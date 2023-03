Den D pro fanoušky Metalliky. Nová, očekávaná deska před vydáním dorazí do českých kin

Je na scéně už přes čtyřicet let – a stále ve světě hudby neztratila svou relevanci. Legendární americká formace Metallica se teď připravuje na své další album, které vyjde už příští měsíc, a pro fanoušky si připravila speciální zážitek, jak se k novému projektu dostat. Než s ním totiž vtrhne do prodeje, zamíří nejprve do kin, kde se novinka představí na velkém plátně. A ochuzeni nebudou ani čeští diváci.

O tom, že Metallica chystá další, v pořadí již jedenáctou studiovou desku, se ví od konce minulého listopadu, kdy o tom parta okolo frontmana Jamese Hetfielda informovala. Spolu s tím vydala videosingl s názvem Lux Æterna, který má dnes přes šestnáct milionů zhlédnutí na YouTube, a nalákala fanoušky na celosvětové turné. Naneštěstí pro Čechy ale neoznámila příjezd do našich měst.

Nejbližší zastávky pro české publikum, které si chce očekávanou desku 72 Seasons poslechnout živě, jsou Mnichov a Varšava. V obou městech pak zahrají dvakrát – v Německu budou 24. a 26. května, v Polsku pak 5. a 7. července. Fanoušci z českých luhů a hájů ovšem nepřijdou zkrátka v jiné věci, která se s debutem nového projektu Metalliky pojí. Mohou totiž zamířit rovnou do kin.

Den před vydáním desky, které je stanoveno na 14. dubna, se na stříbrných plátnech po celém světě bude promítat album ve formě videoklipů, které budou ještě doplněny o rozhovory se členy kapely. Už jen to, že všech dvanáct skladeb, které na novém projektu Metalliky budou, dostane vlastní videoklip, je pro fanoušky nepochybně atraktivní. A příležitost k tomuto zážitku dostanou i Češi, pro které jej zprostředkuje distribuční společnost Aerofilms.

Premiéra se dostane do kin napříč celou republikou – od Prahy a Ostravy přes Olomouc a Teplice až po menší města jako Vsetín, Chomutov, Uherské Hradiště, Bílovec, Valašské Klobouky, Štětí, Louny a Kroměříž. Novinku si budou moci užít v kinech i na Slovensku, například v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici, Trenčíně, Žilině, Trnavě nebo Popradu. Ve vybraných sálech bude dostupná také ve formátu Dolby Atmos.

„Pro fanoušky Metalliky je to obrovská příležitost slyšet nové album mezi prvními. Jsme nesmírně rádi, že můžeme být součástí tohoto historického globálního okamžiku – propojení Metalliky s jejími fanoušky prostřednictvím tohoto přenosu,“ uvedla Kymberli Fruehová z distribuční společnosti Trafalgar Releasing, která na vydání tohoto poslechového zážitku se stopáží dvou hodin spolupracovala přímo s kapelou.

A aby Metallica své fanoušky řádně nalákala, ke svým dvěma vydaným skladbám z nového alba přidala včera i třetí počin s názvem If Darkness Had a Son. Spolu s tím se už předprodávají i fyzické nosiče ve formátu CD a LP spolu s tematickým oblečením. Polovina dubna tak na hudební scéně bude patřit trash metalu.