Překupníkům a čekání odzvonilo. České obchody před Vánocemi hlásí plné sklady PlayStationů 5

Do Vánoc zbývá jen pár dní, dárkový shon proto vrcholí. Pokud jste v uplynulých měsících pokukovali po opravdové dávce materialistické radosti pod stromeček v podobě nového PlayStationu, měli jste to přinejlepším složité. Konzole od Sony byly dlouhodobě špatně dostupným zbožím, jehož zásoby jen tak tak dokázaly plnit před dlouhými dobami vyplněné objednávky. Sváteční čas ale přináší zázraky i do dodavatelského řetězce. PlayStation 5 v Česku opět seženete poměrně snadno a velké obchody hlásí plné sklady.

Kdo chtěl za poslední dva roky od její premiéry konzoli nové generace značky Sony, neměl to jednoduché. Obvykle byl odsouzen klidně i k několikaměsíčnímu čekání, než se nabídka PlayStationu 5 v tuzemských obchodech vždy jen nakrátko vyrovnala obří poptávce. Případně posbíral odvahu – a větší než doporučený balík peněz – a obrátil se na vychytralé překupníky. Ti však ale v předvánoční době definitivně ostrouhali.

Velcí elektrohráči Alza, CZC, HP Tronic (pod nějž spadá i Datart) a Smarty (které vlastní síť herních obchodů JRC) i videoherní specialista Xzone pro CzechCrunch shodně zmiňují, že playstationový dárek u nich na Vánoce seženete. Oproti předchozímu stavu teď už bez problémů a bez čekání. „Skladem máme dostatek kusů a čekáme na naskladnění několika stovek dalších,“ říká o připravenosti na předvánoční zájem mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

„Máme dostatek kusů pro uspokojení poptávky minimálně do Vánoc. A očekáváme další dodávky,“ přidává za CZC Michaela Balarinová. „PS5 jsme uvedli do volného prodeje. Zákazníci už nemusí čekat v předobjednávkách, můžou je objednat na e-shopu i přijít jen tak ‚z ulice‘ na prodejnu,“ zmiňuje Petr Kratochvíl z marketingu Smarty. Podobně příjemný stav hlásí i tisková mluvčí Olga Dolínková ze skupiny HP Tronic: „Konzolí máme v tomto okamžiku dostatek, zájem o ně se přitom v předvánočním období zdvojnásobil.“

S příchodem bundlů konzole se hrou jsou jejich dodávky podstatně větší než loni u samotné konzole.

Oslovené firmy taktéž potvrzují výrazný nárůst předvánoční poptávky po žhavém herním zboží. Pouze spoluzakladatel a šéf Xzone Martin Schovanec uvedl, že v jeho obchodu nijak skokový nebyl. „Ale jedna velká změna tu je. A to v tom, že zájemci jsou většinou ‚opravdoví‘. Dříve to zkoušelo velké množství překupníků, případně zákazníci objednali PS5 na pěti místech a čekali, kde to bude skladem dříve. Museli jsme tedy velmi pracně objednávky ověřovat. To už není potřeba,“ přibližuje situaci.

PlayStation 5 je na trhu od předloňského listopadu, především v prvním roce nebylo jeho pořízení nikde na světě snadné. Předražení překupníci byli jednou z možností, jak mohli netrpěliví zájemci konzole rychle získat. Jinak byli odsouzeni k nejistému a zdlouhavému číhání. „Ale letos už to bylo znatelně lepší a zákazníci v průměru čekali měsíc či dva, někdy i méně,“ dodává Schovanec se zmínkou, že přísun konzolí do Česka během roku byl pravidelný a nemalý – jenže i navzdory nedávnému zdražení byl zájem o PS5 jednoduše enormní.

Současný veselejší stav je nicméně podmíněný odlišnými podmínkami prodeje PlayStationu. Konzole od Sony jsou totiž v obchodech k dostání v bundlech s přibalenou hrou, nikoliv samotné. Napříč e-shopy i v kamenných prodejnách je pořídíte v kombinaci s fotbalem FIFA 23 nebo se severským eposem God of War: Ragnarök. K nim pak bývají přidané ještě závody Gran Turismo 7 či sci-fi akce Horizon Forbidden West.

„Až do listopadu zájem zákazníků převyšoval alokace, které jsme od výrobce dostávali. S příchodem bundlů s hrami nastala změna a jejich dodávky jsou podstatně větší, než tomu bylo v minulém roce u samostatné standardní konzole,“ říká mluvčí Alzy. Její slova o blahodárném působení kombinovaného balíku potvrzují i další obchody. Pohled na jejich e-shopy zase potvrzuje skutečnost, že o samostatné konzole stále (či prozatím) pohledem nezavadíte. A hůře dostupná zůstává i digitální verze konzole bez mechaniky.

Nutnost pořízení PS5 s předvybranými tituly nejspíš nesplňuje ze sta procent představy všech potenciálních novomajitelů, nicméně hry v bundlu patří k těm nezajímavějším a nejpopulárnějším na trhu. I vzhledem k právě vrcholícímu fotbalovému šampionátu by FIFA 23 pro mnohé hráče nemusela být špatná volba, dost možná lákavější bude balení s Ragnarökem. Tedy s nedávno vydanou nejočekávanější hrou roku, která si i od nás na CzechCrunchi vysloužila takřka dokonalé hodnocení.

Výrazně pozitivnější stav skladových zásob nejnovějšího PlayStationu by nicméně neměl případné zájemce uchlácholit. Obchody sice svorně prohlašují, že jsou na Vánoce připravené, stejně tak ale zmiňují čím dál větší zájem o konzole. CZC hovoří o nárůstu poptávky o desítky procent, HP Tronic dokonce o dvojnásobném, na rostoucí zájem upozorňuje i Smarty.

Zástupci obchodů tedy vcelku nepřekvapivě navzdory ujišťování o dostupnosti konzolí doporučují s jejich nákupem nečekat, avšak pokud někdo zaváhá (anebo se prostě obejde bez PlayStationu pod stromkem), nemusí smutnit. „Příští rok by už PlayStation 5 měl být, až na výjimky, dostupný standardně skladem,“ přidává na závěr pozitivní zprávu Daniela Chovancová z Alzy.

Ve stínu PlayStationu pak zůstává konkurenční Xbox. Pětice firem bez výjimky uvádí, že o konzoli Microsoftu je menší zájem než o zařízení od Sony, kterému se i přes problémy s dostupností dlouhodobě daří lépe. A to i v těch obchodech, ve kterých byly Xboxy na rozdíl od japonského rivala prakticky neustále dostupné.