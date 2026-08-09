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Kouzlení s akciemi Xeroxu, hospoda pana Ptáčka a startupová apokalypsa. Přinášíme top články týdne

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Pavlína NouzováPavlína Nouzová

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Foto: Airtable / Startepoo / Xerox / CzechCrunch / Warhorse Studios
Airtable, František Bostl a Jan Ptáček alias Luke Dale
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Ať už jste hráči, nebo ne, určitě jste zaznamenali fenomenální český úspěch dvou dílů Kingdom Come: Deliverance. Prodaly se miliony kopií a čeští vývojáři bojovali i o titul nejlepší hry roku. Dnes vám tuhle hru chceme připomenout hned dvakrát: Luke Dale, který si zahrál postavu pana Ptáčka, totiž oznámil, že v Praze otevře hospodu. A příští víkend se navíc koná fanouškovský festival na tvrzi Malešov, takže jestli ještě nemáte žádné plány, zvažte tenhle neobvyklý výlet. A kdo by přemýšlel nad programem i ve všední dny, zveme vás na Režim nerušit naživo, kde v rámci Letní podcastové scény naše Evelína Beníšková vyzpovídá sourozence Prachařovy.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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👕 V Česku točí miliardy ročně, jsou všude, a přesto nenápadní. Chceme být jedničkou nákupů mimo potraviny, hlásí

🤖 Kopírováním nápadů jiných lze vydělat miliardy, dnes je to extra snadné. Jak tedy uspět a jak se bránit?

🤝 Dva rivalové ve světě firemního softwaru spojují síly. Ostravská K2 hlásí nákup olomouckého Visionu

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