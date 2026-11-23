Faux pas v nejhorším možném období. Značka Kim Kardashian sklízí posměch kvůli kalendáři za tři tisíce
Videa z jeho rozbalování na TikToku nasbírala desítky milionů zhlédnutí. Experti se teď přou, zda šlo o promyšlenou provokaci, nebo o drahý přešlap.
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Vánoční sezona se pomalu rozbíhá a značky se předhánějí v tom, kdo nabídne lákavější adventní kalendář. Do tohoto předvánočního závodu naskočila i Kim Kardashian se svou populární módní firmou Skims, jenže místo nadšení sklidila na sociálních sítích vlnu posměchu a ostrou kritiku. Její dvanáctidenní kalendář plný doplňků za 148 dolarů (zhruba 3,3 tisíce korun) totiž podle zákazníků připomínal spíš obsah zapadlý na dně kabelky než prémiový dárek. Firma nakonec musela zařadit zpátečku a všem kupujícím nabídnout vrácení peněz.
Problém přitom nespočíval v tom, že by značka své zákazníky obelhala. Popis na e-shopu předem uváděl, že krabice skrývá dvanáct překvapení v podobě vlasových doplňků a klíčenek. Když ale první kupující začali na TikToku natáčet takzvané unboxingy, nadšení vystřídalo rozčarování.
Z hedvábného papíru totiž postupně vylovili čtyři klíčenky, gumičky do vlasů, pinetky, čelenky či mačkací antistresovou hračku s logem značky. V celém balení nebyl ani jediný kus oblečení nebo spodního prádla, na kterém si přitom Skims vybudovalo své jméno.
Jedno z prvních rozbalovacích videí nasbíralo přes 65 milionů zhlédnutí a spustilo lavinu dalších reakcí. Tvůrkyně obsahu Kayla Ryan ve svém klipu, který vidělo téměř dvacet milionů lidí, vytáhla z okénka tři obyčejné gumičky a poznamenala, že podobné zboží by sehnala v diskontním obchodě za dolar. „Možná máme našlápnuto na nejhorší adventní kalendář, jaký jsem kdy otevřela, a to jsme teprve u čísla čtyři,“ smála se do kamery.
Internet se okamžitě začal bavit na účet značky, jejíž hodnota se po přílivu investic vyšplhala na pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun). Uživatelé na TikToku natáčeli parodie, v nichž vysypávali drobnosti z nočního stolku nebo prohledávali škvíry mezi autosedačkami s tím, že omylem sestavili vlastní verzi kalendáře od Skims.
Značka na vzniklou bouři zareagovala během jediného víkendu. Neuchýlila se k výmluvám a místo toho rozeslala e-mail všem zákazníkům, kteří si kalendář objednali, některým dokonce ještě dřív, než jim zásilka vůbec dorazila domů. Kupující dostali na výběr: buď krabici vrátí a dostanou zpět celou zaplacenou částku, nebo si ji nechají a firma jim připíše kredit v plné hodnotě na další nákup.
Právě varianta s kreditem rozvířila v Americe debatu o tom, zda nešlo o promyšlený provokativní tah. Skims totiž v minulosti dokázalo proměnit ve virální hit i bizarní kousky, jako byla podprsenka s umělými bradavkami nebo tanga s falešným ochlupením.
Zákazníci s dárkovým kreditem totiž mají tendenci při dalším nákupu utratit ještě víc peněz nad jeho rámec. To potvrzují i data společnosti Blackhawk Network, podle nichž téměř 60 % nakupujících při placení dárkovou kartou či kreditem překročí její hodnotu, a to v průměru o 73 dolarů (zhruba 1 500 korun). Studie americké Kellogg School of Management navíc ukazuje, že peníze vrácené z reklamací lidé mnohem snáz znovu utratí, protože to psychologicky nebolí tolik jako platba z vlastní kapsy.
Většina odborníků na značky, kteří promluvili pro The Independent a magazín Fortune, se ale shoduje, že tentokrát o žádný kalkul nešlo. Plošné vracení peněz podle nich spíš ukazuje, že si i takto velký hráč občas nepohlídá své kroky.