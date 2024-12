Filmově a seriálově nabitý prosinec: Nový Pán prstenů, Star Wars jako od Spielberga a Hra na oliheň

Uložit 0

Netflix nás sice už teď zásobí vánočními filmy se sexy sněhuláky a namakanými striptéry, až do Vánoc se ale jen na ně koukat nemusíte, nebojte. Na streamy a do kin se totiž chystá celá řada skvělých počinů. Kreslený Pán prstenů bude o vaši pozornost soupeřit s novým – a po dlouhé době povedeným – seriálem ze světa Star Wars, o slovo se ale hlásí i adaptace Sto roků samoty nebo broadwayského muzikálu o čarodějkách ze země Oz, nový Šakal i Lví král a dorazí také druhá řada Hry na oliheň.

Celý prosinec na Netflixu pro případ, že pečete nebo balíte dárky

Planoucí sněhulák – Trochu nesmyslně znějící český název dává o něco větší smysl, když kouknete na originál: Hot Frosty. Příběh o sněhulákovi, kterého oživí šála mladé ženy a udělá z něj extra sexy muže, směřuje přesně tam, kam byste čekali. Ale víte co, o Vánocích to nevadí.

Striptýz pod stromeček – Koho nelákají sněhuláci, může se podívat na sexy tesaře v příběhu tanečnice z Broadwaye, která uspořádá vánoční představení pro dámy, aby zachránila podnik svých rodičů před krachem.

Naše malé tajemství – A kdo nepotřebuje explicitně sexy muže, může sáhnout po další vánoční jízdě Lindsay Lohan. Ta se tentokrát vydá na Vánoce s rodinou svého nového přítele, aby zjistila, že její bývalý chodí s jeho sestrou. A z nějakého důvodu se rozhodnou, že to nikomu neřeknou.

3. prosince

Star Wars: Bludná banda – Disney+

V originále Skeleton Crew – proč je to v češtině Bludná banda, se dočtete tady – je starwarsovský seriál, jaký by v osmdesátkách natočil Steven Spielberg. Piráti, dobrodružství, napětí, dětští hrdinové, má to všechno. A pozor, premiéra je posunutá už na 3. prosince, nenechte se trailerem zmást.

5. prosince

Pán prstenů: Válka Rohirů – kino

Kupředu, nebojte se žádné tmy! Kopí se budou třást, štíty budou praskat! Je den mečů, den rudý, než slunko vstane! Jeďte! Jeďte do zkázy a do zániku světa!

Čarodějka – kino

Zámořský muzikálový hit s Arianou Grande a Cynthií Erivo láme rekordy a kina při promítání zakazují divákům zpívat. Jestli je adaptace známého broadwayského muzikálu o dvou čarodějkách ze země Oz skutečně tak dobrá, posuďte sami. Něco nám ale říká, že před Vánoci půjde o velice pohádkový zážitek.

Zvířátka a Vánoce – kino

Anebo si vánoční atmosféru dejte v příbězích o zvířátkách, která křižují svět a šíří při tom radost a štědrost, protože vánoční kouzlo nezná hranic. Zní to přitaženě za vlasy? Už ale přece začíná advent, tak si kupte horkou čokoládu a rozněžněte se.

Černá holubice – Netflix

Keira Knightley jako špionka, které zabijí manžela-politika – a ona se začne pídit po pomstě. Tyhle thrillery Netflixu docela jdou (doporučujeme i Diplomatické vztahy), takže my se koukneme.

Opičí muž – SkyShowtime

Jeden náš kolega tenhle film trochu nekorektně nazval John Wick na kari. Akce s neobvyklým hrdinou Devem Patelem v hlavní roli. Spravení chuti v přeslazeném předvánočním čase? Proč ne.

6. prosince

The Day of the Jackal – SkyShowtime

Kniha Fredericka Forsytha Den pro Šakala se dočkala několika zpracování, to s Eddiem Redmaynem vypadá lákavě. Na jiných sítích vyšlo už dřív, dosud nasbíralo velmi dobré hodnocení 8,1 z 10 bodů na IMDB.

Marie – Netflix

Ježíši Kriste… Netflix chystá biblický epos o Panně Marii, kde titulní roli hraje izraelská modelka Noa Cohen a Anthony Hopkins je Herodes.

