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Jiří Šmejc rozjíždí velkou mezinárodní byznysovou hru. S pomocí dluhopisů, které si Češi zamilovali

Emma Capital nabízí drobným investorům kupón sedm procent. Z prospektu plyne, že 9,5 miliardy korun míří na ovládnutí sázkové skupiny Entain CEE.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: PPF
Jiří Šmejc, zakladatel Emma Capital
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Jiří Šmejc si od českých investorů půjčuje potřetí za rok a nabízí jim za to nejvíc, co kdy dal: sedm procent ročně. Emma Finance CZ, financující firma jeho skupiny Emma Capital, otevřela v pondělí úpis dluhopisů za 2,5 miliardy korun s možností navýšení na 3,5 miliardy. Splatné jsou v září 2031, úrok se vyplácí čtvrtletně a nejmenší balík stojí deset tisíc korun. Souběžně běží menší eurová emise slovenské sestry Emma Finance SK s kupónem šest procent a objemem 20 milionů eur, tedy zhruba půl miliardy korun.

Z prospektu, který před pár dny schválila Česká národní banka, je patrné, že peníze Emma pošle na dokoupení dvacetiprocentního podílu ve středoevropské sázkové skupině Entain CEE za 395 milionů eur, v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Pod ni patří chorvatský SuperSport i polská STS, největší tamní sázkař. Emma tím zvýší podíl z 22,5 na 42,5 procenta a díky dohodě o hlasování s polskou rodinou Juroszeků, která drží deset procent, ovládne skupinu s hlasovací silou 52,5 procenta. Uzavřít se to má na podzim.

Nejde ale o jedinou mezinárodní byznysovou linku, kterou Šmejc rozehrává. Tou další je logistika a i ta je v prospektu poprvé vidět v celé šíři. Emma drží 35 procent v Packetě, kterou v roce 2024 koupila společně s private equity fondem CVC, a 87,5 procenta v řecké BoxNow, síti výdejních boxů, kterou před pěti lety založila na zelené louce. Mezi oběma stranami existuje opční dohoda: Emma může svůj podíl v BoxNow vložit do Packety, čímž by se přeskládalo vlastnictví celé skupiny. Podle deníku E15 by Šmejc získal zhruba polovinu spojené firmy.

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Vzniknout by tak měl jeden z větších evropských hráčů v doručování mimo domov. Packeta loni doručila přes 184 milionů zásilek, meziročně o 27 procent víc, provozuje víc než 13 tisíc automatických boxů a tisíce výdejních míst od Německa po Rumunsko. BoxNow, který působí v Řecku, na Kypru, v Chorvatsku, Bulharsku a nově i ve Slovinsku, má přes 4 200 boxů, většinu z nich napájených sluncem, a loni jimi prohnal 44 milionů balíků, tedy o 130 procent víc než rok předtím.

Výdejní boxy jsou dnes v Evropě jedním z nejintenzivnějších bojišť a Šmejc ho zná z více stran. Loni v červnu skončil po třech letech v čele PPF, jejímž býval spolumajitelem a kde dlouhá léta řídil Home Credit. PPF drží bezmála 29 procent v polském InPostu, největší evropské síti výdejních boxů s 61 tisíci schránkami, a letos se s FedExem, fondem Advent International a zakladatelem InPostu Rafałem Brzoskou dohodla na stažení firmy z burzy za 7,8 miliardy eur.

Chuť českých drobných investorů na miliardářské dluhopisy zatím nepolevuje. Pale Fire Capital, skupina Jana Barty a Dušana Šenkypla, otevřela úpis 17. srpna a tři čtvrtě miliardy korun s kupónem 7,25 procenta byly pryč během jediného dne. Emma sama loni v létě vybrala 2,5 miliardy korun a 50 milionů eur, letos v únoru přidala další dvě miliardy s úrokem 6,35 procenta a její úplně první česká emise z roku 2019 se rozebrala za týden. Mimochodem ve stejný den, kdy nový dluhopisový program Emma Capital odstartoval, začal úpis i státních, mimořádně populárních Dluhopisů republiky.

Nová emise stojí na ručení kyperského holdingu Emma Alpha a na zástavě 62,5 milionu akcií rumunské energetické firmy Premier Energy, tedy víc než poloviny podniku obchodovaného v Bukurešti. Skupina, kterou Šmejc založil v roce 2012 po odchodu od Petra Kellnera, loni vykázala tržby 2,56 miliardy eur, v přepočtu asi 62 miliard korun, a čistý zisk 85 milionů eur. Energetika je pořád jejím největším byznysem, sázky a balíky ale rostou rychleji.

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Související témata:PPFPacketaJiří ŠmejcEmma Capital
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