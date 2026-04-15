Dramatický řez v předním českém startupu. Propouští přes 30 % týmu a sází vše na umělou inteligenci
Spoluzakladatel Productboardu Hubert Palán chce uspět ve světě, který ovládá umělá inteligence, a své firmě ordinuje výraznou transformaci.
„Dnešek je mým nejtěžším dnem v roli šéfa Productboardu,“ zahájil své prohlášení na síti LinkedIn Hubert Palán. Spoluzakladatel českého startupu oznámil, že jeho firma prochází zásadní transformací, která reaguje na dění na trhu a točí se kolem umělé inteligence. To s sebou nese jednak definitivní přesun k novému produktu a také daň v podobě rozloučení se s více než třiceti procenty celého týmu. Podle Palána je aktuálně firma díky změnám nejštíhlejší a nejrychlejší ve své dvanáctileté historii. „A já věřím, že i nejsilnější,“ dodává.
Pro Productboard jde o druhou velkou vlnu propouštění v posledních letech. Již v listopadu 2022 musela firma kvůli zhoršující se makroekonomické situaci a ochlazení poptávky po softwaru propustit pětinu svých zaměstnanců, což tehdy představovalo zhruba 100 lidí. Aktuální počet zaměstnanců firma v poslední době nekomunikovala, ale více než třicet procent by mělo znamenat řádově alespoň vyšší desítky lidí, jichž se nejnovější vlna propouštění týká.
Zatímco škrty před třemi a půl lety byly reakcí na vnější tržní tlaky, aktuální redukce týmu je prezentována jako nezbytný krok k nové provozní struktuře, na kterou firma sází veškerou svou budoucnost. Jde jednak o reakci na dramatický nástup umělé inteligence a dopady na její interní fungování a také maximální zaměření na nový produkt Spark, na němž Productboard poslední roky pracoval a nedávno ho oficiálně představil.
„V únoru jsme se s naším představenstvem shodli, že Spark je budoucností této společnosti a potřebujeme organizaci vybudovanou tak, aby mu zajistila úspěch. Jakmile jsme k tomuto přesvědčení dospěli, otázkou už nebylo, zda restrukturalizovat, ale zda to udělat najednou, nebo to natáhnout na měsíce,“ popisuje pozadí velkých změn Hubert Palán, který firmu založil v roce 2014 s Danielem Hejlem. Pomalé a průběžné propouštění vyhodnotil jako horší variantu pro všechny, a tak sáhl k ráznému kroku.
Podle Palána se nijak nezměnilo přesvědčení, s nímž Productboard původně zakládali – tedy že skvělé produkty nejsou náhody, ale že vznikají od lidí, kteří posedle naslouchají svým cílovým skupinám –, ale změnil se svět kolem. Umělá inteligence dramaticky proměnila, jak se dnes software staví a jak funguje. A to mimo jiné znamená, že to, jak byl dlouhé roky stavěn samotný Productboard jako nástroj pro produktové manažery a sbírání zpětné vazby, je už nyní pasé.
„Umělá inteligence ničí procesní vrstvu tvorby softwaru. Nástroje posledního desetiletí, včetně toho našeho, byly vytvořeny proto, aby pomohly produktovým týmům centralizovat informace, organizovat nevyřízené záležitosti a sledovat pokrok. AI agenti nic z toho nepotřebují. Mechanika vývoje produktů se automatizuje,“ vysvětluje Palán. Productboard proto nově vše staví kolem produktu Spark, na němž poslední roky pracoval a nedávno ho oficiálně spustil.
Má jít o nový přístup k produktovému managementu postavený na AI agentovi, který pomáhá produktovým týmům vytvářet specifikace postavené na reálných zákaznických datech, konkurenční analýze a hlubokém porozumění produktu. A uvolnit jim ruce pro činnosti, které umělá inteligence nenahradí. „Úsudek. Vkus. Intuice. Schopnost učinit správné rozhodnutí, když jsou data nejednoznačná a v sázce je hodně. To je produktový řemeslný styl a nikdy nebyl cennější,“ říká Palán.
Navzdory propouštění a pesimistickým náladám na trhu šéf Productboardu opakovaně ujišťuje, že firma má stabilní finanční zázemí. V našem loňském podcastu Money Maker uvedl, že runway, tedy doba, po kterou firma přežije s hotovostí na účtu, dosahuje patnácti let. „Na peníze z posledního kola jsme doteď prakticky nesáhli. Pořád sedí v bance,“ prohlásil bez dalších podrobností. Productboard historicky od předních českých i světových investičních fondů získal v přepočtu přes pět miliard korun.
Český startup, který má v Praze vývojové centrum a byznys v čele se svým šéfem rozvíjí ze Spojených států, dlouhodobě neprozrazuje své finanční výsledky, tedy tržby ani jejich vývoj. Palán jen ve zmíněném loňském podcastu přiznal, že firma zatím stále pálí hotovost. Otazníky visí také nad aktuální hodnotou společnosti. V únoru 2022 Productboard dosáhl statusu takzvaného jednorožce s oficiální hodnotou ve výši 1,7 miliardy dolarů. Aktuální nezávislé analýzy jsou ale skeptičtější.
Podle zprávy European Unicorn Stress Report 2026 od poradenské společnosti Mighty Nine, která se specializuje na svět startupů a venture kapitálových fondů, se Productboard řadí mezi takzvané „padlé jednorožce“. Analýza odhaduje současnou tržní hodnotu firmy na zhruba 600 milionů eur, což by znamenalo propad o téměř šedesát procent oproti poslednímu investičnímu kolu. Palán však tyto odhady označuje za spekulace a zdůrazňuje, že se trh čistí.
„Podívejte se na veřejně obchodované společnosti jako Atlassian, Salesforce, HubSpot nebo Asana, jejichž akcie za poslední rok klesly o desítky procent. Trh vysílá jasný signál: éra tradičního enterprise SaaS (software na bázi předplatného pro velké korporace, pozn. red.) končí. Zároveň AI-first firmy jako Nvidia, Palantir, Cursor nebo Lovable rostou stovky až tisíce procent. Tady se rozhoduje o budoucnosti. My jsme tenhle posun viděli dřív než většina trhu. Proto jsme se vědomě rozhodli pro kompletní transformaci,“ komentoval zmíněný report pro CzechCrunch před několika týdny Palán. Tehdy mluvil především o produktu Spark a AI, nyní k tomu připojil i zeštíhlení týmu.