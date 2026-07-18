Denní světlo na prodej. Americký startup chce obřími zrcadly z vesmíru osvětlovat noční města a zefektivnit soláry
Startup vyšle do vesmíru obří zrcadlové satelity a osvítí část noční polokoule. Slibuje ekologičtější a levnější osvětlení i pomoc při katastrofách.
Představte si, že zemětřesení zničilo celé město, stmívá se a záchranáři budou muset zraněné hledat jen pomocí baterek. Najednou ale z nebe celou lokalitu osvítí jasné světlo. Nejde o sci-fi, ale plán kalifornského startupu Reflect Orbital, který chce pomocí zrcadlových satelitů odrážet sluneční světlo tam, kam bude potřeba.
Minulý týden jim americká Federální komise pro komunikaci (FCC) dala zelenou pro první test jejich satelitu. Pokud se vše povede, do roku 2035 by jich po oběžné dráze Země mohlo kroužit 50 tisíc. Podle plánu zakladatelů mají nahradit pouliční osvětlení, zefektivnit solární elektrárny nebo pomoct při přírodních katastrofách. Někteří astronomové a biologové ale varují před světelným znečištěním a vesmírným odpadem.
Systém funguje tak, že se do vesmíru vyšle obří skládací zrcadlo o ploše 18 metrů čtverečních, které se rozevře jako sluneční plachta. Ta zachytí sluneční paprsky a nasměruje je na vybraný bod na Zemi. Jedno zrcadlo dokáže podle firmy osvítit kruh o průměru zhruba 5 kilometrů, přičemž intenzitu světla lze regulovat od slabého nasvícení až po jasnou záři v úrovni měsíčního svitu za úplňku.
Startup, který za myšlenkou stojí, založil Ben Nowack spolu s Tristanem Semmelhackem v roce 2021. Semmelhack znal Nowacka z jeho YouTube kanálu, kde stavěl a ukazoval své vynálezy. Osobně se pak setkali v roce 2020 v doručovací dronové společnosti Zipline, kde oba pracovali, a zanedlouho se stali přáteli. Nowack stále častěji přemýšlel o solární energii a napadlo ho, že solární elektrárny by se daly zefektivnit nikoli zvýšením účinnosti solárních článků, ale jednoduše zajištěním většího množství slunečního světla ve více hodinách dne.
Oba pak Zipline opustili, Semmelhack přerušil inženýrské studium na Standfordu, a společně založili Reflect Orbital. Na satelitech pracovali v malém týmu v garáži až do příchodu prvního velkého investora Sequoia Capital v roce 2024. Tehdy uskutečnili první úspěšný pokus konceptu, kdy zrcadlo pověsili na horkovzdušný balón. Za poslední rok se tým firmy skokově rozrostl z 16 členů na 60 a firma dnes vyrábí jeden satelit za tři dny, což jim dříve trvalo okolo šesti měsíců.
Zásadní zlom v plánech Reflect Orbitalu přišel minulý týden. FCC totiž schválila licenci ke startu a provozu prvního demonstračního satelitu jménem Eärendil-1. Ten se má do vesmíru podívat už letos na podzim. Jméno odkazuje na fiktivní postavu z díla J. R. R. Tolkiena. Stejně jako Eärendil plul po obloze a zářícím drahokamem přinášel světlo do temnoty, má podle plánu i tento satelit odrážet sluneční svit a osvětlovat temnou polokouli Země.
Firma chce pak světlo prodávat na zakázku, například stavební firmě, aby mohla stavět i v noci, nebo městům jako levnější a ekologičtější variantu pouličního osvětlení. Satelity najdou využití také pro solární elektrárny. Odražené světlo by mělo dobíjet solární panely i po západu slunce a zvyšovat jejich efektivitu ve špičkách ranní a večerní poptávky.
