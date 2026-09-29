Filmaři zazářili s hitem Backrooms, teď je láká další internetový fenomén. Rozzuřili ale fanoušky
Začalo to před téměř dvaceti lety jako bizarní internetový fenomén. Teď by ze zkratky SCP mohl být celovečerní film, má to ale háček.
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Představte si nekonečný labyrint prázdných kanceláří a nekonečných chodeb, kterým bloudíte, ale nemůžete najít cestu ven. Jsou opuštěné, děsivé a každá místnost vypadá trochu jinak. Dostali jste se sem omylem tím, že jste se „propadli“ z reality, a teď máte pocit, že zpoza žlutých stěn vykukují stíny, které nepůsobí vůbec bezpečně. Právě v tom spočívá fenomén Backrooms, který vznikl už v roce 2019 na internetových fórech. Když dostal prostor i na filmovém plátně, komunita byla nadšená a byl z toho jeden z nejúspěšnějších filmů letošního roku. Studio, které za ním stálo, si teď chce přidat další zářez.
A opět se všechno točí kolem takzvané creepypasty, tedy internetového hororového příběhu. Tentokrát má označení SCP Foundation a věhlasné filmové studio A24 oznámilo, že už příští rok uvede do kin hororovou adaptaci s názvem V/H/S: SCP. Obě zkratky mají hlubší smysl: VHS odkazuje na formát retro obrazu ve stylu starých záznamů na kazetách. A SCP Foundation (neboli Secure, Contain, Protect) je fiktivní svět, který vznikl už v roce 2007 na diskuzním fóru 4chan – tedy na stejném místě jako Backrooms. SCP má být tajná celosvětová organizace, která před zraky veřejnosti ukrývá anomálie, nadpřirozené bytosti a jevy popírající zákony fyziky.
Od té doby nasbíral SCP nespočet fanoušků, kteří vymýšlejí vlastní příběhy, kreslí obrázky a vytvářejí napodobeniny vládních dokumentů, a tak rozvíjejí celý fiktivní svět. Postupem času se tvorba přenesla i do amatérské filmové tvorby, která na YouTube sbírá miliony zhlédnutí. Vznik celovečerního filmu od studia, které s letošním filmem Backrooms a jeho tržbami 400 milionů dolarů (8,6 miliardy korun) překonalo i hollywoodské blockbustery, by tak podle očekávání měli uvítat. Stal se ale přesný opak.
Krátce po oznámení filmového studia vydala skupina fanoušků a de facto tvůrců celého fiktivního světa prohlášení, podle kterého je vedení A24 obešlo. „S filmaři, producenty ani distributory tohoto projektu jsme navzdory veškerému úsilí žádnou komunikaci nenavázali, a pokud je nám známo, ani oni se nás nepokusili kontaktovat. A24 navíc nemá a nemůže mít žádná výhradní práva na cokoli souvisejícího s SCP Foundation,“ napsala ve svém stanovisku komunita.
Ostatně i ona sama si říká SCP Foundation a poznámka s autorskými právy ještě může mít velkou dohru. V roce 2009 se totiž skupina přesunula z 4chanu na novou platformu Wikidot a celý koncept převedla pod licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike. To znamená, že kdokoli může distribuovat nebo vytvářet díla založená na SCP, ale také musí komukoli umožnit jejich kopírování, vydávání na jiných platformách a vytváření odvozených děl.
„Kdokoliv – A24, Netflix nebo i já – může natočit film podle SCP a uvést ho do kin. Studio ale pak nemůže zabránit komukoli jinému v natočení adaptací jeho filmu nebo v jeho redistribuci. A to by byl pro velké studio extrémně neobvyklý obchodní model,“ vysvětlil serveru The Verge Paul Szynol, profesor práva na Michiganské a Villanovské univerzitě.
Podobný problém už navíc studio řešilo i s komunitou Backrooms. Po premiéře snímku totiž jeho zástupci začali tvůrcům fanouškovských příběhů nebo filmů posílat zprávy a nárokovali si práva na veškerý související obsah včetně toho, který vznikl už před filmem. Tehdy ale zakročil režisér filmu Backrooms Kane Parsons, který je sám členem komunity a dříve působil i jako youtuber. Jednoznačně se postavil proti rozhodnutí studia, a tak i to od svých nároků upustilo.
Nyní je ale situace jiná. Na jednu stranu chybí podobně výrazný zástupce komunity, který by u studia prosadil svou. Na stranu druhou je však celý fenomén lépe licenčně ošetřený. A tak pokud se lidé z A24 nechtějí pustit do právní bitvy, nabízí se v zásadě jen dvě varianty: buď úplně opustí značku SCP, natočí horor o „nějaké“ tajné vládní organizaci řešící nadpřirozeno a vypořádají se s tím, že to pro film nebude moc dobrá reklama. Anebo se vydají do neznáma a v rámci licence umožní, že si jejich nový film v den premiéry třeba jen tak stáhnete zdarma na internetu.