Beetlejuice Beetlejuice – Max

Kdo si bude chtít odpočinout od vánočních a biblických témat, může se vrátit do rozverné doby Halloweenu. Plnými doušky ji na Maxu nabídne druhý Beetlejuice, který sice nemá tolik šťávy jako ten první, ale pořád je to Beetlejuice.

Vezmi mě na Měsíc – Apple TV+

Pohodové pokoukání dorazilo na streamy. Channing Tatum a Scarlett Johansson v něm laškují, škádlí se a pomalu se zamilovávají. Jo a taky je tam konspirace o přistání na Měsíci.

8. prosince

Finále Zrádců – TV, Prima+, kino

Reality show s Vojtou Kotkem se stala fenoménem českého podzimu a sleduje ji tolik lidí, že finále půjde dokonce do vybraných kin sítě Cinestar. Zároveň bude samozřejmě i v televizi a online, a kdo se nemůže dočkat, dostane 1. prosince aspoň poctivou rekapitulaci toho nejzásadnějšího.

10. prosince

Secret Level – Prime Video

Patnáct animovaných epizod plných herních světů a příběhů. Od God of War přes Dungeons & Dragons až po Warhammer. Hlasy Keanu Reevese i Arnolda Schwarzeneggera. A pod palcem to má tvůrce skvělé antologie Love, Death & Robots. Nerdovský must-watch.

11. prosince

Filmová studia snů – Disney+

Druhé V hlavě se v létě stalo prvním filmem, který letos utržil miliardu dolarů – a to je co říct. Disney proto na svůj hit teď navazuje seriálem, který se tak trochu vrací k tomu, co jsme viděli hlavně v prvním dílu, a ukáže, jaká fuška to je, připravovat nám na každý den sny.

Sto roků samoty – Netflix

Pokud byste si měli přečíst jen jednu knihu od nějakého latinskoamerického spisovatele, rozhodně by to bylo Sto roků samoty od Gabriela Garcíi Márqueze, která platí za jednu z nejlepších knih minulého století vůbec. Takže jestli příběh rodiny Buendíů, ve kterém se magicky odehrává i historie celého kontinentu, neznáte, napravte to. A pak se podívejte na seriálovou adaptaci, kterou chystá Netflix.

12. prosince

Lovec Kraven – kino

Horší než Madam Web to být nemůže, že ne. Že ne…?!

Aznavour – kino

Jako zpěvák a herec si Charles Aznavour podmanil snad celý svět. A ještě se stal diplomatem. Filmová novinka ukáže jeho pohnutý osud od dětství poznamenaného útěkem před genocidou až po vrcholky slávy.

Interstella 5555 – kino

Znáte Daft Punk? Znáte jejich videoklipy s animovanými mimozemskými muzikanty? Tak si v prosinci skočte do kina, kde uvidíte hudební celovečerák z roku 2003, ze kterého byly sestříhané. I kdyby jen kvůli skvělé muzice.

19. prosince

Mufasa: Lví král – kino

Když natočili „živého“ Lvího krále, byli jsme… překvapeni. Jenže to byl kasovní trhák. A tak nám filmaři ničí dětství, pardon, servírují víc žádaného obsahu prequelem o Mufasovi.

22. prosince

Co kdyby…? – Disney+

Dost možná nejčerstvější marvelovský počin posledních let. Animovaná série o tom, co by se stalo, kdyby známé postavy byly úplně jiné a jejich příběhy se odehrály úplně jinak, než je znáte z filmů, začne svou třetí a poslední řadu.

26. prosince

Hra na oliheň – Netflix

Největší hit Netflixu o nejbrutálnější soutěži je zpátky. Jak dopadne hráč 456?

Ježek Sonic 3 – kino

První dva Sonicové patří k překvapivě OK videoherním adaptacím, u kterých se děti baví a dospělí taky. Anebo aspoň úplně neumírají trapností. Od trojky nechceme nic jiného.

Better Man – kino

Dramatizovaný biografický snímek o populárním britském zpěvákovi Robbiem Williamsovi… Akorát teda s tím drobným detailem, že Robbie je v něm šimpanz!