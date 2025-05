F1 podle režiséra Top Gun: Maverick. Brad Pitt v traileru závodí po boku skutečných jezdců formule

V novém traileru na film F1 se vydáváme do středu závodní vřavy, natočené na skutečných tratích, i hluboko do zákulisí vrcholového sportu.

Tým Formule 1 Apex Grand Prix (APXGP) prochází poněkud náročnějším obdobím. Potřebuje novou krev, která by mu pomohla z posledních příček ideálně až na pódium. Na pomoc mu přichází krev stará – Sonny Hayes, býval skvělý závodník, který ale v 90. letech musel po velké nehodě s vrcholovým sportem skončit. Teď se na návrh majitele týmu vrací, aby trénoval ambiciózního nováčka Joshuu Pearce.

To není příběh další řady dokumentárního hitu Netflixu F1: Touha po vítězství, ale fiktivního blockbusteru z produkce Applu. Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, mladý Damson Idris a další se dali dohromady s Josephem Kosinskim, režisérem kritického i kasovního triumfu Top Gun: Maverick. Společně se vydali na závodní tratě a natočili tam jeden z nejočekávanějších filmů roku.

Jak už jsme přiblížili dříve, snímek s názvem F1 se natáčel na skutečných tratích ve skutečných monopostech a při velmi vysokých rychlostech. Jak naznačuje i nový trailer, pro diváky to bude znamenat zvýšený adrenalin, když budou intenzitu závodů sledovat z pohledu první osoby. Děj se ale vydá také hluboko do zákulisí, kde bude vyprávět o snaze překonat velké překážky, rivalitě mezi starší a mladou generací nebo o druhé životní šanci. A kolem toho všeho se objeví i řada skutečných závodníků Formule 1. F1 dorazí do kin 26. června.