Už jen tak nezakryjete, že vám pomáhala AI. Claude začne kvůli EU generované texty neviditelně značit
Společnost Anthropic zavádí neviditelné značení kvůli evropskému AI Actu, platit má ale globálně bez ohledu na region uživatele.
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Jedna z předních laboratoří na vývoj umělé inteligence Anthropic oznámila, že texty generované novými modely Claude budou nést neviditelný, strojově čitelný vodoznak. Podle oficiálního oznámení americké společnosti, která soupeří s OpenAI a jeho systémem ChatGPT, jde o vzor vetkaný přímo do textu, který nemění jeho smysl ani čitelnost, ale zůstává v něm zachovaný i po zkopírování a vložení jinam. Opatření se týká modelů Claude nasazených v Evropské unii od 2. srpna 2026, kdy vešly v platnost transparentní požadavky článku 50 unijního AI Actu.
Značení se má podle Anthropicu vztahovat na výstupy ze všech míst, kde je Claude dostupný – tedy na Claude Platform (API), samotnou aplikaci Claude, Claude Code, Claude Cowork i Claude Tag. Stejné vodoznaky se přitom objeví i u textu generovaného přes cloudové partnery Amazon Web Services, Google Cloud nebo Microsoft Foundry. Vývojář tak podle Anthropicu nemůže značení obejít pouhým přechodem z přímého API na některou z těchto platforem, protože se aplikuje už na úrovni samotného modelu.
Kromě textu firma zavádí i druhou vrstvu značení pro soubory. Vygenerované obrázky ve formátech SVG, PNG nebo JPG ponesou digitálně podepsaná metadata podle standardu C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), který se v oboru běžně používá k záznamu původu obsahu. Tato metadata podle Anthropicu umožní zjistit, že soubor zpracoval Claude, a zároveň odhalit případné pozdější úpravy.
Sama firma zároveň přiznává limity celého systému. Vodoznak podle Anthropicu nemusí jít rozpoznat u velmi krátkých úryvků textu, po důkladné editaci, parafrázování, překladu nebo po smíchání s jiným textem. Naopak přítomnost značky ještě neznamená, že Claude byl autorem celého obsahu – model se běžně používá i na korekturu, překlad nebo shrnutí cizího textu, takže i cizí materiál může po zpracování vodoznak nést. Modely vydané před 2. srpnem 2026 mají značení dostat dodatečně, v rámci přechodného období, které unijní legislativa umožňuje.
Právním základem celého kroku je podpis první sekce unijního kodexu chování k transparentnosti obsahu generovaného AI, který navazuje na povinnosti z článku 50 AI Actu. Ten po poskytovatelích dotčených systémů vyžaduje, aby generovaný zvuk, obrázky, video i text šlo tam, kde je to technicky proveditelné, strojově rozpoznat jako AI produkt. Kodex je dobrovolný, samotné povinnosti z AI Actu ale ne – jeho podpisem si firmy jako Anthropic zajišťují uznávaný způsob, jak splnění požadavků prokázat. Mezi dalšími signatáři figurují podle Evropské komise i Google, Meta, Microsoft, Mistral nebo OpenAI.
Anthropic přitom mohl značení omezit jen na evropské uživatele, rozhodl se ale pro nasazení do všech podporovaných verzí Claude bez ohledu na region. Podle serveru RuntimeWire se tak vyhne provozu oddělených značených a neznačených verzí napříč trhy a cloudovými platformami a proměňuje unijní pravidlo transparentnosti v celosvětový standard architektury Claude.
Ke skepsi ohledně účinnosti systému se přiklání server The Register, který upozorňuje, že podobné vodoznakování obrázků se v minulosti už podařilo prolomit a že bez zveřejněné technické dokumentace zatím není jasné, jak moc bude odolné vůči jednoduchým obchvatům, jako je opsání textu přes OCR, tedy technologii, která dokáže převést text z obrázků nebo fotek na strojově čitelný text. Server také podotýká, že pro odstraňování metadat podle standardu C2PA, který Anthropic používá u souborů, už dnes existují volně dostupné nástroje.
Podle webu Business Insider má opatření dopad hlavně na vydavatelský průmysl, který se v posledních měsících potýkal s podezřeními na nepřiznané využití AI u nových knih – server zmiňuje případy titulů Call Me, I’ll Hide the Body nebo Shy Girl, kolem kterých se objevily spory o podíl umělé inteligence na textu. Nový vodoznak by podle webu mohl vydavatelům, školám i univerzitám dát další nástroj k ověřování původu textu, byť s výše popsanými omezeními.
Anthropic přitom není první laboratoří, která k podobnému kroku přistupuje. Google DeepMind podle Business Insider už v roce 2024 začal texty a videa z aplikace Gemini značit technologií SynthID, obrazovou verzi nástroje přitom firma nasadila již o rok dříve. Podrobnou technickou dokumentaci k detekci vlastních vodoznaků chce Anthropic zveřejnit v následujících měsících.