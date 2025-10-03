Dřív budili jeptišky, teď české krevetové farmě kvůli zájmu přetékají kádě. Investuje do ní i majitel Dukly
Krevetová farma Pure Shrimp se díky investici Matěje Turka chystá na přesun z pražského Suchdola do větších prostor. Chce v areálu otevřít i bistro.
Původně svým byznysem budili jeptišky v klášteře – měli totiž hned vedle nich farmu na krevety. Proto se firma Pure Shrimp před třemi lety přesunula do haly v Suchdole, kterou naplnila několika nádržemi a ty zase pacifickými bílými krevetami. Po třech letech na trhu, kdy se dostali na obrat tři miliony korun ročně, teď přichází další krok v podobě investice od Matěje Turka. „Poptávka je neomezená, produkt vyřešený – takže je to jenom o tom, všechno rozběhnout a prodávat,“ shrnuje šestačtyřicetiletý investor.
Pure Shrimp je první česká indoor farma na krevety, která od roku 2022 funguje na pražském Suchdole. Zakladatelé Josef Kouřil a Toby Mazanec tu vybudovali soběstačný chov pacifických bílých krevet bez antibiotik, v uzavřeném systému a s důrazem na udržitelnost.
Krevety teď dodávají třeba do restaurací sítě Ambiente a nabízejí je i na svém webu. S každým měsícem jim ale roste poptávka, a ačkoliv to je pro většinu podnikatelů jinak dobrá zpráva, v Pure Shrimp na ni už kapacitně nestačili. „Najednou jsme byli ve fázi, kdy jsme museli odmítat poptávku z nových míst. To byl moment, kdy jsme si řekli, že je čas pohnout se dál,“ popisuje Kouřil, podle něhož obrat společnosti od loňských tří milionů doteď neměl jak růst.
Po několika měsících hledání partnera, který bude sdílet jejich hodnoty, padla volba na Matěje Turka – investora s portfoliem přesahujícím 1,3 miliardy korun, známého třeba vlastnictvím Vinohradského pivovaru a také podíly ve fotbalové Dukle Praha, fondu Quant nebo eventové platformě Boom Events. Právě do jeho fondu 10X by měla firma Pure Shrimp přibýt.
„Měli jsme poměrně jasnou představu o tom, koho hledáme. Matěj s námi věci řeší, ale zároveň nám do nich nemluví. Věří naší vizi, ví, co máme za sebou, a teď je na nás, abychom projekt posunuli dál,“ říká Kouřil.
Pure Shrimp proto teď připravuje kompletní projektovou dokumentaci pro novou farmu poblíž Prahy, kam by se měl podnik přesunout. Vzniknout by měla už během příštího roku. V plánu je nejen navýšení objemu, ale i otevření bistra a edukačního centra pro veřejnost. Zákazníci by si mohli krevety nejen koupit, ale také ochutnat přímo na místě – a třeba sledovat chov skrze livestream.
Ve srovnání s malou farmou v Suchdole na severu Prahy má být nový prostor až patnáctkrát větší, aby firma pokryla aktuální poptávku a přidala další služby i produkty. „Výsledkem by měla být velká, moderní farma o rozloze kolem 4 500 metrů čtverečních, která ročně zvládne desítky tun krevet a dokáže pokrýt místní poptávku. Je to pro nás velký skok,“ vysvětluje Josef Kouřil.
Farma má být zároveň plně soběstačná a dlouhodobě udržitelná. Pure Shrimp chce díky investici chovat také raky, kraby a humry. Krevety se pak budou nově prodávat i očištěné, jen s ocáskem, protože řada zákazníků si prý s přípravou neví rady. A vedle toho plánují využít krunýře a další zbytky k výrobě omega‑3 oleje. „Je to bio kvalita, kterou jinde prakticky neseženete,“ dodává zakladatel.
Matěj Turek teď do Pure Shrimp přichází jako menšinový podílník. Zároveň si pochvaluje už další investici do potravinářského segmentu, který má podle něj stále velký růstový potenciál – o to víc ten s krevetami. „Když si dnes chcete koupit krevety, máte na výběr buď volný chov s rizikem mikroplastů, nebo farmu s antibiotiky. Pokud se chcete vyhnout oběma zlům, tenhle trh je úplně volný a neobsazený. To je podle mě strašně zajímavé,“ vysvětluje investor pro CzechCrunch.
Do budoucna se podle všeho otevírají i synergie s dalšími firmami v Turkovu portfoliu – nabízí se například Trojský pivovar, který investor loni odkoupil. Zároveň ale i on sám tvrdí, že aktuální investice do Pure Shrimp vůbec nemusí být finální. „Předpokládáme, že budeme do té společnosti dál investovat tak, jak se bude škálovat,“ uzavírá Turek.