Sám Nowack v rozhovoru pro televizi CBS nastínil i další praktické využití například při noční záchranné operaci. „Pokud někdo spadne přes palubu uprostřed Tichého oceánu a vy se ho snažíte najít, stačí stisknout tlačítko na zařízení připojeném k satelitu, otočit satelit a celá oblast kolem pátracích a záchranných operátorů se rozsvítí a bude mnohem snazší danou osobu najít,“ popsal Nowack.
Zákazníci by si světlo mohli koupit jednorázově, nebo v rámci ročního předplatného. Cena je zatím jen přibližná, ale Nowack ji odhadl na 5 tisíc dolarů (106 tisíc korun) za hodinu svícení jednoho zrcadla. Přičemž sám zákazník nebude mít skutečné tlačítko, které pohne satelitem, ale bude mít rozhraní, pomocí kterého pošle požadavek firmě a ta následně satelit otočí.
Než se ale prodej rozběhne, musí startup spoléhat na investory. Ben Nowack první roky financoval vše sám, až v roce 2024 přesvědčil investiční firmu Sequoia Capital a pár dalších menších investorů, kteří jim poskytli 6,5 milionu dolarů (138 milionů korun) a o rok později přišly další finanční injekce v čele s investiční firmou Lux Capital, které dohromady přispěly částku 20 milionů dolarů (424 milionů korun), což jim umožnilo výrazně urychlit výrobu satelitů.
Ve stejný rok americké letectvo firmě přispělo grantem v hodnotě 1,25 milionu dolarů, když ji zvolilo vítězem kategorie malého inovativního byznysu. Za dva roky plánují mít na oběžné dráze tisíc satelitů, v roce 2035 dokonce 50 tisíc. Ty první chtějí vyslat na palubě rakety SpaceX, o nadcházejících satelitech ještě nerozhodli.
Jenže ne každý je z myšlenky svítících satelitů nadšený. Zatímco firma svůj nápad prodává jako čistou technologii, astronomická komunita v něm vidí i potenciální nebezpečí. Vnímá ho jako systematický zdroj světelného znečištění a znečištění oběžné dráhy smetím, které, na rozdíl od jiných vesmírných projektů, nevzniká jako vedlejší produkt, ale je jeho cílem.
„Paprsek odražený od zrcadel je velmi silný, čtyřikrát silnější než Měsíc během úplňku. To bude mít silný vliv na zvířata žijící ve volné přírodě v osvícené oblasti a kvůli rozptylu světla v atmosféře i na oblast okolo ní,“ řekl pro vesmírný deník Space astronom John Barentine specializující se na světelný smog.
Podobné obavy mají i odborníci z odvětví biologie. Zástupce neziskové organizace na ochranu přírody BugLife David Smith upozornil, že světelné znečištění zásadně narušuje přirozený cyklus dne a noci, který zvířata i lidi na Zemi řídí miliardy let. Vědec Andrew Farnsworth z Cornellovy univerzity vyjádřil obavy o dezorientaci stěhovavých ptáků a narušení jejich biorytmů. „Dopad světelného znečištění je narušením migrace. Rád bych viděl společnost, jako je tato, která má opravdu zajímavý nápad, jak dosáhnout dopadu na životní prostředí způsobem, který by nenarušil jeho správné fungování,“ sdělil televizi CBS.
Firma na kritiku reaguje ujištěním, že paprsek bude striktně mířený a dočasný, satelit půjde kdykoli okamžitě vypnout a citlivé lokality jako observatoře nebo chráněná území se dají cíleně vynechat. Zároveň slibuje před plným rozjezdem konstelace provést malý test na bezpečné lokalitě a s environmentálním posouzením dopadů.
Projekt Reflect Orbitalu však není jediný svého druhu. Podobných futuristických projektů v současnosti přibývá, například nedávno vědci v časopisu Space Weather představili plán vypustit na orbit velkou stěnu ve formě plachty, která má odstínit od Země sluneční bouře a ochránit tak planetu proti možnému poškození.