Film a k němu to, co se na plátně právě vaří? V Praze funguje pop-up kino, které přesně tohle nabízí
Organizátoři imerzivních projekcí Sunset Cinema přišli s nápadem, který posouvá zážitek z kina zase dál. V Taste Story propojují filmy a gastronomii.
Stejně jako existuje imerzivní divadlo, existují i imerzivní filmové projekce – a zdaleka nejde jen o to, že se s vámi klepe sedačka a fouká na vás větrák. Pokud jste už narazili na původně ukrajinský a dnes už i pražský projekt Sunset Cinema, tak víte, co všechno se dá vymyslet. Třeba vánoční projekce Letopisů Narnie, na kterou se prochází skříní. Teď ale tvůrci tohoto konceptu přišli s dalším nápadem, pojmenovali ho Taste Story a promítají při něm snímky zaměřené na jídlo. A v momentě, kdy se na plátně objeví, ho servírují i divákům.
„Myšlenka na nový koncept vznikla přirozeně jako pokračování našeho přístupu ke kinematografii. Od začátku jsme nechtěli filmy pouze promítat, ale vytvářet komplexní filmový zážitek, ve kterém záleží na každém detailu – prostoru, náladě, očekávání i emocích,“ říká zakladatel Sunset Cinema Vladyslav Cherevatyi.
Jejich projekce nejsou pravidelné, fungují jako pop-upy a první, které byly věnované jídlu, byly beznadějně vyprodané. Pět večerů s disneyovkou Ratatouille se odehrálo v půlce února v eventových prostorech karlínské Spojky, další se ale chystají už na březen. A i když sálu dominovalo velké plátno, jako v kině jste si tu ani náhodou nepřipadali.
Většinu místnosti totiž zaujímaly stoly s až na zem dlouhými látkovými ubrusy a bohatě, ale zároveň vkusně vybavené dekoracemi, jež na animovaný film o krysákovi, který se v Paříži touží stát kuchařem, odkazovaly. Od vytištěného menu po etiketu na lahvi vína, která sloužila jako stojan na svíčku. Sál pak lemovaly další svíčky a tematická výzdoba, před filmem hrála francouzská hudba a nechyběl ani francouzsko-filmový kvíz a lahve vína pro vítěze.
„Sunset Cinema začínalo jako letní kino pod širým nebem. Později vznikl zimní projekt Christmas Story, kde se do sálu vstupovalo skrz kouzelnou skříň, jako ve filmu. Postupem času jsme si ale položili novou kreativní otázku – jak diváka překvapit i mimo letní večery na střeše nebo vánoční projekce plné atmosféry,“ pokračuje dál Cherevatyi.
„A tak vznikl Taste Story, formát, ve kterém film nejen sledujete, ale doslova ho prožíváte všemi smysly. Naším cílem bylo, aby divák příběh nejen viděl, ale i ochutnal, a to v krásném prostředí se silným emocionálním dopadem,“ dodává. A s kolegy se mu to skutečně povedlo.
Základní myšlenka Taste Story je jednoduchá. Jde o to abyste to, na co se ve filmu díváte, ve stejný čas i ochutnali. Když si kupujete vstupenku, pořizujete si tak zároveň i několikachodové menu, které číšníci a číšnice v přesně dané momenty během projekce roznášejí.
Co přesně budete jíst, se dozvíte předem na webu nebo instagramu projektu, při pořizování lístku si pak vyberete, zda chcete klasickou nebo vegetariánskou verzi, upozorníte na případné alergie a také si zvolíte, jestli si dáte alkoholické či nealko párování.
Během projekce pak na ideální okamžik, kdy byste se měli do jídla pustit, upozorní i speciální časomíra, která se objeví v rohu plátna. V případě Ratatouille šlo o šestichodové menu, které zahrnovalo vše od předkrmu po dezert. Nechyběl samozřejmě ratatouille, po kterém se celý film jmenuje, tvůrci se ale snažili zachytit maximum jídel, která se ve snímku objevila a mělo smysl je převádět i na opravdové talíře.
Nevýhodou, jež ale vychází z toho, jak je děj Ratatouille postavený, bylo, že někdy šly chody příliš rychle za sebou a jindy mezi nimi byla nepoměrně delší pauza. Za kouzlo toho, že jíte ve stejnou chvíli to, co na plátně vidíte, to ovšem rozhodně stojí. Organizátoři ale mysleli i na to, abyste před sebou nikdy neměli prázdný stůl, u každého místa byla proto přichystaná i porce popcornu. Během promítání je také možné si QR kódem doobjednávat nápoje.
Navnadili jsme vás? První festival Taste Story měl kapacitu 500 míst a ta zmizela během několika dní. Tým už proto chystá další kolo – v termínu od 9. do 12. března budou každý den probíhat hned dvě promítání, jedno podvečerní a jedno večerní. Zájemce ale organizátoři už teď vyzývají, aby se zapsali na waiting list dostupný na instagramovém profilu Taste Story, díky kterému získají přednostní přístup k prodeji vstupenek.