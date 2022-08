František Novotný a Aleš Hudeček nejsou širší veřejnosti známí podnikatelé. A to ani v rámci e-commerce, kde působí. Ostatně jejich e-shop donedávna neměl ani responzivní design. Zákazníkům to ale podle všeho nevadí, naopak jejich obchod s vlasovou kosmetikou Bezvavlasy.cz ročně roste dvouciferným tempem, je na dohled půlmiliardovým tržbám a je dlouhodobě ziskový. Co chybí? Snad jen vstup na burzu.

Hudeček s prodejem kosmetiky začínal před třinácti lety. A prý to tehdy byla skutečná garážová firma: „První zásilky jsem balil sám a chodil je posílat na Českou poštu.“ Jenže trpělivost se vyplatila a s Františkem Novotným, který se k němu později připojil a dnes každý vlastní po 50 procentech společnosti, to nakonec dotáhli dost daleko.

Bezvavlasy.cz jsou aktuálně druhý největší internetový prodejce vlasové kosmetiky v Česku hned po e-shopu Notino. Za rok 2021 měly tržby 450 milionů korun a hrubý zisk EBITDA před daněmi a odpisy činil 41,3 milionu korun. Za deset let tak firma vyrostla stonásobně, protože v roce 2012, když vzniklo formálně „eseróčko“, měl tržby 4,5 milionu korun.

Obchod momentálně působí kromě Česka i na Slovensku a v Maďarsku, z domácího trhu mu plyne zhruba 70 procent obratu. Nicméně jej čekají investice v desítkách milionů, plánuje totiž vlastní automatizovaný sklad. A právě na to se budou hodit peníze, které Hudeček s Novotným vyberou při svém vstupu na trh Start pražské burzy. Nabídnou celkem 35 procent firmy a věří, že za ně získají 171 až 214 milionů korun.

„Ten největší růst máme teprve před sebou, burza je pro nás platforma, přes niž se chceme zviditelnit a posilnit svoji značku. Jako burzovně obchodovaná značka můžeme i více oslovit muže, což je pro nás nejrychleji rostoucí zákaznická kategorie,“ dodává Novotný s tím, že do roku 2026 by Bezvavlasy.cz měly mít obrat 1,3 miliardy korun.

Do veřejné nabídky půjde 30 procent firmy, dalších pět procent si koupí investor Jaroslav Šura, fond Starteepo Invest finančníka Františka Bostla, který s úpisem akcií Bezvavlasy.cz pomáhá, a nynější ředitel e-shopu Jaromír Muchka. Bostl se nedávno podílel i na úspěšném vstupu na burzu společnosti vyrábějící luxusní kliky M&T bývalého fotbalisty Ivo Ulicha.

Foto: Pilulka Martin a Petr Kasovi, spoluzakladatelé a spolumajitelé Pilulky

„Firma Bezvavlasy mě zaujala hned z několika důvodů. Robustní růst tržeb, vysoká ziskovost, slušné marže. Ohledně poměrových ukazatelů se může zdát, že se jedná o hodnotovou firmu, přestože je jednoznačně růstová. Výhodou je atraktivní valuace. Rychle rostoucí sektor e-commerce je pro mě lákavý a Bezvavlasy budou spolu s Pilulkou ozdobou mého portfolia,“ řekl pro CzechCrunch burzián Šura.

Právě online lékárna Pilulka.cz byla pro zakladatele Bezvavlasy.cz inspirací, o vstupu na burzu uvažovali poslední dva roky. Úspěch, který tam potkal Pilulku, za níž stojí bratři Petr a Michal Kasovi, je nakopl. Pilulka šla na trh Start na podzim 2020 a od investorů vybrala 300 milionů korun. Dnes se akcie obchodují o více než 100 procent nad upisovací cenou. A to za sebou mají podobně jako další tituly velké propady z letošního roku.

V posledních měsících je na pražské burze docela živo. Kromě Pilulky, která k ní přitáhla tolik potřebnou pozornost, tam nedávno debutovaly pizzerie Colosseum, dále slovenský strojírenský podnik Gevorkian, Ulichovo M&T nebo společnost Fixed, která prodává příslušenství k mobilům.