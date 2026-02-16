Pikachu, k tomu diamantový náhrdelník a zisk? 163 milionů. Prodala se nejcennější Pokémon karta historie
Logal Paul prodal „svatý grál“ mezi Pokémon kartami. Unikátní kousek se vydražil za trojnásobek ceny, za kterou ho influencer původně pořídil.
Influencer Logan Paul uzavřel jeden z nejvýnosnějších obchodů se sběratelskými předměty posledních let. Vzácnou Pokémon kartu Pikachu Illustrator, kterou před pěti lety koupil za 5,275 milionu dolarů (asi 126 milionů korun), v pondělí prodal v dražbě za rekordních 16,492 milionu dolarů (zhruba 390 milionů korun). Po odečtení aukčních poplatků mu tak zůstal čistý zisk 8 milionů dolarů, v přepočtu 163 milionů korun, informoval americký server CNN.
Rekordní cenu karty potvrdil zástupce Guinnessových světových rekordů přímo během živého vysílání na YouTube, ve kterém Paul sledoval a komentoval poslední příhozy. Dramatické finále aukce na platformě Goldin trvalo několik hodin a karta se prodala i s designovým diamantovým náhrdelníkem vyrobeným na míru, ve kterém ji Paul v minulosti nosil na 38. ročníku wrestlingové show WrestleMania.
Tento přezdívaný „svatý grál“ mezi kartičkami vznikl na konci devadesátých let jako odměna pro vítěze japonské kreslířské soutěže, kterou pořádala u příležitosti prvního výročí uvedení Pokémon karet na trh společnost The Pokémon Company ve spolupráci s vydavatelstvím Shogakukan. Vyrobilo se jen 39 kusů a exemplář, který do dnešního dne patřil Loganu Paulovi, je i mezi nimi výjimečný. Jako jediný na světě totiž získal od autentizační agentury PSA nejvyšší možné hodnocení kvality, je tedy v perfektním stavu.
Paulova sázka na pokémony se ukázala jako mimořádně výhodná. Za pět let se hodnota jeho karty zvedla o více než dvě stě procent, tedy tempem, které by mu záviděla i řada akciových investorů. Pokémon je dnes nejvýdělečnější mediální značkou na světě a v celkových tržbách předbíhá i obry jako Disney nebo Star Wars.
Prodej je také zajímavou ukázkou toho, jak trh se sběratelskými kartami funguje. Když se spojí vzácnost, perfektní stav, veřejně známý majitel a silná nostalgie, může vzniknout sběratelský unikát, o který se strhne boj, v němž jde i o vyšší miliony.
Zároveň je ale dobré dodat, že podobné příběhy jsou spíš výjimka než pravidlo. Trh s nejdražšími sběratelskými předměty je úzký. Zatímco Pikachu Illustrator láme historické rekordy, většina ostatních Pokémon karet se prodává za zlomek těchto částek. Kdo chce do sběratelství „investovat“, potřebuje se v něm také opravdu vyznat, umět ověřovat pravost a počítat s tím, že peníze se mu mohou vracet až po letech. Nebo taky vůbec.
„Může se zadařit, ale člověk musí být opatrný. Je to psychologická hra. Nikdy přesně nevíte, jaký hráč nebo jaká karta může vystřelit, a musíte tomu sportu rozumět,“ popsal už dříve v souvislosti se sportovními kartami Jan Rot, který se sběratelství věnuje téměř celý život a vede dejvickou Kartičkárnu.
Paulovi se jeho sázka vyplatila nad všechna očekávání. „Sbohem, příteli. Bylo mi ctí vlastnit nejdůležitější kousek historie,“ rozloučil se influencer s kartou na Instagramu. Jméno nového majitele zatím zůstává neznámé.