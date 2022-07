Tak trochu kuriózní případ. Síť pizzerií Coloseum při vstupu na burzu vybrala jen 40 milionů

„Všem upisujícím akcie firmy Coloseum přeji hodně štěstí,“ napsal v úterý na sociální síti Twitter investor Jaroslav Šura a přidal k tomu smějící se smajlík s kapkou potu. Narážel tím na oznámení, že se gastronomické skupině Coloseum podařilo při veřejné nabídce akcií před svým vstupem na pražskou burzu vybrat necelých 40 milionů korun. V plánu přitom byl více než dvojnásobek, a tak lze hovořit minimálně o rozporuplném IPO. Za tak trochu kuriózní případ považují celou emisi i další analytici.

Majitel skupiny Coloseum Jan Mužátko říká, že je rád, že se mu i v těžké době podařilo u investorů uspět, byť nakonec ultimátní cíl nebyl splněn. Tuzemská síť pizzerií si původně na burzu šla pro více než 100 milionů korun nového kapitálu. Přibližně polovinu plánovala použít na snížení svého zadlužení a ze druhé části hodlala financovat nové projekty. Nakonec se skupině podařilo prodat 162 tisíc akcií s cenou 246 korun za kus. To do kasy Colosea přinese 39,9 milionu korun.

Obchodovat s akciemi s označením COLOS se začne 25. července právě za 246 korun, a to na trhu Start. Prodané akcie představují 18,8 procenta základního jmění firmy. „Chtěli jsme samozřejmě získat více peněz, ale považuju to za maximum možného vzhledem k situaci na trhu a pohledu na daný sektor,“ uvedl pro CzechCrunch Jiří Staník z analytické společnosti Helgi Library, který emisi skupiny Coloseum pomáhal připravovat. Za nesplněnými cíli vidí souhru všech možných okolností.

Jakých? „Nešťastný timing, kdy situace na akciových trzích je velmi špatná, nedůvěra v gastronomický sektor a špatná historická čísla samotné firmy,“ vyjmenovává Staník. Coloseum podobně jako jiné gastronomické podniky tvrdě zasáhla pandemie, během níž skupině klesly tržby až o dvě třetiny a podobně se snížil i počet zaměstnanců. Letos tak firma se sedmadvacetiletou historií počítá s tím, že by mohla dosáhnout tržeb ve výši 282 milionů korun a vykázat při tom ztrátu necelých 49 milionů.

Foto: Coloseum Pizza v pizzerii Coloseum

V příštím roce už by Coloseum rádo utržilo 461 milionů korun a ztrátu snížilo na 15,4 milionu. S čistým ziskem na úrovni přibližně 14 milionů pak dle svého prospektu počítá v roce 2024, kdy by měly tržby skupiny činit 605 milionů korun. Jde o čísla, která mají generovat vlastní i franšízové restaurace Pizza Coloseum, Pivovar Národní v Praze, ale také například Občanská plovárna či hokejové arény v Liberci, Pardubicích a v Kladně, které skupina Jana Mužátka spravuje.

Pozor na rizika

Analytik Tomáš Pfeiler z Cyrrusu upozorňuje, že celý gastrosektor je nadále extrémně rizikový. „V celé emisi není zaceněna řada rizik, například že domácnosti začnou více šetřit a omezovat návštěvy restaurací nebo že přijde další vlna covidu. Hodnota akcie, se kterou Coloseum vstupuje na burzu, je založena na optimističtějších předpokladech, než které teď máme reálně před sebou,“ míní Pfeiler. I proto po startu obchodování neočekává o akcie Colosea příliš velký zájem.

„Emise skupiny Coloseum je takový kuriózní případ, protože podobné firmy obvykle na burzu nechodí. Jde o ztrátovou firmu, nikoliv startup, který by měl i přes svoji ztrátu potenciál, že se mu během pár let několikanásobně zvednou výnosy a dostane se do zisku. Je to spíše skomírající firma, která si jde pro záchrannou injekci. Ze strany majoritního vlastníka vidím IPO jako pokus o částečný exit za zajímavých podmínek, které se úplně nepovedlo naplnit,“ říká Pfeiler.

S ohledem na současnou ekonomickou situaci a celkové podmínky emise nicméně analytik společnosti Cyrrus dodává, že považuje vybraných téměř 40 milionů korun vlastně za úspěch. Větší smysl by mu v případě Colosea dával například vstup strategického investora, který v gastronomii působí. Jan Mužátko se nakonec rozhodl pro vstup na burzu i přesto, že se nepodařilo původní cíle naplnit. „Měli jsme právo od IPO ustoupit vyhrazeno v prospektu, nicméně prioritou bylo dostat společnost na burzu a získat peníze na otevření dalších provozoven v letošním roce,“ říká Staník z Helgi Library.

Majoritním vlastníkem Colosea i nadále bude Jan Mužátko, jehož podíl bude nově činit zhruba 66 procent. Podle Staníka je důležité, že se podařilo vybrat dostatek kapitálu, který nejen sníží zadluženost, ale také se díky němu budou moci otevřít nové restaurace Coloseum a také nová síť kaváren Pascucci, což je v plánu na letošní rok. „Také se ale bude muset aktivovat plán B, aby se do firmy dostaly dodatečné prostředky, které potřebuje,“ dodal Staník.

Foto: Coloseum Jedna z restaurací Pizza Coloseum

Jan Mužátko již podle vyjádření v tiskové zprávě připravuje kroky, jak dále doplnit kapitál společnosti, aby mohla pokračovat v plánované expanzi a dále se snížila celková zadluženost firmy. Konkrétní detaily zatím neprozradil. Na burzovním trhu Start, který je určen zejména pro rozvíjející se mladé a střední české firmy, pro něž představuje jednu z cest, jak se dostat k novému kapitálu, bude skupina Coloseum první gastronomickou společností. V poslední době přitom na trh Start vstoupilo několik dalších firem.

„Myslím, že se nám trh Start daří slušně rozhýbávat. Velký úspěch má za sebou slovenská společnost Gevorkyan. Ještě před rokem si nikdo nedokázal představit, že by se na trhu Start při IPO vybralo tři čtvrtě miliardy. Navíc se to podařilo v nepříznivé ekonomické době. Podívejte se, jaká IPO se dějí kolem, prakticky žádná. Na trh Start by navíc letos měly zamířit i další firmy, které by mohly zopakovat podobný úspěch,“ říká pro CzechCrunch Jiří Kovařík, šéf externí komunikace Burzy cenných papírů Praha.

Slovenská společnost Gevorkyan, která vyrábí kovové součástky procesem práškové metalurgie, se v červnu stala největší emisí na trhu Start pražské burzy a překonala tak českou lékárenskou firmu Pilulka, která na burzu vstoupila předloni. Před několika týdny dokončila svou emisí akcií také společnost M&T 1997 bývalého fotbalisty Ivo Ulicha, která vyrábí luxusní kliky a získala 119 milionů korun. Již brzy by se měl na Startu objevit také další e-commerce hráč v podobě společnosti Bezvavlasy.cz, která distribuuje a prodává vlasovou kosmetiku.