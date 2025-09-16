Dravý bankéř a startupový investor probouzejí penzijní kapitál. Čechům otevřou zajímavější investice
Aspire11 chce otevřít českým střadatelům přístup k privátním trhům a investičním příležitostem, které byly dosud doménou těch nejbohatších investorů.
Jeden je miliardář a spoluzakladatel pětimiliardové skupiny Partners, druhý stál u zrodu startupového Česka – a dnes je jedním z partnerů venture kapitálového fondu Kaya. Petr Borkovec a Pavel Mucha možná navenek tvoří nesourodou dvojici, společně však chtějí rozhýbat spící penzijní kapitál ve prospěch budoucích českých důchodců. Rozjíždějí proto investiční platformu Aspire11, jež startuje s fondem o objemu 500 milionů eur (více než 12 miliard korun), které přes ni během pěti let investují společnosti Rentea a v budoucnu i Partners Invest patřící do skupiny Partners.
Aspen11 má za cíl otevřít českým střadatelům přístup k privátním trhům a investičním příležitostem, které byly dosud doménou těch nejbohatších investorů. „Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze,“ vysvětluje Borkovec s tím, že teprve nedávná legislativa, jež umožnila vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření, otevřela tuto možnost i širší veřejnosti.
Češi, kteří by rádi vyřešili svůj budoucí důchod prostřednictvím Aspire11, si mohou sjednat doplňkové penzijní spoření od společnosti Rentea a investovat prostřednictvím jejího Alternativního účastnického fondu. Ten tyto prostředky směřuje do alternativních investic s cílem dlouhodobého výnosu kolem 12 procent ročně.
Klienti Rentea se tak mají dostat k investicím do evropských i globálně úspěšných fondů, které profitují třeba z rychlého růstu nových technologií. V budoucnu se počítá i s investicemi prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů pod hlavičkou Partners Invest. V takovém případě bude minimální investice jeden milion korun s očekávaným zhodnocením 12 až 14 procent ročně.
„Vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření otevřel cestu k nejlepším správcům a top investičním příležitostem v private equity, venture debtu, venture kapitálu, nemovitostech, komoditách, energetické i dopravní infrastruktuře a dalších netradičních zdrojích určených dosud jen pro nejbohatší investory. V následujících třech letech budeme investovat na privátních trzích minimálně 20 miliard korun z dlouhodobých penzijních prostředků,“ doplňuje Borkovec, který nedávno ve společném rozhovoru se svým byznysovým parťákem Radimem Lukešem popsal pro CzechCrunch začátky Partners i její další plány.
Teď pro svůj další projekt přibral Muchu, který má bohaté zkušenosti se zhodnocováním peněz jak ve venture kapitálových fondech, tak skrze přímé investice do zralých firem. „Probudit spící český penzijní kapitál a nasměrovat ho s rozvahou do rukou VC investorů a výjimečných podnikatelů budujících růstové generační firmy se pro mě stalo posláním. Privátní trhy jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy, ale právě proto dokážou v dlouhém horizontu přinášet nejen vyšší výnosy, ale i pohánět ekonomiku a celospolečenskou prosperitu,“ líčí. Podle něj penzijní fondy v USA nebo Kanadě díky tomu zlepšují lidem aktivní život v důchodu.
I proto je Aspire11 inspirován takzvaným kanadským modelem penzijních fondů, který stojí na dlouhém investičním horizontu (jenž může přesáhnout 20 let), široké diverzifikaci s globálním přesahem a přímém vhledu do investovaných aktiv. Platformu povede Mucha, který během investiční dráhy investoval například do Slevomatu, Rohlíku nebo Mews. Mezi podporovatele nového projektu patří mimo jiné investor Jan Hammer z Index Ventures, zakladatel Mews Richard Valtr nebo princ Constantijn Nizozemský.