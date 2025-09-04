Dvorecký most dál roste. Na místě je už i socha, která je slyšet, brzy přibude také světelná zahrada
Předpolí mostu už zdobí neokubistická socha Heavy Head Boy od Krištofa Kintery. Do její hlavy zabudoval sochař buben, který se občas rozezní.
Dvorecký most propojí již na jaře příštího roku pražské Podolí se Smíchovem a Hlubočepy a uleví především jižní části města, jež je doposud plně závislá na autobusech. Auta na něj budou mít zákaz, místo toho se stane součástí plánovaného tramvajového okruhu. Nebude ovšem sloužit pouze dopravě – zasvěcen bude i umění.
Hlavní roli sehraje světelná zahrada stvořená českým sochařem Krištofem Kinterou, kde vyroste instalace 120 různých lamp z celého světa, například z Argentiny, Mexika, Belgie, Lucemburska, Maďarska, Británie, Izraele, Indonésie, Senegalu, Ukrajiny, Vatikánu nebo Indie. Předpolí mostu už ale začínají zdobit i další umělecká díla, například neokubistická socha Heavy Head Boy rovněž od Kintery, který se prý inspiroval slavným Myslitelem od Augusta Rodina. Heavy Head Boy ale bude občas i slyšet. Autor totiž do jeho horní části zabudoval buben, který se rozezní, když na něj dopadne voda z mostní konstrukce.
„Tuto sochu budou následovat i další umělecká díla, která budou umístěna na obou předpolích mostu. Po jejich dokončení o ně bude pečovat Galerie hlavního města Prahy,“ uvedl na sociální síti X náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj postupné umisťování uměleckých děl na Dvorecký most naznačuje, že se jeho výstavba blíží k závěru. V lokalitě přibude také zeleň, plánuje se navíc vybudování volnočasového centra, amfiteátru, plovárny či nové vodácké základny. Stavba mostu, který je dlouhý 388 metrů, vyjde na zhruba jednu miliardu korun.