Češi tvoří ambiciózní fantasy za sto milionů korun. Ale na nich teprve začínáme, půjde to výš, hlásí
Česká fantasy hra Esantirion: Secret of the Deep nemá malé ambice. Musela však vyřešit neshody s investorem a teď už míří k vydání.
Tento příběh se odehrál nejspíš naopak, než by vás napadlo. Jestli jste o téhle české hře četli už před pár lety, kdy se poprvé představila, možná si ti méně důvěřiví z vás ťukali na čelo. Ne úplně velký tým tehdy tvrdil, že vytvoří hru, která vám připomene třeba Zaklínače. V tom lepším případě by vás napadlo, že autoři si ukousli pěkně velké sousto. Když pak přišlo oznámení o přerušení vývoje, asi málokoho to šokovalo. Jenže teď jsou zpátky.
Říkáte si, že ty předchozí věty jsou klasickou story o přehnaných ambicích, které museli vývojáři prudce přibrzdit? Kdepak. „Tehdejší klíčový investor měl odlišný pohled. Chtěl hru vydat dříve a v menším, asi třetinovém rozsahu, zatímco my měli za to, že hráče přesvědčíme jen ambicióznějším pojetím,“ říká David Šimek z pražského studia Esanti Games. Kvůli názorovému rozchodu byl vývoj jejich hry Esantirion: Secret of the Deep na rok pozastaven, nyní však studio hlásí pokračování v rozdělané práci.
„Vývoj byl přerušen, řešila se jen obecná vize a některé technické otázky. Především se ale po těch turbulencích povedlo najít nové investory,“ vysvětluje Šimek. „Někteří jsou podnikatelé z herního průmyslu, další jsou obecně z technologických oborů. Spojuje je to, že do her vidí, že rozumí a věří naší vizi a nechtějí ji omezit,“ dodává. I díky tomu nemalé ambice zůstávají, ačkoliv už nezní tak divoce jako před pár lety. Dokonce i zmíněný původní investor nakonec u hry zůstal, ačkoliv výrazně méně zapojený. A o zdravém sebevědomí vývojářů svědčí i rozpočet hry.
„Finanční plán pro první část hry se blíží sto milionům korun. To je navíc cenovka pouze pro vydání úvodní části příběhu, vývoj těch dalších náklady adekvátně navýší,“ poodhaluje Šimek. „A je nám jasné, že to dřívější srovnávání s velkými tituly, jako je Zaklínač 3 nebo Dark Souls, nemuselo působit dobře. Naše ambice samozřejmě není být tak grandiózní jako tyhle tituly. Nicméně chceme do naší hry poskládat jednotlivé prvky, které u těchto her dobře fungují,“ přiznává šéf designu s odkazem na světově úspěšné herní hity.
Kdo zmíněné tituly zná, ten správně tuší, že Esantirion bude akce z třetí osoby, zasazená do temného fantasy světa. Kromě toho ale kombinuje více žánrů. „Na to hodně spoléháme. Vedle soubojů a vylepšování schopností budete například vylepšovat i svůj hrad,“ popisuje Šimek. Hra jinak sází na svižnou a přímočarou akční hratelnost spíš než komplikovaný bojový systém či filmový zážitek. Jedna výprava do podzemí střídá druhou a zisky z ní vás připraví na další a další bitvy proti temnotě. Do podoby hry navíc promlouvají vývojáři s velice zajímavými zkušenostmi.
Vedle pracovníků spjatých s českým studiem Bohemia Interactive – sám Šimek se v něm podílel na vývoji hry Silica – v kancelářích Esanti Games najdete i veterána z první Mafie nebo někdejší zaměstnance Larian Games. Tedy firmy, která dala světu Baldur’s Gate 3, jednu z nejlepších fantasy her posledních let. Jinak se ale zhruba pětatřicetičlenný tým ani během kritičtějšího období příliš neobměnil, například většina vedoucích pracovníků na svých pozicích zůstala.
„Velkou pozornost teď věnujeme světu a vzhledu hry. A také příběhovým prvkům. Základní hratelnost máme danou a nechceme být rozsáhlou hrou na hrdiny, ale každá vedlejší postava má svůj vlastní příběh, své radosti a strasti. Se všemi lze v rámci hry interagovat a reagují na vás a na vaše činy,“ popisuje Šimek. A přidává ještě jednu velkou vývojářskou výzvu.
„Naše hra se odehrává hodně v podzemí. Aby to nebyla nuda, musíte prostředí ozvláštnit,“ vysvětluje Šimek. „Jednou je kamenné, poté jakoby oživlé a plné vegetace, jindy to nemusí být přímo tunel, ale obří síň protkaná můstky. Trochu jako trpasličí město Khazad-dûm z Pána prstenů. Jinde zase používáme motiv čedičových útvarů inspirovaný Panskou skálou v Šenově,“ láká vývojář.
Jak se to povede, to budete moci vyzkoušet už symbolicky 11. 11. v 11 hodin, kdy Esantirion: Secret of the Deep na Steamu vyjde v takzvaném early accessu, tedy hratelné, ale stále vyvíjené a doplňované verzi hry. „Rádi bychom v hráčích vyvolali stejný pocit, jaký máme ze hry my. Že je to lákavá kombinace žánrů. Že jestli někoho od hardcore her odrazuje extrémní náročnost, tak ta naše tolik náročná není. A naopak jestli někomu přijdou arkádové akce moc snadné, tak naše hra je komplexnější,“ uzavírá David Šimek ze studia Esanti Games.
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