Dcera Billa Gatese vybudovala s kamarádkou miliardový startup. Od rodičů prý nechtěla ani dolar
Nástroj Phia analyzuje stovky milionů produktů a má šetřit peníze i planetu. Nápad ze studentské koleje má už přes milion uživatelů.
Když dnes třiadvacetiletá Phoebe Gates, dcera spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese, mluví o svém projektu Phia, logicky v rozhovorech vždy narazí na své rodiče. „Mojí hlavní motivací je vybudovat něco, co nebude mít absolutně žádnou spojitost s mým příjmením,“ řekla pro Yahoo Finance o svém nákupním asistentovi, který je hnaný umělou inteligencí. A čísla zatím vypadají dobře. Během prvního roku od spuštění přilákala aplikace, kterou je možné využít i v Česku, přes milion uživatelů a její hodnota se vyšplhala na úctyhodných 185 milionů dolarů (3,8 miliardy korun).
Phoebe Gates nekompromisně trvá na tom, že její firma musí uspět bez jediného dolaru od rodičů. Vstup do dravého světa technologií přitom nebyl jejím předem nalinkovaným plánem. Na Stanfordově univerzitě studovala biologii člověka a její kroky směřovaly spíše do zdravotnictví, tedy k oboru, který je její rodině také velmi blízký.
Bill a Melinda Gatesovi od roku 2000 rozdělili přes svou nadaci desítky miliard dolarů na řešení globálního zdraví, vzdělávání a rovnosti. Phoebe tak odmalička vyrůstala v prostředí, kde byla filantropie samozřejmostí. Jako teenagerka trávila léta dobrovolnictvím ve Rwandě a už dříve jela s matkou do Etiopie. Zlom v jejím směřování přišel až na vysokoškolské koleji, kterou sdílela se Sophií Kianni, energickou environmentální aktivistkou.
Ta už během střední školy založila organizaci Climate Cardinals, jež překládá materiály o klimatických změnách do více než stovky jazyků, a v 19 letech se stala nejmladší osobou, která byla kdy jmenována do Poradní skupiny generálního tajemníka OSN pro mládež v oblasti klimatu.
V rámci jednoho vysokoškolského kurzu zaměřeného na podnikání měly studentky přijít s neotřelým byznys plánem. Prošly spoustu nápadů, od chytrých zdravotnických pomůcek až po novou sociální síť určenou čistě pro generaci Z. Nic z toho jim ale nepřipadalo natolik silné, aby se tomu chtěly věnovat naplno.
Ten pravý impuls nakonec vzešel z čistě osobní zkušenosti. Phoebe Gates miluje módu, má za sebou stáž v britském Vogue, pravidelně sleduje módní trendy, ale zároveň se smíchem a otevřeně přiznává, že dřív se oblékala hrozně. K prozření ji prý dovedla situace, kdy si koupila šaty za 500 dolarů a vzápětí ten samý kousek objevila na secondhandové platformě The RealReal za pouhých 150 dolarů. „Cítila jsem se tehdy tak strašně hloupě,“ vzpomínala pro deník The New York Times.
Její spolubydlící Sophia Kianni už v té době běžně nakupovala oblečení z druhé ruky, a tak oběma rychle došlo, že existuje spousta mladých žen, kterým mohou pomoci s nakupováním. Takové, co chtějí rychle najít tu nejlepší cenu a nezbláznit se u toho při otevírání desítek panelů v prohlížeči. „Jsou to holky od pětadvaceti do třiceti let, které chtějí nakupovat chytře a získat tu nejlepší cenu na jediné kliknutí,“ popsala svou cílovou skupinu.
A tak se zrodila Phia, srovnávací nástroj fungující jako rozšíření prohlížeče nebo samostatná aplikace. Když nakupujete online, systém okamžitě analyzuje konkrétní produkt nejen podle ceny a značky, ale i podle vizuálních detailů, jako je barva a střih. Tyto údaje pak rychle porovná s databází více než 300 milionů položek a najde nejlepší shodu napříč více než 40 tisíci webů, včetně ve Spojených státech populárních secondhandů jako eBay, Poshmark nebo zmíněného The RealReal.
Celý systém navíc sází na pokročilou personalizaci a bere v úvahu, co uživatel běžně vyhledává, jaký je jeho osobní styl a jaké má cenové preference. Cílem totiž podle zakladatelek není jen úspora peněz, ale i tlak na udržitelnost a omezení zbytečné výroby. „Máme na planetě dost oblečení na dalších šest generací. Opravdu si nemusíme neustále kupovat jen to nové,“ upozorňuje Gates.
Začátky ovšem měly své mouchy a podle Phoebe Gates úplně první verze produktu nefungovala nejlépe. Přesto lidé u aplikace zůstali. To byl pro dvojici jasný signál, že skutečně narazila na bolavé místo na trhu. První finanční injekce přišla přímo od univerzity v podobě grantu ve výši 250 tisíc dolarů. Následovalo investiční kolo, které vyneslo osm milionů dolarů, a opravdový průlom přineslo to další ve výši 35 milionů dolarů. A do slibného projektu nakonec neposlali peníze Phoebeiny rodiče, ale jiné známé osobnosti to přece jen udělali – namátkou Kris Jenner nebo Hailey Bieber.