Filmy a seriály v srpnu: Nový Vetřelec, Batman i Terminátor. A taky Prsteny moci a hororový Nicolas Cage

Uložit 0

Léto se přehupuje do druhé půlky a na nabídce streamovacích služeb a kin je to znát – panice ale nepropadejte, s lehce přivřenýma očima bude pořád na co koukat. Šťastní by mohli být obzvlášť milovníci extrémů. Kdo dává přednost strachu, ocení nového Vetřelce nebo vychvalovaný horor Longlegs s Nicolasem Cagem. Kdo má rád trochu masochismu, tak pro něj Netflix přichystal režisérské verze Snyderova Rebel Moonu. Krátce po vyvrcholení Rodu draka na Maxu se Amazon vytasí s druhou řadou Prstenů moci. A do kin zamíří i v Karlových Varech pozitivně hodnocené české filmy.

1. srpna

Batman: Caped Crusader – Prime Video

Bezkonkurenční Batman: The Animated Series z devadesátek je jedna z nejlepších adaptací oblíbeného superhrdiny. Jako zcela vážně. Art deco stylizace, extrémní věrnost komiksové předloze, realističtější a místy i dospělejší pojetí. Caped Crusader podle prvních trailerů vypadá velice podobně – a navíc Batmana představí ve 40. letech!

Past – kino

M. Night Shyamalan měl přezdívku mistr napětí a jednu dobu patřil mezi nejuznávanější filmaře současnosti. Tuhle reputaci si pokazil, teď se ale vytasil s novým filmem. Josh Hartnett v něm hraje otce, co vezme dceru na koncert. A po cestě na záchod zjistí, že o žádný koncert vlastně nejde…

2. srpna

Rebel Moon: Režisérská verze – Netflix

Možná si o sobě myslíte, že jste odvážní. Ale jste dost odvážní na to, abyste si Rebel Moon pustili podruhé ve „vylepšené“ verzi? (My ano, očekávejte recenzi!) Nejvíc nás pálí jediná otázka – o kolik více zpomalených záběrů na sklizeň obilí přinese Zack Snyder tentokrát?

3. srpna

Knuckles – SkyShowitme

Nový seriál z filmového světa Ježka Sonika se zaměří na jeho protivníka a později parťáka z druhého filmu a děj mezi ním a chystanou trojkou. Hledáte něco pro děti? Tady to máte.

4. srpna

Rod draka – Max

Jedna z největších seriálových pecek tohoto roku míří do finále druhé řady. Draků ani Zelených a Černých už tolik nezbývá, nezapomínejte ale, že HBO už chystá další sérii.

8. srpna

Mord – kino

Je to jeden z filmů, který kladně rezonoval na letošním festivalu v Karlových Varech a na jeho premiéru zamířil i prezident Petr Pavel. Snímek, ve kterém jsou obsazení hlavně neherci, vypráví o každoroční zabíjačce v jedné chalupě v bohem zapomenutém Osoblažsku.

Borderlands – kino

Filmy podle videoher měly dlouho a bohužel zaslouženě pověst strašlivých braků a pokřivovatelů zdrojového materiálu. Jenže pak se objevil třeba ježek Sonic nebo nový Super Mario. Nyní nás čekají Borderlands, film podle ztřeštěné střílečky… o kterém první recenze říkají, že je nelegrační a nudný. Ach jo.

9. srpna

Provokatéři – Apple TV+

Krimi komedie s Mattem Damonem a Casseym Affleckem působí jako relativně klasický film, u kterého byste se nemuseli spálit. K příjemnému večeru nabízí příběh zoufalého otce a bývalého trestance, kteří se sejdou při loupeži. A když se zvrtne, spojí se i s terapeutkou.

11. srpna

Olympijské hry v Paříži – Max, Česká televize, Eurosport…

O probíhající olympiádě si toho ještě přečtete, uslyšíte a uvidíte spoustu, pokud vás ale bude zajímat závěrečný ceremoniál… tak o něj taky nepřijdete. Kde se budete dívat, si můžete vybrat z poměrně pestré nabídky.

