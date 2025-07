Umělá inteligence dostala za úkol řídit malý byznys. Jak to šlo? Prodělala a zažila krizi identity

Uložit 0

Společnost Antrhopic, tvůrce jednoho z nejpopulárnějších jazykových modelů Claude, nechala v kancelářích svoji umělou inteligenci, aby pečovala o výdejní automat, jako kdyby šlo o reálný menší byznys. Hlavní zadání pro agenta Claudiuse jakožto podnikatele znělo jasně: neprodělat peníze. A k tomu musel řešit několik složitějších úkolů spojených s provozem obchůdku jako udržovat zásoby, stanovovat ceny či zabránit bankrotu. Jak to dopadlo?

Experiment trval celý měsíc a jeho výsledky jsou do značné míry úsměvné. Claudius například předstíral, že je reálný člověk a fyzicky navštívil adresu, kde bydlí Simpsonovi. Antrhopic věří, že výsledky pomáhají posouvat vývoj umělé inteligence kupředu. „Pokud bychom se dnes rozhodli expandovat na trh s prodejními automaty v kancelářích, Claudiuse bychom nenajali. Jak vysvětlíme, udělal příliš mnoho chyb, aby mohl obchod úspěšně provozovat,“ uvádí Anthropic na blogu, kde experiment popsal.

U většiny případů selhání modelu se firma domnívá, že existují cesty na zlepšení. K dispozici měl Claudius webový vyhledávač, aby mohl prohledávat produkty na prodej, k tomu e-mailový nástroj pro vyžádání fyzické pomoci, protože někdo musel automat reálně doplňovat, což dělali zaměstnanci firmy Andon Labs, která na experimentu spolupracovala. Model také musel pracovat se zaznamenáváním dat, projektovat cash flow či interagovat se zákazníky (tedy zaměstnanci Anthropicu) přes Slack.

We all know vending machines are automated, but what if we allowed an AI to run the entire business: setting prices, ordering inventory, responding to customer requests, and so on?

In collaboration with @andonlabs, we did just that.

Read the post: https://t.co/urymCiY269 pic.twitter.com/v2CqgHykzw

— Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2025