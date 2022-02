Předvedla velmi povedený trik, který jí vynesl olympijské stříbro ve slopestylu. A během obávaného frontside double corku 1080 vypadala skvěle, zajela ho totiž na snowboardu od Prady za 77 tisíc korun. Když se ale Američanka Julia Marino připravovala na další disciplínu, přišlo nařízení z nejvyšších olympijských míst, že se přece na vybavení od „nesportovních“ výrobců jezdit nesmí. Byla proto donucena logo firmy zamalovat – a nakonec ze závodu odstoupila. Prada z toho ale vytěžila maximum.

Čtyřiadvacetiletá americká jezdkyně Julia Marino patří k největším hvězdám zámořského snowboardingu. Své schopnosti potvrzovala také na prestižních závodech X Games, které si v době své velké slávy podmaňoval i fenomenální Shaun White. Odjakživa ale chtěla reprezentovat svou zemi i na olympiádě, což se jí letos podařilo. A na ledem a sněhem pokryté rampy vyrazila v zajímavém stylu – jedním z jejích sponzorů je totiž luxusní módní značka Prada, která ji do Pekingu vybavila hlavně designovým snowboardem.

Decentně navržené prkno, kterému dominuje červený pruh s nápisem Prada, ovšem nepotěšilo Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Protože se jedná o vybavení od značky, jež primárně nevyrábí sportovní oblečení a doplňky, nemělo by se na hrách prezentovat. Naopak by měli dostat reklamní prostor ti výrobci, kteří se sportovní oblasti věnují. Navíc není Prada ani oficiálním sponzorem MOV.

Olympijské hry stanovují pro sponzory přísné marketingové podmínky – například musí počítat s tím, že v období takzvaného blackoutu nesmí své sportovce skoro vůbec propagovat, respektive jen velmi omezeně s jasnými pravidly ohledně množství příspěvků na sociálních sítí a tak podobně. Což se týká i Prady. Zvláštní je, že výboru viditelný branding nevadil, když jela Marino svůj první závod.

Během úvodního víkendu her totiž jela slopestyle, který se jí vydařil skoro na výbornou – skončila na stříbrném místě. Samozřejmě měla na nohou uvázaný zmíněný designový snowboard od Prady. Jakmile se ale blížil její další závod, tentokrát v Big Airu, ozval se výbor, že je její prkno „nepřijatelné“ a vyzval Marino k tomu, aby zakryla výrazný název Prady (případně změnila model snowboardu). Jinak na Big Airu neodstartuje.

Přišel ale problém. Vzhledem k tomu, že je logo na prkně „zapuštěno“, cokoliv, co by jej jakkoliv překrývalo, by způsobovalo odpor (byť minimální) a přerušovalo povrch určený ke klouzání. Na to ostatně upozorňoval i Dean Nakamura, místopředseda Amerického olympijského a paralympijského výboru. Strážci marketingových kritérii ale jeho žádost o udělení výjimky zamítli.

V žádosti, kterou jim adresoval, měl Nakamura mimo jiné také argumentovat tím, že ostatní snowboardistky mohou být sponzorovány značkami jako Burton nebo Roxy, ale Prada neprošla. Byť italský módní dům sportovní oblečení na zimní sporty také zčásti navrhuje.

Marino proto byla nucena na poslední chvíli zareagovat. Vzala červený fix a bílá písmena zamalovala, aby nebyla vidět. Tušila ovšem, že to ovlivní její ostrou jízdu na Big Airu. Což se ale nakonec nestalo… Protože padala už během tréninků. „Nic se prkna nemá ze spodní strany dotýkat. Když jsem na něj vlezla, hned jsem cítila nestabilitu,“ řekla Marino pro televizi NBC.

Z obav o zranění nakonec trénování vzdala. A stejně tak se rozloučila také s ostrým závodem na Big Airu, jelikož odmítla jet na prkně, které bylo vědomě nebezpečnější. „Cítila jsem se fyzicky i psychicky vyčerpaná z tohoto rozptýlení. Nakonec jsem se rozhodla neriskovat další zranění, i když se to nezdálo být hlavní prioritou výboru,“ doplnila Marino.

Ze sporu o logo se stalo v olympijské komunitě poměrně žhavé téma, ze kterého nakonec nejvíce vytěžila samotná Prada. Ta totiž snowboardy ze své prémiové sportovní edice Linea Rossa, v rámci které nabízí i bundy, kalhoty nebo brýle, měla za pár hodin po tomto rozhodnutí zcela vyprodat. Jedno prkno prodává za 3 600 dolarů, respektive zhruba 77 tisíc korun.