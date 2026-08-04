Daniel Křetínský se nevzdává. Aby ovládl anglický West Ham United, prodal část svého podílu
Český miliardář snížil svůj podíl pod 25 procent, aby měl možnost ovládnout klub bez drahého odkupu od většinového akcionáře.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Daniel Křetínský zahájil taktickou operaci směřující k ovládnutí anglického fotbalového klubu West Ham United, čímž se snaží zablokovat dohodu v hodnotě 150 milionů liber, což je více než 4,2 miliardy korun. Dědička po zesnulém spolumajiteli Vanessa Goldová se původně dohodla na prodeji rodinného podílu ve výši 25,1 procenta britskému konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou. Jak ale informoval deník The Times, Křetínský na to zareagoval prodejem více než dvou procent svých akcií zakladateli skupiny Rockaway Jakubu Havrlantovi, čímž si připravil půdu pro uplatnění předkupního práva.
Díky transakci s Havrlantem snížil český miliardář svůj dosavadní 27procentní podíl těsně pod hranici 25 procent. Tento krok je pro něj zásadní kvůli akcionářské smlouvě z roku 2021. Pokud by totiž Křetínský ze své původní pozice odkoupil celý podíl rodiny Goldových, překročil by hranici 50 procent vlastnictví klubu. To by automaticky aktivovalo klauzuli, která by ho donutila odkoupit i 38,8procentní podíl současného největšího akcionáře Davida Sullivana za nevýhodně vysokou cenu. Nyní může získat kontrolu nad klubem, aniž by k tomuto vynucenému odkupu došlo.
Vstup do vlastnické struktury londýnského celku prostřednictvím své family office už pro CzechCrunch potvrdil i sám šéf Rockaway Capital. Podle svých slov do klubu investuje ve správnou chvíli, protože představuje atraktivní příležitost s dlouhodobým potenciálem. „Jsem přesvědčený, že se správnou strategií a podporou může klub naplnit svůj potenciál na hřišti i mimo něj,“ uvedl Havrlant k transakci s tím, že je v budoucnu otevřený i dalšímu navýšení svého podílu a podpoře rozvoje týmu.
O tom, kdo akcie Goldových nakonec získá, rozhodne proces předkupního práva, který má podle vyjádření klubu trvat přibližně dva měsíce. V prvním třicetidenním kole mohou stávající akcionáři nakupovat poměrnou část podle svého současného podílu, ve druhém pak případně odkoupit zbývající akcie. Křetínský se chystá získat celých 25,1 procenta. Situace je o to napjatější, že český majitel měl s rodinou původně uzavřené memorandum o prodeji už v červnu. Jeho mluvčí pro BBC uvedl, že tehdejší dohoda přinášela stabilitu, zatímco oznámení o novém kupci působí přesně opačně.
Křetínského strategii nahrává i současná pozice Davida Sullivana, který by mu jinak mohl v nákupu akcií v rámci předkupního práva konkurovat. The Times upozorňují, že Sullivan v červnu rezignoval na pozici spolupředsedy a čelí vyšetřování ze strany nezávislého fotbalového regulátora. Důvodem jsou obvinění ze sexuálního obtěžování z 80. let, která vyšla najevo po investigaci BBC a The Times a která Sullivan popírá. Úřad by mu nicméně mohl zabránit ve zvyšování podílu, což Křetínskému uvolňuje ruce. Samotný West Ham se navíc po nedávném sestupu do druhé nejvyšší soutěže EFL Championship potýká s citelným propadem příjmů.