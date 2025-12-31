Mezi filmy roku najdete zhuleného DiCapria, ale i pár překvapení. Tady je výběr těch nejlepších
Vybíráme nejlepší filmy, co v Česku vyšly v roce 2025. Na své by si měli přijít ti, co chtějí něco chytrého, ale i milovníci kvalitní zábavy.
Rok 2025 nabídl v kinech spoustu nostalgie, možností uniknout od reality i bezpečné zábavy, tento seznam se ale soustředí jinam. Vybírá filmy, které se rozhodly riskovat, jít proti proudu a zabývat se nejistotou, ztrátou nebo touhou po smyslu – někdy tiše, jindy v hlučné a ambiciózní formě. Nejzajímavější kinematografické počiny roku spojuje snaha posunout hranice vyprávění i samotné představy o tom, co všechno dnes může kino unést. Zároveň nejde o nějaká intelektuální cvičení, důležité je se i bavit.
Stejně jako u seznamu nejlepších seriálů jsem se snažil upřednostnit filmy, které je možné si pustit i doma, na jediný z nich si zatím zajdete jen do kina. Zároveň jsem při výběru nepřihlížel k roku vzniku filmu ani globální premiéře, ale k tomu, kdy bylo možné jej zhlédnout u nás. Proto chybí některé tituly vychvalované v zahraničí a naopak se objevuje pár klenotů ze začátku roku.
10. F1
Sportovní | 155 min | Apple TV+
F1 patří do ranku filmů, „jaké se dnes už netočí“. V jeho centru je charismatická hollywoodská hvězda, nikdo se nesnaží předat nějaké velké sdělení a je to drahý blockbuster natočený s minimální pomocí digitálních triků, který není šestým pokračováním, pátým spin-offem ani součástí nějakého velkého univerza. Je to poctivá letní zábava, která vás posadí přímo do kokpitu formule a při tom odvypráví naivní příběh o druhé šanci, který spolknete i s navijákem. A po skončení vám bude líp.
9. Vrať mi ji
Horor | 104 min | KVIFF.TV
Po skončení Vrať mi ji vám naopak zrovna do skoku nejspíš nebude. Tenhle horor o sourozencích, co po smrti otce jdou žít s pěstounkou, si totiž klade za cíl vás emočně poznamenat tím, jak zpracovává témata zármutku a ztráty. Místo klasických děsivých scén mnohem víc zneklidňuje a neustále stupňuje napětí, zatímco se ptá, jak daleko jsou traumatizovaní lidé schopni zajít.
8. Sorry, Baby
Komedie/Drama | 103 min | KVIFF.TV
S traumatem se vyrovnává i hrdinka Sorry, Baby, tentokrát ale ve formátu černé komedie. Přestože je to pro režisérku, scenáristku a hlavní herečku Evu Victor teprve celovečerní debut, výsledek je vybroušený nejen po filmařské, ale hlavně emoční stránce. Na jedné straně je jedna z nejtěžších zkušeností, jakou si člověk může projít, na druhé je humorná lehkost a zároveň psychologická autenticita a upřímnost. V něčem je to příjemná podívaná, která má ovšem odvahu hledět i přímo do temnoty.
7. Bugonia
Komedie/Thriller | 117 min | v kinech
Dvojice konspirátorů unese šéfku velké korporace v domnění, že je to mimozemšťanka usilující o zničení planety. Yorgos Lanthimos si vzal do parády původně korejskou černou komedii o sociálním odcizení a konspiračním myšlení vycházejícím z duševní nemoci a v remaku z ní udělal sondu do strukturálních problémů vedoucích k rozpadu dnešní společnosti. Na věc se přitom nedívá intelektuálsky, naopak si rád hraje a vezme nás s sebou na prohlídku včel. Bez ochrany, samozřejmě.
6. Hodina zmizení
Horor | 128 min | HBO Max
Také Zach Cregger si rád hraje – s konvencemi hororu, s vyprávěním, se žánry. Nedělá mu problém ani v rámci jedné scény přejít z podivné do děsivé, do směšné a zpátky k děsivé poloze. A kupodivu to celé dohromady funguje. Přestože příběh o celé třídě dětí, co jedné noci někam zmizí, trochu přehání svoje sliby o vzrušující záhadě, nabízí unikátní diváckou zkušenost. Přesně tohle horor dnes potřebuje, odvahu.
5. Sirat
Thriller | 114 min | KVIFF.TV
Otec se se synem vydává na rave do marocké pouště hledat svoji dceru. Na první akci ji nenajde, pokud ale prý pojede dál pustou krajinou na další akci, možná ji najde tam. Z téhle nezvyklé premisy se nakonec vyvine šokující thriller hledající naději uprostřed pekla. Jeden z hitů letošního festivalu v Cannes nabízí intenzivní audiovizuální zážitek, na jehož pozadí se odehrává existenciální drama, na které nezapomenete.
4. Sny o vlacích
Drama | 102 min | Netflix
Sny o vlacích sice sledují období rozšiřování americké železnice, nejsou ale o růstu moderní civilizace. Naopak je to pomalý, melancholický film sledující dělníka, který kromě kácení dřeva žije poměrně osamělý život. Tento seznam má několik velkých, ambiciózních titulů vykřikujících svoje sdělení do světa, tady ale vznikla tichá, emočně intimní meditace s místy až mysticky krásnými obrazy.
3. Nosferatu
Horor | 132 min | SkyShowtime
Uhrančivý film. Když se hrabě Orlok, starý upír s rozkládajícím se tělem a nepřehlédnutelným knírem, pomalu sune komnatami a hřímá o podepisování majetnických smluv, není hned jasné, jestli se máme třást, nebo smát. Robert Eggers tady ale vytvořil gotický horor tak formálně čistý, až je to matoucí. Starý příběh o svůdnosti zla přitom dokázal chytře modernizovat do bezmála feministické alegorie. Oproti Hodině zmizení je Nosferatu velice tradiční, ve své oddanosti a autorské vizi ale působí jako výjimečné zjevení.
2. Brutalista
Drama | 215 min | SkyShowtime
Tomuhle tříapůlhodinovému dramatu by možná prospělo, kdyby bylo o kus delší. Rozmáchlé vyprávění o židovském architektovi, jenž se po útěku před holokaustem snaží vybudovat nový život ve Spojených státech, totiž zpracovává tolik velkých témat a nuancí, že některé dostávají jen málo prostoru. Přesto je to pohlcující, úctyhodné dílo, které s vámi pohne intelektuálně, emočně i čistě esteticky.
1. Jedna bitva za druhou
Akční thriller/Komedie | 161 min | HBO Max
Když artový režisér natočí blockbuster. Jedna bitva za druhou je ohromující úspěch, který bez zaškobrtnutí přechází od akčního politického thrilleru do zhulenecké komedie a na ploše téměř tří hodin vypráví příběh o důležitosti snahy změnit svět k lepšímu a o současné Americe, ale zároveň je to vlastně intimní drama o vztahu mezi otcem a dcerou. Výzva k akci i chladný pohled na revolucionářského ducha, výsměch pravicovému extremismu, cynický komentář i vyjádření sentimentální naděje. A jedna z nejnapínavějších automobilových honiček za dlouhou dobu.