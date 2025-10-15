Pilulka spouští longevity předplatné. Za 99 korun měsíčně změří a doporučí, co tělo potřebuje
Společnost spouští systém NutraRating pro hodnocení suplementů a program Pilulka PRO s laboratorními testy. Chce pomoci lidem nakupovat chytřeji.
Tomáš Čupr dokonal transformaci Pilulky. Z online lékárny, kterou definitivně ovládl letos na jaře, udělal longevity hub, kde si zákazníci nejen nakoupí vitamíny a doplňky stravy, ale také si s ní nechají přeměřit zdravotní stav a doporučit, co vlastně jejich tělo skutečně potřebuje. Součástí proměny Pilulky je, že se od poloviny října představuje v úplně nové vizuální podobě s řadou služeb, které mají jedno společné: mají pomoci lidem žít déle a zdravěji.
Nejviditelnější novinkou je osobní program Pilulka PRO, který kombinuje pravidelnou laboratorní diagnostiku a jednorázové DNA testování. Za měsíční poplatek 99 korun uživatelé získají detailní přehled o stavu svého těla – od fungování jater a ledvin přes hladiny železa až po cholesterol nebo minerály. Na základě výsledků pak dostanou personalizované doporučení, jaké doplňky stravy skutečně potřebují, nikoliv jen ty, které právě frčí v reklamách.
Program má nabídnout alternativu k současnému chaosu na trhu se suplementy, kde lidé často kupují nejrůznější produkty, aniž by věděli, zda je jejich tělo opravdu potřebuje. „Cílem je nabídnout zákazníkům nástroje, které umožní lépe porozumět svému tělu, vyhodnocovat informace a rozhodovat se na základě faktů,“ vysvětluje Petr Toupal, nový šéf Pilulky.
Ta zároveň spouští systém NutraRating, který hodnotí kvalitu doplňků stravy na trhu. Každý produkt získává známku od A+ po D podle formy účinných látek, jejich koncentrace, čistoty složení, původu surovin i výrobních procesů. Systém, který vznikl ve spolupráci s odborníky, má zákazníkům ukázat, které produkty skutečně splňují vysoké standardy a u kterých jde především o marketingový lesk.
Personalizovaný přístup staví na vlastní značce doplňků stravy Daily, kterou Pilulka uvedla v září. Portfolio čítá čtyřicet produktů vyráběných v Česku podle zásad takzvané správné výrobní praxe. Jde o základní vitamíny a minerály, ale i pokročilejší produkty jako ashwagandha nebo extrakty z léčivých hub. „Značku Daily jsme vyvinuli na základě dat a analýz a toto cenné know-how chceme předat našim zákazníkům,“ dodává Toupal.
Do čela Pilulky Čupr dosadil zkušeného manažera s dlouholetou praxí z digitálního byznysu. Toupal měl mimo jiné na starost spuštění online obchodu a mobilní aplikace pro supermarkety Billa. Do Pilulky s ním přišel nový manažerský tým – marketingovým ředitelem je Jiří Caudr a finančním ředitelem Aleš Velín, oba v minulosti působili třeba v Alze.
Změnu strategie doprovází i nová vizuální identita z dílny agentury Mark BBDO. Design reflektuje posun značky od tradiční e-commerce k platformě pro zdravý život. „Náš nový směr se zaměřuje především na osoby, které chtějí zdraví řešit aktivně, s dlouhodobou vizí a důrazem na kvalitu,“ komentuje Caudr.
Čuprova sázka na longevity není náhodná. Dlouhověkost se stává významným trendem nejen v zahraničí, ale i v Česku. Kromě Pilulky investoval zakladatel Rohlíku také do startupu Macromo, který pomáhá předcházet nemocem právě na základě analýzy krevních a DNA testů, nebo do německého výrobce kojenecké výživy Töpfer Babywelt. Pilulka má být středobodem celého tohoto ekosystému zaměřeného na prevenci a dlouhověkost.
Proměna Pilulky přichází v době, kdy společnost prochází složitou situací. Za prvních sedm měsíců letošního roku utržila 575 milionů korun, což představuje meziroční pokles o více než třicet procent. Na druhou stranu akcie společnosti, která zůstává veřejně obchodovanou na pražské burze i po odchodu zakladatelů, bratrů Martina a Petra Kasových, letos připsaly 65 procent hodnoty.