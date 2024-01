David Beckham zdvojnásobil příjmy i díky kontroverznímu Kataru. Byznys Victorie zmenšil ztrátu

Uložit 0

To, co David Beckham udělal v Americe s Lionelem Messim, se dá považovat za mistrovský tah. Jeho byznysové choutky ale dalece překračují fotbalové Inter Miami, které spoluvlastní. Na jméno jednoho z nejslavnějších fotbalistů je navázána řada aktivit, které mu vynáší velké peníze. A potvrdilo se to i teď, když jeho impérium zdvojnásobilo příjmy. Manželka Victoria oproti tomu potřebuje menší vzpruhu.

Britská společnost DRJB Holdings, pomocí níž David Beckham spravuje své byznysové aktivity, v prosinci zveřejnila výsledky za rok 2022, v nichž vykázala příjmy necelých 73 milionů liber, tedy více než dvě miliardy korun, což je dvakrát tolik co rok předtím. Zisk před zdaněním ale naopak o více než polovinu klesl, konkrétně na 10,8 milionu liber, v přepočtu zhruba 300 milionů korun.

Velkou roli v růstu hrála jak Beckhamova partnerství s Adidasem, Nespressem nebo Maserati, tak jeho dvě firmy – investiční DB Ventures a Seven Global pro správu jeho komerčních spoluprací, které pod holding spadají. Právě v první zmíněné předloni prodal většinový podíl do rukou Authentic Brands Group, vlastnící například značku Reebok, za což měl údajně obdržet až 200 milionů liber (5,7 miliardy korun).

Tučná odměna ale měla do Beckhamovy kapsy putovat i díky tomu, jak se zapojoval do fotbalového mistrovství světa, které koncem předloňského roku proběhlo v Kataru – a Netflix o něm před několika dny vydal poutavou dokumentární sérii. Bývalý hráč Manchesteru United se tehdy prakticky stal ambasadorem Kataru, země opředené kontroverzemi ohledně porušování lidských práv, a ocitl se za to na pranýři.

Nejen, že lákal na šampionát, který i přes veškerou kritiku přinesl dost možná nejlepší finálový zápas v dějinách fotbalu, ale také se zavázal k tomu, že bude blízkovýchodní stát propagovat jako „skvělé místo k životu“ po dobu deseti let. Jak spolupráce probíhá, je otázkou, šejkové mu ale měli slíbit až 125 milionů liber (3,5 miliardy korun). Za propagaci turnaje měl obdržet deset milionů liber (286 milionů korun).

Na fotbalové scéně působí Beckham i jinak, a sice coby spolumajitel týmu Inter Miami, který hraje americkou MLS. Byl to právě on, kdo klub vybudoval, a to způsobem, který by mohli obdivovat kdejací ostřílení byznysmeni. Loni pak navíc do kádru přivedl mistra světa Lionela Messiho, jehož angažmá by podle vedení Interu Miami mohlo výrazně zvednout příjmy, dokonce až zdvojnásobit. Ostatně se stačí podívat, jak duo Messi–Beckham byznysově funguje.

V neposlední řadě jeho jméno rezonovalo i na televizní scéně, a to díky dokumentární sérii Netflixu s přímočarým názvem Beckham, která sleduje jeho raketový vzestup mezi jedny z nejlepších fotbalistů světa a dává nahlédnout do zákulisí jeho života. O tom, že šlo o velký úspěch, svědčí čísla sledovanosti: až 3,8 milionu domácností ve Velké Británii si podle serveru Deadline dokument pustilo hned v úvodním týdnu.

Poslední období se tak fotbalové ikoně zjevně vydařila, v případě jeho manželky Victorie, známé módní návrhářky a někdejší členky legendárního girlbandu Spice Girls, ale byla byznysová situace o něco jiná, byť také v mezích úspěchu. Její stejnojmenné značce, pod kterou prodává módu a doplňky, se podařilo v roce 2022 vyrůst na příjmy okolo 59 milionů liber z předchozích 40 milionů liber, tedy zhruba z 1,1 miliardy korun na 1,7 miliardy korun. Možná i díky tomu, že se znovu vrhla do segmentu kosmetiky.

Spolu s tím se podařilo snížit i vytrvalou ztrátu z 5,9 milionu liber na 3,1 milionu liber (ze 169 milionů korun na 89 milionů korun), což signalizuje pokrok v plánované cestě k zisku, která zahrnuje snížení nákladů. I přesto ale potřebovala finanční injekci zvenčí: akcionáři, manželé Beckhamovi a menšinový soukromý investor NEO Investments, do její značky loni vložili 6,9 milionu liber (197 milionů korun), aby ji vůbec udrželi nad vodou.