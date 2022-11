Metallica je zpět. Oznámila novou desku, vypustila singl a nalákala i na evropské koncerty

Do Štědrého dne sice zbývá ještě několik týdnů, fanoušci jedné z nejslavnějších metalových skupin ale svůj velký dárek již dostali. Po měsících náznaků totiž americká Metallica potvrdila příchod nového studiového alba, ke kterému parta okolo frontmana Jamese Hetfielda rozjede také světové turné. Venku už je navíc i první singl z chystané desky.

Některé její hity se nezapomenutelným písmem zapsaly do hudební historie a ovlivnily vývoj celého žánru. Ať už jde o Fade to Black, Master of Puppets, Enter Sandman, nebo Nothing Else Matters. A byť se dnes už tolik nehrají, stačí, aby se jen na chvíli někde objevily (například v posledních Stranger Things) a nostalgie je zpět.

Metallica ovšem netěží jen ze své nadmíru úspěšné minulosti, naopak se snaží stále aktivně tvořit. Potvrzuje to i teď s ohlášením nového alba s názvem 72 Seasons, které chce vydat 14. dubna příštího roku. „Dvaasedmdesát sezón. To je prvních osmnáct let našeho života. Období, které formuje naše pravé nebo falešné já,“ řekl Hetfield k oznámení.

O tom, jak bude novinka, která nabídne dvanáct skladeb s celkovou stopáží sedmdesáti sedmi minut, znít, si mohou fanoušci udělat představu prostřednictvím videosinglu, který byl k 72 Seasons již vypuštěn a jmenuje se Lux Æterna. A pokud alespoň něco naznačuje, tak skutečnost, že Metallica ani po letech neztrácí šťávu, energii… a skvělé kytarové riffy.

„Velká část našich zkušeností v dospělosti je přehráváním nebo reakcí na zkušenosti z dětství. Vězení dětství nebo osvobození se z těchto pout, která si neseme,“ zmiňuje k blížící se novince Hetfield, který mimo jiné spolu s Gregem Fidelmanem a Larsem Ulichem, neméně slavným členem tohoto metalového uskupení, desku produkoval.

Aby toho nebylo před Vánoci málo, Metallica ohlásila i města, do kterých v rámci světového turné příští rok s novým albem zajede. Praha ve výběru dvaadvaceti metropolí chybí, nicméně je tam německý Mnichov nebo polská Varšava, takže se na kapelu, která formovala nejedno mládí, můžete relativně snadno dostat i z českých luhů a hájů.