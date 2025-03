Je tady velký trailer F1. Brad Pitt se v něm prohání ve skutečné formuli na skutečných tratích

Uložit 0

Pokud by si někdo myslel, že v době vychvalované dokumentární série F1: Touha po vítězství už nedává příliš smysl točit fikční filmy nebo seriály o automobilových závodech, měl by se rychle podívat na první plnohodnotný trailer novinky s Bradem Pittem. Na jednu stranu je z něj jasné, že zaujme i diváky bez většího povědomí o této disciplíně, na druhé straně pak nadšence posadí přímo do kokpitu monopostu a ve vysokém přetížení je pošle na okruh.

Snímek s prostým, a přitom všeříkajícím názvem F1, vypráví příběh bývalého závodníka Sonnyho Hayese, který s vrcholovým sportem musel po velké nehodě v 90. letech skončit. Jeho kamarád Ruben, majitel jednoho z týmů, mu ale o pár desítek let později nabídne možnost vrátit se jako mentor extrémně talentovaného nováčka Joshuy.

Asi nikoho nepřekvapí, že týmu Apex Grand Prix (APXGP) se v té době zrovna nedaří a na Hayesovi bude, aby závodní outsidery pomohl dostat z posledních příček na pódium. Stejně tak nepřekvapí, že Sonny s Joshuou si vůbec nerozumí a ze začátku se vzájemně nedokáží brát vážně – z jedné strany padají odsouzení přestárlého losera, z druhé zase rozmazleného fracka, co nemá nejmenší tušení, jak to na trati skutečně funguje.

Brad Pitt se přes bohatou kariéru ve sportovním filmu, nepočítaje Moneyball, dosud neobjevil, role ostříleného a sarkastického trenéra mu ale na první pohled vyhovuje. Zejména ve scénách mimo trať je poměrně jasné, že na sebe bude strhávat pozornost. Vedle něj se coby Ruben ale jistě neztratí Javier Bardem a také Kerry Kondon, známá třeba jako Mikeova snacha z Volejte Saulovi, by v roli mechaničky Kate mohla fungovat velmi dobře. I Damson Idris alias Joshua má za sebou úspěšný výkon v hlavní roli seriálu Sněží.

Ve vedlejších rolích se v F1 objeví například Tobias Menzies (princ Filip v Koruně) nebo Shea Whigham (šerif v Boardwalk Empire). Zajímavější nicméně bude nejspíš informace, že ve filmu uvidíme také deset skutečných týmů a jezdce formulí 1 z ročníků 2023 a 2024. Ostatně sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton je jedním z producentů snímku.

Režii F1 má na starost Joseph Kosinski, který toho natočil relativně málo, patří ale k nejzajímavějším hollywoodským filmařům. Jeho celovečerním debutem byl rovnou TRON: Legacy, který oslnil unikátním audiovizuálním zpracováním. Následovaly stylově neméně vytříbené Nevědomí, Hrdinové ohně a hlavně velehit Top Gun: Maverick. K filmu o automobilových závodech se Kosinski podle vlastních slov dostal díky zmiňované sérii Netflixu, kde ho v první řadách zaujalo zaměření na méně úspěšné týmy a výzvy, jakým čelí.

Pozadí automobilových závodů bude v jeho novince hrát důležitou roli, do kina se ale většina lidí vypraví nejspíš kvůli ohromující akci, po vzoru Mavericka natáčené ve skutečných monopostech a na skutečných tratích. Produkce pro natáčení závodů využila vlastní vozidlo, starší monopost formule 2 s karosérií odpovídající současným standardům formule 1. Jak je vidět i v traileru, kamery se pak umisťovaly na různá místa přímo v kokpitu (nebo na přilbu jezdce) nebo na vozidlo, aby výsledné záběry co nejvíce vtáhly do akce.

Přímo Pitt i jeho herecký kolega Idris při natáčení závodních scén prý na trati dosahovali rychlostí kolem 300 km/h, takže si postprodukce vystačila s relativně minimem vizuálních efektů. „Natáčení bylo vždycky plné adrenalinu, ale to, co jsme zachytili, jednoduše nejde nafingovat,“ řekl Kosinski při uvádění traileru. Dodal, že produkce úzce spolupracovala s inženýry z Mercedes AMG, aby jejich formule dokázala manévrovat na trati jako klasický monopost a přitom na sobě měla potřebné kamery a další filmařské vybavení.

Natáčení pak probíhalo v krátkých intervalech před skutečnými závody. Předtím herci strávili několik měsíců tréninkem, Lewise Hamiltona ale prý překvapil talent Brada Pitta. „Nevím, jestli to odněkud má, nebo se s tím narodil,“ poznamenal Kosinski. „Jezdí na motorce, což s tím může mít něco společného. Je ale zkrátka velmi talentovaný jezdec…Lewise to přesvědčilo, že to díky němu opravdu může fungovat,“ dodal.

F1 spadá do filmové produkce Applu, podobně jako předchozí tituly ale vyrazí do klasické distribuce. U nás ho v kinech uvidíme 26. června. Tou dobou bude v plném proudu aktuální 76. ročník světového šampionátu Formule 1, který začíná už pozítří závodem v australském Melbourne.