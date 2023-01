Jako by hrálo celé Česko najednou. Steam má nový rekord, překonal 10 milionů současně hrajících lidí

Když jdete hrát videohru na počítači, je zdaleka nejpravděpodobnější, že spustíte Steam. Platforma pro digitální distribuci provozovaná společností Valve sice nemá na trhu s PC hrami vyloženě monopol, ale je řádově úspěšnější než pokusy konkurence. Ať už to je spíše retroherně zaměřený GOG, nebo částí hráčů stále silně neoblíbený Epic Store. Své prvenství o víkendu Steam navíc upevnil hned dvojicí nových rekordů v počtu aktivních uživatelů.

V neděli ve dvě hodiny odpoledne středoevropského času byl čas hrám zaslíbený. Právě v ten okamžik zaznamenal Steam 10 284 568 současně hrajících uživatelů. Nikdy jindy v téměř dvacetileté historii platformy nehrálo videohry přes nástroj od Valve více lidí. Ba co víc, jen o hodinu později se přidal další rekord. Počet hráčů, kteří v ten okamžik měli Steam spuštěný, dosáhl na číslo 33 078 963. Hodnoty zveřejnil server SteamDB, který není provozovaný společností Valve, ale využívá data přímo ze Steamu.

Steam v posledních měsících tvoří nové rekordy v obou kategoriích pravidelně. Dosavadní – říjnová – maxima trumfoval historicky prvním pokořením 10 milionů současně aktivních hráčů už v sobotu, následující den k nim ale ještě pár stovek tisíc hráčů přidal. A nechybělo mnoho k tomu, aby v množství najednou hrajících lidí vyrovnal počet obyvatel v Česku. To jich k prvnímu lednu předloňského roku mělo 10,7 milionu. Jen si to představte, kdyby prakticky každý Čech od batolete po penzisty drtil soupeře v Counter-Strike: Global Offensive!

Právě slavná střílečka CS:GO s více než milionem současně aktivních policajtů a teroristů přispěla k číslům nejvíce, na druhé příčce oblíbenosti se držela taktická fantasy akce Dota 2. Obě hry patří dlouhodobě k nejpopulárnějším online titulům mezi nadšenci i profesionálními hráči esportu, to stejné platí o střílečkách PUBG Battlegrounds nebo Apex Legends, jež také lákaly nejvíce hráčů najednou. Mnohem překvapivější kuriozitou mezi nejhranějšími tituly posledních dní nicméně může pro někoho být Goose Goose Duck, variace na hádací hříčku Among Us.

Steam svým neustále rostoucím publikem jen potvrzuje dlouhodobý trend čím dál tím větší popularity videoher, ke kterému významně přispěly pandemické roky. Ty při absenci možností živější zábavy přivedly k monitorům a obrazovkám více hráčů než obvykle. Osmnáctimilionový rekord z roku 2018 v počtu spuštěných steamových klientů padl v únoru roku 2020. Už v březnu téhož roku mělo v jeden okamžik Steam spuštěný dvacet milionů lidí. Třicítka padla loni na podzim. Teď platforma Valve zaznamenala o další tři miliony více.

Valve svůj nástroj ostře spustilo v září roku 2003. Vývojářské studio, které se proslavilo sérií Half-Life, do té doby mělo podepsanou smlouvu s herním vydavatelstvím Sierra. Jenže když začalo pracovat na druhém dílu legendární hry, chtělo mít výsledky své práce více pod kontrolou. A tak se vymanilo z vlivu Sierry a začalo spřádat plány na vlastní distribuci. Neobešlo se to bez soudů, ale v roce 2002 představil šéf společnosti Gabe Newell světu betaverzi Steamu, kterou ještě před spuštěním následující rok vyzkoušelo přes čtvrt milionu lidí.

Do té doby neobvyklý model digitální distribuce nevyjel do světa tak úplně plnou parou, sužovaly ho technické problémy i nevole hráčů, kteří na podobné novoty nebyli zvyklí. Jenže v roce 2004 vyšel Half-Life 2, který jste si bez Steamu legálně nezahráli, a ochota přijmout novou platformu se znásobila. Málokdo si chtěl nechat ujít jednu z nejlepších akcí z pohledu první osoby ve videoherních dějinách. Další obrovské lákadlo pak přišlo o pár měsíců později, když Valve na Steam pozvalo hry od jiných vývojářských studií.

Dnes už je Steam prakticky synonymem pro hraní na PC, ačkoliv má i několik napodobitelů. Vlastní digitální distribuci provozují například Epic, Electronic Arts i Ubisoft, Microsoft má své předplatné Game Pass, v popularitě a množství obsahu se však s jedničkou na trhu nemohou měřit. Na Steamu v současnosti naleznete zhruba 75 tisíc her (čistě samostatných titulů, tedy bez dodatečných DLC a podobného obsahu). Ne snad, že by kvantita znamenala kvalitu, ale při takových číslech už se miliony hráčů získávají přece jen snáz.