Dejvice ozdobí nová univerzitní budova VŠCHT. Bude v ní i prosklené a vzdušné superpatro
Náklady na výstavbu by neměly překročit 1,5 miliardy korun. Zahájení stavebních prací se očekává v roce 2029, dokončení pak o dva roky později.
Původně měl uprostřed pražského Vítězného náměstí stát obelisk, dnes tudy projíždějí tramvaje. A ani po 100 letech se takzvaný Kulaťák nedočkal svého dokončení – stále zde chybí čtvrtý kvadrant, tedy část před univerzitními budovami, kde dnes leží nepříliš vzhledný park s parkovištěm. To se má změnit v rámci developerského projektu Fourth Quadrant společností Sekyra Group, Penta Real Estate a Kaprain. Do urbanistické koncepce plánované dostavby teď přibude i nová univerzitní budova Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), která počítá s takzvaným superpatrem.
To bude částečně prosklené a prostornější a vnese do jinak střídmého návrhu výraznější prvek, jenž má propojit výuková podlaží s administrativně-společenskou částí budovy. „Myslím, že naše nová budova bude ozdobou Dejvic. Hlavním smyslem výstavby je vyřešit dlouhodobý nedostatek prostor, který brání vědeckému rozvoji univerzity. Specializované laboratoře a technologická zázemí určená pro výzkum a praktickou výuku zůstanou v historických objektech, které jsou pro tento účel vhodné. V nové budově bude sídlit administrativa, posluchárny i menší učebny,“ říká rektor VŠCHT Milan Pospíšil.
Náklady na výstavbu by neměly překročit 1,5 miliardy korun. Zahájení stavebních prací se očekává v roce 2029, dokončení pak o dva roky později. Do architektonické soutěže dorazilo celkem 33 návrhů z Česka i ze zahraničí. Vítězem se nakonec stalo sdružení tuzemských ateliérů Ra15 a Mackovič architecture pod vedením Radka Lampy a Jana Mackoviče. Soutěžní návrhy budou během jara vystaveny v Kampusu Dejvice a zároveň se objeví v soutěžním katalogu na webu univerzity.