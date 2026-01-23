Firmy Tomáše Čupra dovezou nákup, ale i upozorní, jak jíst a žít. Teď k tomu mají detailní krevní test
Startup Macromo uvádí na trh krevní test, který vyhodnocuje 56 biomarkerů. Výsledky i doporučení, jež z nich plynou, pacient najde v aplikaci.
Pro Tomáše Čupra se individualizovaný přístup k péči o lidské zdraví stal jedním z byznysových cílů. Zakladatel Rohlíku se prostřednictvím svých venture kapitálových investic soustředí mimo jiné na to, jak lidem prodloužit život v dobré kondici. A tuto vizi nyní formou komplexních krevních testů pomáhá naplnit startup Macromo, v němž Čuprova skupina TCF Capital získala před časem majoritu.
Nové krevní testy, které Macromo uvádí na trh, sledují 56 biomarkerů. Tedy ukazatelů pacientova zdraví, jež zároveň mohou pomoct odhalit některé budoucí komplikace. Při běžných krevních odběrech v rámci preventivních prohlídek se přitom sleduje výrazně méně markerů.
Celý proces má být věcný a efektivní – uživatel si v aplikaci vybere jeden ze 120 odběrných bodů po celém Česku a tam si nechá vzít krev. Výsledky mu pak přistanou v aplikaci, ale nikoli formou změti dat a čísel, protože do hry vstupuje umělá inteligence. Macromo totiž vyvinulo vlastního AI agenta, který ve spolupráci s bioinformatiky a lékaři překládá získaná data do srozumitelných doporučení. Uživatel tak v mobilu najde konkrétní kroky k úpravě stravy a životního stylu. Takže zatímco Rohlík lidem nákup doveze, Macromo jim poradí, co kupovat, jak jíst a žít.
Startup je součástí širšího celku, kam patří i e-shop Pilulka. Ten pod křídly TCF Capital prochází zásadní proměnou z online lékárny na takzvaný longevity hub. Cílem je vytvořit platformu, kde si zákazník nejen koupí doplňky stravy, ale díky technologiím i přesně ví, které suplementy jeho tělo skutečně potřebuje.
A synergie mezi oběma firmami se týká i DNA testů nebo právě krevních testů. Jak pro CzechCrunch upřesnila marketingová manažerka Macroma Lucia Drobná, krevní testy jsou už v základní podobě integrovány do předplatitelského programu Pilulka Pro, který vyjde na 99 korun měsíčně. „Každý člen Pilulka Pro dostane dvakrát ročně náš vstupní krevní test, který měří dvanáct základních biomarkerů,“ vysvětluje Drobná. Nový prémiový test s rozsahem 56 markerů si zájemci ale musí dokoupit. Základní cena na e-shopu je nyní 3 390 korun.
Podle spoluzakladatelky startupu Evy Kuttichové je smyslem projektu to, aby lidé nemuseli čekat až na léčbu, ale věděli, jak jí předejít. „U nás zjistíte, zda máte nějaké predispozice onemocnět a jak jim lze předcházet. Nenahrazujeme lékaře, ale usilujeme o obecné zdraví populace navrhováním preventivních kroků,“ uvádí Kuttichová.
