Dojemná vzpoura proti AI zasáhla miliony lidí. Z dětské kresby je hit, co vám připomene odložené sny
Začalo to tím, že jeho děti kreslily a vystřihovaly rybičky. A on se jimi nechal inspirovat k vytvoření hravého a docela dojemného díla Drawquarium.
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Mívali vaši rodiče na ledničce připnuté vaše dětské kresbičky? Případně máte sami doma někde vystavené malůvky svých dětí? Tak čtěte dál. A čtěte dál i v případě, že se vám někde v hloubi duše stýská po době, kdy jste obrázky sami ručně malovali, nikoliv generovali umělou inteligencí. Protože přesně z těchhle pocitů vznikl jeden virální hit.
První dětská malůvka v Malování ve Windows 95. Zlepšování se s každým dalším obrázkem. Dokonce přijetí na uměleckou školu… Jenže pak zvítězí pragmatická volba. Přednost dostane nějaký praktičtější obor. Umění jde stranou. A radost z vlastní tvorby nahradí bezduché generování jednoho AI obrázku za druhým. Zní to jako celkem naivní příběh, co říkáte? Ale přiznejte se, nevidíte se v něm taky trochu?
Možná jste to nedotáhli zrovna v malířských ambicích tak daleko, ale nějaké to odložení vlastních tvůrčích snů a volbu něčeho „užitečnějšího“ byste třeba ve vlastní minulosti našli. Nebyli byste v tom rozhodně sami. Právě tímhle příběhem totiž oslovil miliony lidí jeden nadšený táta od rodiny a nalákal je na svou milou videohru, kterou ani nemusíte hrát – a i tak vám ozdobí plochu počítače.
Než se dostaneme k téhle roztomilé hříčce, která je současně takovou dojemnou vzpourou proti umělé inteligenci, musíme jít o třináct let do minulosti. Tehdy dvaadvacetiletý německý grafik Kaleb Lechowski natočil krátký sci-fi film, o který měla zájem dokonce velká zvířata z Hollywoodu od Warner Bros. přes Twentieth Century Fox až po producenty Star Wars.
„Asi si dokážete představit, jak neuvěřitelné to bylo. Byl jsem mladý, plný nápadů a najednou lidé po celém světě sledovali něco, co jsem vytvořil,“ vzpomíná Lechowski. „Jenže filmový byznys sice dokáže být kouzelný, ale taky je to pořád byznys. Takže umí být plný politikaření a bezohledný,“ dodává dnes už otec od rodiny. A z jeho nadějného sci-fi projektu sešlo a zůstal u ledu.
„Zhruba deset let jsem zkoušel prorazit ve filmovém průmyslu a mezitím jsem pracoval jako 3D grafik, abych zaplatil účty. Teprve asi před třemi lety, kdy jsem zažíval menší tvůrčí vyhoření, jsem se rozhodl začít s něčím novým čistě pro radost,“ říká Lechowski pro CzechCrunch. Tou novinkou byl herní design. Inspirací mu byly vlastní děti, které na dovolené u bazénu kreslily a vystřihovaly rybičky. A zrodilo se Drawquarium. Hra, ve které nakreslíte rybičku, virtuálně ji vystřihnete a hodíte do digitálního akvária.
„Reakce lidí naprosto předčily veškerá má očekávání a naděje. Hřeje mě u srdce, že se mi podařilo dojmout tolik lidí. Ale ještě jsem úplně nepobral, co se děje,“ přiznává Lechowski. První trailer před rokem totiž ještě získal „jen“ tři sta tisíc zhlédnutí. Ale výše vložené video jich jenom na YouTube posbíralo téměř tři miliony. Víc než šest milionů zhlédnutí a stovky tisíc lajků zaznamenal trailer na X, kde ho dokonce přesdílel herec Elijah Wood neboli Frodo z Pána prstenů.
Všude pod trailerem uvidíte komentáře o podobně odložených snech, o dojetí, a hlavně o únavě z bezduchých obrázků generovaných umělou inteligencí. „Ale nerad se na to dívám z negativního úhlu. Chci, aby Drawquarium lidi povzbudilo, inspirovalo. Proto hráče nevede za ručičku. Ve hře nejsou žádné předkreslené šablony, na úplně prázdné plátno nakreslíte doslova cokoliv. A to se stane vaší rybičkou,“ vysvětluje vývojář. Mimochodem, na své rybičky můžete na ploše počítače koukat, i když Drawquarium nehrajete.
„Chci, abyste zažili ten moment, kdy něco vytvoříte se všemi nedokonalostmi, nad kterými byste se jinak třeba trápili. To je protilék na AI ‚umění‘,“ říká Lechowski. „Záplava detailní dokonalosti je vlastně bezobsažná a už jsme vůči ní otupěli. Nabízí tolik možností, ale na žádné nezáleží. Zatímco každý člověk se usměje, když svou rybičku uvidí poprvé. Protože spousta lidí z nejrůznějších a pochopitelných důvodů ztratila hravost. A tahle hra chce, abyste si zase jen tak malovali a hráli,“ dodává.
„Myslím, že spousta našeho trápení souvisí právě s tím, jak coby pracovití dospěláci zavrhujeme svou dětskou a trochu zranitelnou stránku,“ říká Lechowski. „Rodiče mi sice nikdy nevštěpovali takové to ‚hlavně dělej něco pořádného‘, ale myslím, že i ve mně je kus rebela. Sám jsem totiž byl vychován ve velmi konzervativním křesťanském prostředí a úplně mi nesedl vzdělávací systém. Ale právě umění a kreativní tvorba byly něco, u čeho jsem si dokázal stát za svým a šlo mi to,“ popisuje.
Nicméně tenhle příběh není jen o dojemném zadostiučinění a nadšení z ruční tvorby v době zahlcené AI slopem. Za zhlédnutí traileru si nic nekoupíte, ale díky virálnímu rozšíření ohlásilo Drawquarium krátce před vydáním na šťastný pátek 13. listopadu úctyhodných 200 tisíc zápisů na seznam přání na Steamu, tom největším online obchodě s videohrami. Kde denně vychází klidně i desítky her narychlo a nehezky vytvořených umělou inteligencí. Ale přinejmenším zatím je dokáže ruční práce předčít. I když je to legrační dětská malůvka. Nebo možná právě proto.
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