15. srpna

Vetřelec: Romulus – kino

Původní Vetřelec sázel hlavně na to, že strašil. Další díly se začaly pouštět do vysvětlování a to, jak víme, bývá cesta do pekla. Nejnovější přírůstek se ale schválně vrací k děsu. A podle trailerů vypadá velice slibně.

Vlny – kino

Další film, o kterém na festivalu v Karlových Varech básnili – režisérská prvotina Jiřího Mádla. Ta sází tak trochu na klasiku, a sice hrdinské chování zaměstnanců Československého rozhlasu během srpna 1968. Jistota zejména pro milovníky retra.

Emily v Paříži – Netflix

Když Sex ve městě skončil (a taky přestal být zajímavý pro současnou mladou generaci), přišla Lily Collins coby Emily v Emily in Paris. A zaujala natolik, že se vrací ve čtvrté řadě.

16. srpna

Jednotka všedního nasazení – Netflix

Pro někoho jsou Halle Berry a Mark Wahlberg vyčichlé hvězdy, co už nemají divákům co dát. Pro jiného bude jejich buddy comedy od Netflixu příjemnou oddychovkou, ve které Schopná Sexy Špionka™ zatáhne Obyčejného Amerického Chlapíka™ do svého světa.

22. srpna

Longlegs – kino

O tomhle hororu jste možná už slyšeli, do zámořských kin totiž vpadl jako zjevení – tím, že je prý fakt povedený, i tím, že v něm hraje Nicolas Cage, což dopředu nikdo nevěděl. Distributora pro Česko původně neměl, po tomhle všem se ale rychle našel.

23. srpna

Pačinko – Apple TV+

Začíná druhá řada epické ságy o tom, jak se čtyři generace jedné jihokorejské rodiny snaží uchytit v Japonsku. Skvělý pohled do vzdáleného světa Asie mimochodem vznikl podle mezinárodního bestselleru.

29. srpna

Prsteny moci – Prime Video

Podívejte, první řada nebyla skvělá. Ale měla pár dobrých momentů. A nás v CzechCrunchi ve výsledku Rings of Power bavily. Vysokorozpočtového fantasy je navíc málo. Trailery druhé sezony vypadají jako solidní vylepšení. Pojďme tomu dát šanci, než seriál definitivně vykážeme jako Morgotha za Hradby noci.

Vrána – kino

Vrána je kultovní komiks a film, který podle něj vznikl v roce 1994, jakbysmet. Remake s Billem Skarsgårdem zatím budí spíš rozpaky. Tak uvidíme, příběh o tom, jak se zabitý Eric Draven vrací ze záhrobí, aby pomstil vraždu sebe a své snoubenky, zůstává stejný.

Terminator Zero – Netflix

Netflix zábavné (i když třeba ne prvotřídní) animáky umí. Terminátor je značka, která prostě neumírá. Takže tohle spojení vypadá slibně. Novinka nás vezme do Japonska, kde vzniká konkurence Skynetu. A kam skrz čas vypraví zabijácký robot s hlasem Timothyho Olyphanta.

Kaos – Netflix

Jeff Goldblum jako charismatický, ačkoliv trochu frustrovaný Zeus v seriálu míchajícím černý humor a mytologii s moderním světem? To musíme vidět!

30. srpna

Dýchej zhluboka – Netflix

Španělská dramata nejsou úplně náš šálek sangrie, ale Netflix si od tohohle kousku slibuje úspěch. Navíc jsme nedávno navštívili přímo obrovské a Hollywoodu konkurující studio Netflixu, kde se (nejen) tento seriál natáčí. I proto se na něj mrkneme, jestli ta dvoupatrová nemocnice, co v ateliérech postavili, bude i v seriálu působit tak opravdicky!