Do dramatického kroužku se přihlásil na zkoušku. Teď je z něj druhý nejmladší vítěz Zlatého glóbu
Šestnáctiletý Owen Cooper dostal Zlatý glóbus za minisérii Netflixu Adolescent. Kluk z dělnické rodiny přitom s herectvím neměl žádné zkušenosti.
Největšími vítězi letošních Zlatých glóbů se staly film Jedna bitva za druhou a minisérie Adolescent. Zatímco první z nich je přehlídkou hollywoodských stálic a vyvrcholením dlouho budovaných kariér, úspěch druhého stál na schopnostech kluka z dělnické rodiny, který se k herectví dostal víceméně náhodou. Owen Cooper se díky Adolescentovi stal druhým nejmladším držitelem Zlatého glóbu a svou řeč zahájil slovy: „Stát tady na Zlatých glóbech mi vůbec nepřipadá skutečné.“ Neznělo to jako fráze, ale jako prosté konstatování někoho, kdo si uvědomuje, odkud přišel.
Dnes šestnáctiletý mladík, kterému však v době natáčení britské minisérie bylo čtrnáct, se před kamery dostal z otevřeného konkurzu – vybrali ho mezi více než 500 uchazeči. Na první pohled měl pro stěžejní roli dětského vraha v prestižním dramatu o vlivu toxické maskulinity a sociálních médií na mládež horší předpoklady, než řada jiných. Měl jen zcela základní zkušenosti s herectvím, nikdo jiný z jeho rodiny v televizi ani u filmu nikdy nepracoval, neměl ani agenta. Na castingu v něm ale něco viděli a rozhodli se věřit instinktu.
To samé udělal sám Cooper, jak zmínil dnes v noci při přebírání ceny za vedlejší mužskou roli v Adolescentovi. „Říkal jsem si, že možná mi to půjde, možná budu hrozný, jeden nikdy neví. Ale risknul jsem to a začal chodit do dramatického kroužku. Byl jsem tam jediný kluk,“ popisoval mladík pocházející ze severoanglického Warringtonu, daleko od filmových studií a prestižních hereckých škol. „Bylo to trapné, ale nějak jsem to přežil,“ poznamenal.
Herectví jeho vášní v dětství nikdy nebylo, zajímal ho hlavně fotbal. Tedy jen fotbal. Bydlel nedaleko parku, kam prý vyrážel vždy hned ráno a často odcházel až večer, po celém dni běhání za míčem. I to byl ale hlavně způsob, jak trávit volný čas, ne nutně něco, kde viděl svoji budoucnost. Ostatně oba jeho bratři jsou elektrikáři, matka pečovatelka a otec pracuje v informatice. „Vlastně vůbec nevím, odkud se to ve mně vzalo,“ říkal Cooper v rozhovorech po vydání Adolescenta na Netflixu.
O to větší risk na sebe tvůrci vzali dlouho předtím, než bylo jasné, že to celé bude fungovat. Vybrat chlapce s minimem zkušeností pro tak psychologicky náročnou roli a navíc ve formátu, který využívá velmi dlouhé, nepřerušované záběry bez míst pro chyby vyžadovalo specifický přístup k herci i jeho rodině.
Režisér, scenáristé i herečtí kolegové s Cooperem vždy detailně diskutovali o všem, co by měl před kamerou předvést a zároveň dbali na bezpečí jeho i jeho rodiny. U natáčení vždy byl alespoň jeden z rodičů a filmaři jim pomáhali se psychicky i prakticky zorientovat ve zcela novém prostředí audiovizuálního průmyslu.
Proto mladý umělec na pódiu řekl: „Navždy těmhle lidem budu vděčný za to, co pro mě a mou rodinu udělali.“ Jsou to slova člověka, který před hollywoodskou smetánkou nikdy neměl stát, už vůbec ne s prestižní cenou v ruce. Ta tentokrát nereprezentovala jeho osobní, ba ani jen kolektivní úspěch, ale to, co se může stát, když někdo dá klukovi z obyčejné rodiny šanci ukázat, co v něm je.
Adolescent dominoval i ve zbytku večera, když postupně posbíral celkem čtyři ceny – za nejlepší minisérii, hlavního herce pro Stephena Grahama, vedlejšího herce pro Owena Coopera a vedlejší herečku pro Erin Doherty. Po dvou Zlatých glóbech v televizních kategoriích si odnesly lékařské drama Urgent od HBO a komedie Studio od Applu.
Filmové kategorie podle očekávání ovládla Jedna bitva za druhou od Paula Thomase Andersona. Téměř tříhodinový snímek o levicových revolucionářích na pomezí akčního thrilleru a komedie s prvky sociálního dramatu nebo satiry získal celkem čtyři ceny – za nejlepší komedii, režii, scénář a vedlejší herečku (Teyana Taylor). Závěr a zároveň vrchol každoroční sezóny předávání filmových cen, ceremoniál Oscarů, přijde 15. března. Ještě předtím ale 22. ledna proběhne oznámení nominací, mezi něž má šanci postoupit i český animovaný kraťas Hurikán režiséra Jana Sasky.
Kompletní přehled nominovaných a vítězů letošních Zlatých glóbů je dostupný na oficiálním webu.