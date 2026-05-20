Dům v Řecku za cenu garáže, byt v Malaze za osm milionů. Kde dnes dává smysl investovat do realit?
Řecko, Španělsko nebo Dubaj? Na to se pokusí odpovědět nový komorní event Money Maker Live s Filipem Molčanem, Janem Rejchou a Radkem Řezáčem.
Ceny v pražských novostavbách se v průměru šplhají ke 200 tisícům korun za metr čtvereční. Za stejnou nebo i nižší cenu lze ale získat apartmán s výhledem na moře na jihu Španělska, v Itálii, v Chorvatsku či – o dost levněji – v Řecku. Své o tom ví třeba známý IT podnikatel Filip Molčan, který si v Řecku za dva miliony korun koupil dvoupatrový dům. Právě o své zkušenosti nejen s touto investicí se podělí s účastníky komorní akce Money Maker Live, jež proběhne 3. června v Praze. A nebude na to sám, protože na pódiu jej doplní další dva experti na zahraniční nemovitosti: Jan Rejcha a Radek Řezáč.
Filip Molčan má s nákupy realit v cizině letité know-how. S vlastní vývojářskou společností Good Sailors (nyní je součástí holdingu M2C) si pořídili ještě před covidovou pandemií byt v Chorvatsku, který následně sloužil především jako zaměstnanecký benefit. A když pro sebe a svou rodinu začal hledat druhý domov mimo Česko, pravidelné projíždění realitních portálů jej přimělo ke spuštění newsletteru 11 Cheap Houses. V něm pravidelně posílá tisícům odběratelů tipy na zajímavé domy za rozumné peníze po celé Evropě. Takže tento trh zná zevnitř a probere ho s námi naživo.
Podstatou nového formátu Money Maker Live je totiž dát účastníkům možnost diskutovat o vybraném tématu do větší hloubky a v komornějším formátu s hosty, kteří mu opravdu důkladně rozumí. I proto jsme vedle Filipa Molčana pozvali další dva znalce problematiky investic do nemovitostí v zahraničí: Jana Rejchu, majitele největší realitní kanceláře zaměřené na zahraniční nemovitosti Rellox, a Radka Řezáče, který žije na jihu Španělska, provozuje populární facebookové stránky Apartmány ve Španělsku a pomohl už desítkám rodin koupit byty či domy v Malaze a okolí.
První večer Money Maker Live se uskuteční ve středu 3. června od 17:30 v karlínském WorkLoungi a bude sestávat jak z rozhovorů na stagi, tak – a to především – z dostatečného prostoru pro moderovanou diskuzi s návštěvníky, pro vyčerpávající Q&A mezi pódiem a sálem, pro networking a pro sdílení zkušeností. Právě fakt, že akce bude probíhat v komornějších kulisách, zajistí, že bude dost času a místa na všechny relevantní otázky.
A že jich je. Zahraniční nemovitosti jsou už několik let nejen investičním, ale i životním fenoménem – řada lidí zvažuje, kde a jak si vybudovat druhý domov. Ať už kvůli bezpečí, nebo lepšímu počasí či kvůli blízkosti studujících potomků. Jenže geopolitika i klimatická změna ze snu mohou snadno udělat noční můru.
Příkladem může být Dubaj. Ceny tamních nemovitostí od roku 2020 vzrostly o více než 70 procent. Jenže pak přišel vojenský konflikt na Blízkém východě a tamní realitní trh se takřka úplně zastavil, klesly investice do emirátských developerských společností a očekává se i propad hodnoty realit. Dubaj zkrátka přestala být jistotou, jakou se jevila ještě před rokem. Všechny nuance a zákruty toho, jak se situace na trhu vyvíjí, má logicky skvěle nastudované Jan Rejcha z Relloxu, který prodává apartmány jak v Evropě či v USA, tak na Blízkém východě.
Tím, kdo aspoň zatím těží z dubajského střízlivění, je nejčastěji jižní Evropa. A proto bude třetím hostem Money Maker Live Radek Řezáč, který před patnácti lety přijel do Španělska jako delegát cestovky, zůstal tam a rozjel úspěšný byznys. Jeho firma Rincon Property za poslední tři roky prodala v Malaze a okolí přes sto apartmánů za stovky milionů korun. I tam ceny rostou, ale stále jsou, minimálně z pražského pohledu, dostupné. „Aby to dávalo smysl, je potřeba počítat s minimem 300 tisíc eur,“ řekl Řezáč nedávno v rozhovoru pro CzechCrunch. To je zhruba osm milionů korun – a za to dostanete nový byt se dvěma ložnicemi relativně blízko pláže. Zhodnocení ceny nemovitosti v Malaze se pohybuje kolem deseti procent ročně, čistý výnos z pronájmu pak bývá mezi šesti a osmi procenty.
Tři hosté, tři různé úhly pohledu na to samé téma. Molčan – nadšenec a bloger, který si splnil sen a ví, co reálně obnáší koupě domu v cizí zemi včetně řecké byrokracie. Rejcha – stratég s dvacetiletými zkušenostmi, který zná klady i úskalí každého trhu a umí říct, kde dává investice smysl a kde ne. Řezáč – praktik žijící přímo v terénu, který prodává apartmány, spravuje je a každý den vidí, jak se mění poptávka turistů i investorů.
