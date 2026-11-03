Do Jižního Tyrolska se bude létat z Prahy. Na sjezdovkách, kde získali Češi medaile, si zalyžujete i vy
Nejsevernější region Itálie hostil loni dvě velké chvíle českého sportu. Od 9. prosince sem bude létat linka z Prahy. Zimu si tu užijí i běžní lyžaři.
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Jan Zabystřan ve Val Gardeně vyhrál minulou zimu jako první český muž závod Světového poháru v alpském lyžování. Tereza Voborníková v Antholzu zase vybojovala olympijský bronz v biatlonu. Obě místa leží v Jižním Tyrolsku neboli Südtirolu, nejsevernějším regionu Itálie, kde se mluví německy, italsky a v některých údolích i ladinsky. Sjezdovku i biatlonový areál si přitom může vyzkoušet kdokoli.
„Návštěvníky často překvapí, jak rozmanité je Jižní Tyrolsko na poměrně malém území. Nejde jen o lyžování a Dolomity. Během jednoho pobytu můžou hosté zažít vysokohorskou krajinu, historická města, středomořské vlivy a kuchyni, kterou formovaly italské i alpské tradice,“ říká Martina Danese z turistické a marketingové organizace regionu.
Saslong, na kterém Zabystřan vyhrál, není vyhrazen jen profesionálům. Sjezdovka začíná kousek pod horní stanicí gondoly Ciampinoi nad obcí Selva a měří necelých 3,5 kilometru, jen pozor, nejprudší úsek má sklon 57 %. Zavřená bývá jen pár dní kolem závodů, kdy na ní trénují závodníci, jinak se tu běžně lyžuje. Celá oblast Val Gardena a Seiser Alm má 175 kilometrů sjezdovek a 81 lanovek a vleků.
Biatlonový stadion v Antholzu leží ve výšce 1 600 metrů, nejvýš ze všech míst, kde se jezdí biatlonový Světový pohár. Lidé se tu můžou pod vedením místní školy naučit i střílet. V celém údolí pak vede zhruba 60 kilometrů upravených běžeckých tratí.
„Olympiáda přinesla regionu mezinárodní pozornost a zvláštní energii, hlavně do Antholzu, kde se konaly biatlonové závody. Letos v zimě si hosté můžou užít stejnou zimní krajinu, jen v pohodovějším tempu,“ říká Danese.
Češi tu dle dat tráví v průměru pět dní. Nejčastěji míří na Kronplatz, do okolí města Brixen, na Drei Zinnen a do Alta Badie. „Kromě těchto oblíbených míst bych doporučila Vinschgau, hlavně okolí Suldenu a Schnalstalu. Krajina je tam úplně jiná než v Dolomitech, se širokými údolími, ledovci a některými z nejvyšších hor Jižního Tyrolska. Hodí se pro ty, kdo hledají spolehlivé podmínky, rozmanité lyžování a víc klidu,“ říká Danese.
Lyžařské oblasti na ledovcích Sulden a Schnalstal sahají zhruba do 3 200 metrů a lyžuje se tu od září do května. Obě patří do Südtirol Skiareny, která sdružuje 15 menších středisek, 13 z nich v Jižním Tyrolsku. Region má navíc v průměru kolem 300 slunečných dní v roce. „Jižní Tyrolsko je obklopené Alpami, které ho chrání před studenými severními větry. Proto tu méně prší a víc svítí slunce,“ vysvětluje Danese.
Italskou stranu regionu poznáte i podle jídla. Na chatách se vedle alpských specialit, jako jsou knedlíky a špek, podává i italská klasika, třeba risotto nebo těstoviny, a po obědě espresso. Ke stolu patří místní víno, třeba z vinic kolem města Bolzano. Zajímavé je, že region s půlmilionem obyvatel má 21 restaurací s michelinskou hvězdou.
Kromě sjezdovek jsou tu běžecké tratě, skialpinistické túry, zimní stezky pro pěší i pro sněžnice a sáňkařské dráhy. Některé z nich měří několik kilometrů a jezdí se na nich i večer. „Zima v Jižním Tyrolsku je čím dál víc o kombinaci různých zážitků. Dopoledne lyžování, odpoledne zimní procházka nebo sáňkování a večer místní jídlo a wellness,“ popisuje Danese.
Závodníci se sem ale vracejí i letos. Saslong hostí Světový pohár 18. a 19. prosince, tedy přesně rok po Zabystřanově výhře. Hned potom, 20. a 21. prosince, se jede obří slalom a slalom na sjezdovce Gran Risa v Alta Badii. Od 14. do 17. ledna se do Antholzu vrací biatlonový Světový pohár a 19. ledna pojedou ženy obří slalom na Kronplatzu.
Dostat se do Jižního Tyrolska jde letos nově i letecky. Od 9. prosince do konce března bude dvakrát týdně, ve středu a v neděli, létat přímá linka z Prahy do Bolzana. Let má trvat 75 minut.
Na místě se pak dá obejít i bez auta. Zhruba 3 000 ubytovacích zařízení nabízí hostům Südtirol Guest Pass, který je součástí pobytu a platí na veřejnou dopravu v celém regionu. K řadě lyžařských areálů se dá dojet vlakem, autobusem nebo skibusem.