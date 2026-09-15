Druhé výrazné propouštění v jednom roce. Oracle se tentokrát se zaměstnanci rozloučil mailem v šest ráno
Oracle už dříve zrušil zhruba 21 tisíc pracovních míst. Nyní přichází další škrty, zatímco firma utrácí desítky miliard dolarů za rozvoj AI.
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Vlna propouštění v technologickém sektoru dnes už málokdy vzbudí větší pozornost. To, co se nyní děje v americkém Oraclu, je ale přesto pozoruhodné. Tento globální lídr v oblasti databází a podnikového softwaru ve velkém investuje do AI, a zároveň se snaží držet pod kontrolou náklady. V uplynulém fiskálním roce proto počet všech jeho zaměstnanců klesl zhruba o 21 tisíc, tedy o 13 procent, a nyní přichází další kolo propouštění, které může zasáhnout až 10 tisíc lidí.
Na první pohled přitom Oracle zažívá velmi silné období. V prvním čtvrtletí vykázal tržby 19,3 miliardy dolarů (bezmála 406 miliard korun) a jeho cloudový byznys rychle roste. Současně ale jen za poslední čtvrtletí firma utratila 28,5 miliardy dolarů (téměř 600 miliard korun) za investice do zmíněné infrastruktury, což je více než trojnásobek částky z předchozího roku. Za celý fiskální rok pak plánuje kapitálové výdaje až ve výši 95 miliard dolarů, tedy asi 2 biliony korun.
Aby to Oracle ufinancoval, nashromáždil obří dluhy ve výši 125 miliard dolarů. A tak musely přijít na řadu škrty, včetně těch personálních. Ty se přitom taky prodraží, skoro tři miliardy dolarů spolykají odstupná či další náklady spojené s propouštěním.
Šlo o velmi rychlý proces. Někteří zaměstnanci dostali e-mail o okamžitém zrušení své pozice už kolem šesté hodiny ráno a někteří přišli o přístup k firemním systémům dříve, než se k oznámení vůbec dostali. „Po důkladném zvážení aktuálních potřeb jsme se rozhodli zrušit vaši pozici v rámci širší organizační změny. V důsledku toho je dnešek vaším posledním pracovním dnem,“ stálo pouze ve zprávě.
Změny se přitom netýkaly jen řadových zaměstnanců, vyhozen byl například i Yurie Rich, který v Oraclu působil jako viceprezident pro cloudové služby pro americké zákazníky. „Jsem jedním z tisíců lidí, kteří dnes ráno dostali padáka. Oracle to ale nezvládl. Poslali mi e-mail na firemní účet, ke kterému už ale nemám přístup. Jediné, podle čeho jsem poznal, co se stalo, bylo, že jsem se najednou nemohl přihlásit do firemních systémů,“ napsal na LinkedIn.
Nastupuje tak nová fáze toho, jak umělá inteligence zasahuje do trhu práce. Doposud se řešilo, zda nahradí konkrétní profese tím, že zvládne jejich práci lépe či rychleji. Případ Oraclu ale ukazuje druhou tvář téže mince: lidé přicházejí o místa, protože firma potřebuje na samotnou stavbu infrastruktury pro AI balík peněz a uvolňuje si kapitál sekáním mezd.
Oracle v tom ale zdaleka není sám. Podobně postupují i další technologické firmy, které se snaží uvolnit peníze na investice do AI. Atlassian letos zrušil zhruba 1 600 pracovních míst a Autodesk propustil kolem tisícovky lidí v rámci restrukturalizace, zároveň dál investuje do AI a cloudových služeb. Škrty oznámily již dříve firmy jako Amazon či Meta.
Jen v technologickém sektoru už letos (před započtením posledních vyhazovů Oraclu) podle specializovaného webu Layoffs.fyi přišlo o práci přes 128 tisíc lidí. Číslo tak překonalo celkový počet propuštěných za celý rok 2025 (122 tisíc) a letošní tempo naznačuje, že by mohlo výrazně překonat také další roky. Pokud by totiž trend pokračoval dosavadním tempem, letošní bilance by se mohla přiblížit hranici 200 tisíc zrušených míst. Horší byl v posledních měřených letech už jen rok 2023, kdy bylo propuštěno přes 265 tisíc zaměstnanců.