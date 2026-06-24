Předvádí všechno, co od takových filmů nechcete. Supergirl nezachrání ani vtipný drsňák Jason Momoa
James Gunn natočil Strážce Galaxie a na podobný recept superhrdinů, co jsou trochu lůzři se srdcem ze zlata, sází i u Supergirl.
Kdyby tenhle film nebyl, vůbec nic by se nestalo. A je to škoda, protože když jsme jeho hrdinku prvně viděli v loňském Supermanovi, vypadalo to slibně. Nezodpovědná a zdeptaná párty holka, která dávala zábavný kontrast správňáckému superhrdinovi! Místo toho jsme ale teď dostali další ukázku toho, že točit o superhdinech jen proto, že k nim máme předlohy, je cesta do pekel.
Dokud titulní hrdinku sledujete coby mladou ženu na už veeelmi dlooouho trvající oslavě 23. narozenin se psím parťákem v jejím vesmírném karavanu, tak si říkáte, že tenhle film by mohl bavit. Vždyť příběhy o superhrdinských lůzrech po vzoru Strážců Galaxie patří v tomhle vyčpělém žánru k něčemu aspoň trochu osvěžujícímu. Jenže pak se rozběhne příběhová linka, Supergirl k tomu začne skládat jeden rádoby efektní souboj za druhým a bavit přestane.
Záhy se totiž ukáže, že na ní není originálního vůbec nic, ani ta zdeptanost ústřední hrdinky. Zápletka jakoby vypadla z jakéhokoliv myslitelného komiksu a nikdo si s ní nedal moc práce. Posuďte sami – zloduch přiletí na planetu, někomu ublíží, někdo za to chce pomstu a podnapilá Kara Zor-El se k tomu omylem přimotá. A tak nějak díky tomu zjistí i něco o sobě. Kolikrát že jsme tohle už viděli?
Ale i když se na první dobrou nabízí srovnání se zmiňovanými Strážci Galaxie, které stejně jako Supergirl natočil James Gunn, ve skutečnosti je tady jiná podobnost. Pamatujete si na film Marvels? Ne? Tak se Supergirl to bude podobné. Shodou okolností se také točí kolem ženské hrdinky, ale o to vůbec nejde. Je to stejně promarněná příležitost, na kterou si zakrátko nikdo nevzpomene.
Supergirl prostě není v ničem super. Záporáci jsou tak generičtí, jak jen to může být. Jsou prostě zlí, nosí kožené hadry, mají kovové piercingy a říkají si Zbojníci. Prostředí působí tak trochu jako zaprášené planety ze Star Wars nebo právě ze Strážců Galaxie. A hlavní srdcebol je tak průhledný, že to ani usmívající se David Corenswet neboli Superman, který se tu sem tam objeví, nezachrání.
Snad ve snaze se co nejvíc odlišit navíc scénář přichází s pár nápady, které ale místo osvěžení výsledku jen hážou potenciální zábavě klacky pod nohy. Legrační superpes Krypto je hned otráven a do většiny filmu nezasáhne. Hlavní hrdinka spoustu času tráví pod rudým sluncem, které jí bere schopnosti. Anebo film představí drsňáka Loba v podání Jasona Momoy, který by mohl zábavu nakopnout… jenže mu dá jen pár scén. A hlavně si říkáte, že ve filmu je jenom proto, aby tam byl. Aspoň baví, ale působí navíc.
Jasně, Supergirl není Superman. Tenhle film patří k těm menším, které v rámci aktuálního resetu univerza podle komiksů od DC vzniknou, je to doplněk ke (snad) nosnějším hlavním příběhům. I tak ale předvádí všechno, co od supehrdinských filmů po éře Marvelu už nechcete – zaměnitelnost, generičnost a snahu svézt se na jiné, úspěšné značce. A to je prostě málo.