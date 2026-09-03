Tihle čeští tátové dávají dětem telefon do ruky rádi. Vytvořili hru, díky které si zamilují matematiku
Mají investici od šéfa miliardové herní firmy, pomáhá jim expert ze Stanfordu i Univerzity Karlovy. Brněnští Veska Games tvoří zajímavou hru.
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Malé dítě s telefonem v ruce málokdy bývá důvod k nadšení. Jenže v případě téhle české aplikace tomu tak je. To nadšení bude dokonce na obou stranách – jak u rodiče, který zařízení svému potomkovi do rukou dá, tak u školáka, který se k hravé pomůcce vždy rád vrátí. A přitom se vlastně učí matematiku!
Princip „škola hrou“ zní lákavě pro malé i velké, jenže jak ho doopravdy dosáhnout? Nový český počin na to jde jinak než ostatní. Manabies je bezplatná mobilní hra, na níž pracuje parta tátů-vývojářů, kteří řešili rodičům známý problém: jak pomoct dětem s učením? „Přesně to byl ten prvotní impulz. Jako rodiče jsme měli velké potíže najít vzdělávací hry, u kterých by naše děti vydržely a vracely se k nim,“ říká pro CzechCrunch Jaromír Štejnar ze studia Veska Games.
Jak potvrdí nejspíš každý, kdo má za sebou základní školu, učení je někdy pořádná pruda. Dvojnásob, když jde o (ne)oblíbenou matematiku, na kterou se Manabies zaměřuje. „Ale náš trik je v tom, že učení matematiky do hry nepřidáváme. Je schované přímo v jádru herní mechaniky. Z matematiky děláme zábavný herní systém,“ popisuje Štejnar hru určenou pro žáky základní školy. Zajímavá slova, ale jak to prakticky vypadá?
„Vezmeme například známé didaktické pomůcky – stovkovou tabulku pro násobilku nebo koláčový graf pro zlomky – a uděláme z nich ovladač zbraně, kterou se hráč musí ohánět na dobrodružných misích,“ vysvětluje vývojář. „A protože každý souboj znamená vyřešený příklad, děti jich v Manabies procvičí obrovské množství,“ dodává Štejnar. Nepřehání, v průměru prý malí uživatelé zvládnou více než sedm stovek příkladů týdně.
„Pro dítě je to především hra, která ho zaujme, vtáhne do svého světa a bude ho dlouhodobě bavit. Kdyby totiž nebyla skutečně zábavná, děti by se k ní nevracely a její vzdělávací potenciál by se nenaplnil,“ říká Štejnar. „Zároveň je to ale kvalitní výukový nástroj postavený na vědeckých poznatcích, jehož přínos dokážeme měřit a ověřovat,“ dodává. Aby hra měla skutečně tuto edukativní povahu, spoléhá na vysoce odbornou pomoc.
Manabies totiž není jen individuální (a bezplatná) hříčka pro Apple a pro Android, ale míří i jako výuková pomůcka pro učitele do škol. Proto autoři spolupracují s Petrem Johanesem, který vyučoval na Stanfordské univerzitě kurzy o vzdělávání a technologiích. Dalším odborným garantem je Antonín Jančařík, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jenž se zaměřuje na technologie a inovace právě v učení matematiky. K jejich expertize se pak přidávají značné zkušenosti samotných vývojářů, a to nejen zakladatelů Jakuba Doucka a Jakuba Stránského.
Prvně jmenovaný stál u zrodu studia CGE Digital, které tvoří videohry z českých deskoherních hitů jako Galaxy Trucker a Krycí jména. Druhý zakládal projekt Techambition, taktéž zaměřený na interaktivní výuku. Doplňuje je pak Vojtěch Struhár se zkušenostmi z herního studia Grip, které pracuje na velice známých značkách, a o vzhled hry se starají Jaromír Štejnar, jenž pracoval pro miliardové SCS Software, a Michal Široký. Ty můžete znát jako autory dětského bestselleru Medvěd Wrr.
Se dvěma firmami, jež tu zazněly, jsou navíc spojené i investice do Veska Games. Brněnské studio podpořili Pavel Šebor, zakladatel a šéf zmiňovaného SCS Software, a Vláďa Chvátil, český herní génius a spoluzakladatel světově úspěšného deskovkového vydavatelství CGE. Kromě soukromé investice vývoj podpořil také program CzechInvestu. „Celkově počítáme s tím, že první dva roky vývoje Manabies budou stát přibližně deset milionů korun,“ říká Štejnar a dodává, že hru hodlají rozvíjet i do budoucna.
„V první řadě stále chceme, aby byla dostupná zdarma a bez reklam a mohly se z ní učit děti kdekoli na světě,“ dodává. Monetizace bezplatné hry jako Manabies ale podle něj přináší dilema. „Máme zpoplatnit část vzdělávacího obsahu, nebo zavést mikroplatby za herní doplňky? My doufáme, že existuje i třetí varianta. Jedno transparentní, férové předplatné, které by odemklo všechny prémiové funkce a odměny, zatímco edukativní obsah zůstane zdarma,“ míní Štejnar.
Tátové-vývojáři nyní začali Manabies rozšiřovat do škol, cílí na třetí až sedmou třídu. „Ale třeba i deváťáci dobře vědí, že u přijímaček na střední se jim bude hodit zrychlit úpravy zlomků a automatizovat násobilku. Takže také mají motivaci hrát Manabies,“ přidává spolutvůrce. A na závěr je nutné zmínit, že výše představený tým vlastně není kompletním výčtem autorů Manabies.
„Kuba Doucek hledal hru, která by jeho dětem pomohla s násobilkou. A naše děti zůstávají vývoji velmi blízko dodnes. Konzultujeme s nimi nápady, necháváme je zkoušet novinky a sledujeme, co je baví a kde naopak ztrácejí zájem,“ přibližuje rodinné zapojení vývojář a výtvarník. „Jsou vlastně našimi nejbližšími a často i nejpřísnějšími testery. Koneckonců právě pro děti, jako jsou ony, Manabies tvoříme,“ uzavírá Jaromír Štejnar.
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