifikovaných investorů v regionu střední a východní Evropy se díky tomu mohou nepřímo podílet na globálním portfoliu česko-slovenské miliardářské dvojice.
Aktuálně portfolio EP Equity Investment přesahuje 2,5 miliardy eur (přes 60 miliard korun) a zahrnuje účasti v desítkách společností od britské královské pošty Royal Mail přes francouzský maloobchodní řetězec Casino až po českého lídra trhu ojetých vozů AAA Auto. Pro J&T Arch je to druhá tak obří investice v poslední době, loni investoval 500 milionů eur do loterijní skupiny Allwyn, tedy do vlajkové lodi byznysového impéria Karla Komárka.
Dlouhodobě přitom J&T Arch sází zejména na nepřímou investici do 44procentního podílu ve skupině EPH (Energetický a průmyslový holding) Daniela Křetínského, drží také například akcie Moneta Money Bank, pozici ve fondu BHP Hotels nebo menšinový podíl ve skupině ČEZ. Celková hodnota aktiv fondu dnes činí téměř 200 miliard a jedná se tak o jeden z nejúspěšnějších investičních fondů moderní česko-slovenské historie.
Nakonec celý J&T Arch, za nímž jako jeden z hlavních hybatelů stojí spoluzakladatel Patrik Tkáč, narostl do takové velikosti, až se v J&T rozhodli příliv kapitálu pozastavit a otevřít v letošním roce jeho dvojče. Stávající akcionáři nyní mohou využít i nejnovější investice, která je navržena s výrazně defenzivním profilem. Nekontrolní preferenční akcie s právem zpětného odkupu zajišťují J&T Arch přednostní nárok na výnos z celého portfolia EPEI ve výši 9,5 procenta ročně.
„Partnerství s J&T Arch vnímáme jako potvrzení důvěry v naši dlouhodobou investiční strategii. Příliv kapitálu v této výši nám poskytuje další flexibilitu pro rozvoj našich stávajících platforem i pro případné nové akviziční příležitosti na evropském a globálním trhu. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v budování společných hodnot s partnerem, který detailně rozumí našemu byznysu,“ uvedl Daniel Křetínský.
Obří investice ze strany J&T Arch jen ještě více prohlubuje a upevňuje dlouholeté byznysové spojenectví Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. První jmenovaný, který patří k nejbohatším Čechům, drží v EP Equity Investment společně s vybranými manažery skupiny 56 procent, zbývajících 44 procent vlastní Patrik Tkáč, pro změnu jeden z nejbohatších Slováků.
Portfolio EPEI stojí na třech hlavních pilířích. První představuje platforma Vesa Equity Investment, která se zaměřuje na minoritní podíly ve veřejně obchodovaných společnostech, a to například v britském maloobchodním řetězci Sainsbury’s, francouzské skupině Fnac Darty nebo americkém řetězci Foot Locker. Loni skrze ní Křetínský a spol. ovládli také britskou poštu Royal Mail.
Druhým pilířem je EP Real Estate, která spravuje a rozvíjí nemovitostní projekty ve střední a západní Evropě. Třetí pilíř tvoří majoritní podíl ve francouzském maloobchodním řetězci Casino Guichard-Perrachon prostřednictvím France Retail Holdings. Mezi aktivy dále jsou nizozemská poštovní a logistická společnost PostNL, francouzská mediální skupinu TF1 nebo německá banka Aareal Bank.
Nově se také do portfolia přidá stoprocentní podíl v Aures Holdings, mateřské společnosti českých značek AAA Auto a Mototechna, kterou Daniel Křetínský v loňském roce v mnohamiliardové transakci koupil. Celkově tak J&T Arch získává expozici vůči širokému spektru odvětví od maloobchodu a logistiky přes nemovitosti až po média a finanční služby.