Liberečtí experti na internet věcí Hardwario vybrali vstupem na burzu 50 milionů korun

Pražská burza, respektive její trh Start pro menší firmy, se rozroste o další akciový titul. Celou emisi 2,87 milionu kusů svých cenných papírů totiž umístila mezi zájemce malá liberecká společnost Hardwario. Podařilo se jí tak vybrat od investorů bezmála 50 milionů korun, což podnik, který se zaměřuje na oblast internetu věcí, ocenilo na čtvrt miliardy korun.

Prostředky, které šest let stará firma získá, chce použít především pro mezinárodní expanzi. „Zhruba 40 procent půjde do marketingu a obchodu, v našem případě to znamená hlavně účast na výstavách,“ řekl marketingový šéf Hardwaria Lukáš Fabik. A doplnil, že se s kolegy chtějí zaměřit hlavně na USA a Kanadu a že také zvažují vlastní zastoupení pro Pacifik a Jižní Ameriku.

Dalších 40 procent investice firma plánuje využít na posílení skladu, aktuálně prý mají zajištěnou výrobu na rok 2023 a řeší nákupy pro roky 2024 a 2025. „Posledních 20 procent využijeme na posílení týmů obchodu a vývoje,“ dodal Fabik.

Ocenění Hardwaria na čtvrt miliardy je poměrně překvapivé, minimálně v kontextu českých burzovních poměrů. Společnost je totiž velmi malá – loni její tržby dosáhly 20 milionů, rok předtím to bylo podobné. I počet zaměstnanců se počítá v nízkých desítkách. „Víme, že jsme jiný titul, než jsou nyní na trhu Start. Sázíme na budoucí růst oboru internet věcí i na růst samotného Hardwaria,“ vysvětlil šéf firmy a její zakladatel Alan Fabik.

Fabik očekává, že v roce 2026 bude mít Hardwario obrat více než 200 milionů korun a hrubý zisk přes 50 milionů korun, což by odpovídalo desetinásobnému růstu během čtyř let. Mimochodem valuace, na jakou Hardwario nyní dosáhlo, je výrazně vyšší než ocenění technologické společnosti eMan, která je také obchodovaná na burze a jež drží v Hardwariu minoritní podíl. Navíc má už dnes stejný obrat, jakého Fabik a spol. chtějí dosáhnout za několik let.

Přesná struktura nových akcionářů liberecké společnosti, jež zpočátku vznikla uvnitř původem jabloneckého podniku Jablotron, není zatím známá. Hardwario už předem oznámilo, že až 30 procent akcií získá speciální fond Národní rozvojové banky. Podle tiskové zprávy společnosti by mezi jejími akcionáři měly být kromě drobných investorů a rozvojové banky i významné investiční fondy, jejich jména ale nejsou veřejná. „Museli bychom fondy požádat o jejich výslovný souhlas, že můžeme tuto informaci publikovat, jelikož tato informace není veřejná,“ uvedl Lukáš Fabik.